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Robert Pattinson piensa que su Batman no encaja con el universo de Superman de James Gunn: “No tienen el mismo tono”

El actor ha manifestado que su personaje es mucho más oscuro y que no concibe un ‘crossover’ con la otra franquicia

‘The Batman 2′ vuelve a retrasar su estreno en cines: Robert Pattinson regresa en el primer vistazo de la secuela
Robert Pattinson como Batman (Warner Bros)
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Robert Pattinson ha descartado que su Batman pueda integrarse con naturalidad en el DCU de Gunn, al considerar que la versión de Bruce Wayne creada por Matt Reeves pertenece a un universo de tono tan definido que sacarla de él resultaría difícil. El actor retomará el personaje en The Batman Part II, cuyo estreno está previsto para el 18 de febrero de 2028.

Robert Pattinson ha explicado que el Batman de esta nueva etapa, tendría problemas para relacionarse con otros superhéroes del universo cinematográfico de James Gunn, incluido el Superman interpretado por David Corenswet.

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En una entrevista con LADbible, el intérprete ha atribuido esa incompatibilidad al proceso de rodaje y a la atmósfera de la saga. “Creo que sería bastante difícil sacar esta versión de Bruce de ese mundo”, ha afirmado.

El actor ha descrito una experiencia absorbente, marcada por la duración de las filmaciones y el estilo particular de las películas. “El tono se te mete dentro. Recuerdo que me pasó la última vez que lo hice y tardé un tiempo en recuperarme”.

Por qué este Batman no encaja en el DCU

Pattinson ha añadido que durante meses permanece “en la oscuridad todo el tiempo”, tanto por el ánimo como por la iluminación de los rodajes. “No puedo ver nada durante meses. Te afecta; después te sientes raro”, ha dicho sobre las consecuencias de encarnar al vigilante de Gotham.

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The Batman de Matt Reeves se estrenó en 2022, una aproximación más oscura al personaje que las películas anteriores. La historia adoptaba la forma de un noir criminal psicológico y se alejaba de la acción convencional de superhéroes.

‘The Batman 2′ vuelve a retrasar su estreno en cines: Robert Pattinson regresa en el primer vistazo de la secuela
‘The Batman 2′, de DC Studios (Warner Bros)

La trama situaba al Batman de Pattinson ante la corrupción oculta de Gotham después de que un asesino en serie sádico comenzara a matar a figuras políticas relevantes de la ciudad. Ese enfoque reforzó el carácter autónomo de una película concebida como relato independiente.

Así, la estrategia de Reeves se vio como una apuesta por llevar el personaje a un terreno más sombrío incluso que El caballero oscuro, más letal que Sin tiempo para morir y más extenso que Dune.

La distancia tonal con el nuevo universo de James Gunn se aprecia en Superman, estrenada en 2025. El crítico Owen Gleiberman escribió que la película no era “oscura”, sino una historia “alocada, dinámica y multifacética” con auténticas apuestas emocionales.

Trailer de "The Batman" Robert Pattinson

La secuela supondrá un giro radical

Pattinson ha adelantado a Collider que The Batman Part II supondrá “un giro radical” respecto a la primera entrega. “La primera era una versión distinta de una película de Batman, y esta es otra”, ha explicado.

El actor ha precisado que la continuación conservará elementos de la sensación que transmitía el filme de 2022, aunque la considera “muy ambiciosa”. La secuela reunirá de nuevo a Pattinson con el universo cinematográfico definido por Reeves y ya se perfila como uno de los estrenos más esperados a largo plazo por los fans de la franquicia.

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