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España - Croacia, en directo: sigue el minuto a minuto del partido de la Selección en la Nations League en Sevilla

Los de Luis de la Fuente afrontan un nuevo duelo ante la selección croata

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Los jugadores de la selección española celebrando un gol ante Inglaterra (REUTERS/David Klein)
Los jugadores de la selección española (REUTERS/David Klein)

España afronta este martes un nuevo duelo de la Nations League. Tras estrenar la segunda estrella con una victoria en el duelo ante Inglaterra, donde se vieron obligados a remontar un marcador en contra. Ahora tiene una cita con Croacia, donde esperar sumar una victoria más situarse a la cabeza de su grupo.

En las filas rivales estará Luka Modric. Con el brazalete de capitán enfundado en el brazo, el centrocampista buscará ganar el duelo ante la vigente campeona del mundo. Un reto complicado pero no imposible como ya aseguró el seleccionador croata en la rueda de prensa previa al encuentro.

15:38 hsHoy

Conociendo a Roberto Fernández, nuevo en la lista de Luis de la Fuente

El primer entrenador de Roberto Fernández sabía que la selección sería su destino: “Cuando fichó por el Espanyol le dije: ‘Algún día llegarás a ser el ‘9’ de España”

El Salerm Puente Genil FC, primer equipo de Roberto Fernández, habla con ‘Infobae’ sobre cómo fueron los primeros pasos del delantero en el mundo del fútbol

Roberto Fernández durante su etapa en el Salerm Puente Genil (imagen cedida por el club)
Roberto Fernández durante su etapa en el Salerm Puente Genil (imagen cedida por el club)

Hace unas semanas, Luis de la Fuente hacía oficial la primera convocatoria tras conquistar el Mundial 2026. Había dos novedades en la lista: Josep Martínez y Roberto Fernández. Este último ha aterrizado en el vestuario español a golpe de gol. Ese que le lleva acompañando desde que diera sus primeros pasos en el deporte rey de la mano del Salerm Puente Genil FC, el club de su ciudad. Ese joven ambidiestro que desesperaba a sus rivales y deslumbraba allí por donde pasaba se sumaba a La Roja tras firmar un inicio de temporada apoteósico. Ahora afronta un nuevo reto: convertirse en el ‘9′ de La Roja, como pronosticó su primer entrenador.

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15:19 hsHoy

España busca extender su hegemonía en la Nations League ante la Croacia de Modric que se mueve al ritmo de heavy metal de Slaven Bilic

La Roja afronta su segundo partido en la Nations League este martes ante la selección croata

Los jugadores de la selección española celebrando un gol ante Inglaterra (REUTERS/David Klein)
Los jugadores de la selección española celebrando un gol ante Inglaterra (REUTERS/David Klein)

Hace poco más de dos meses, la selección española conquistaba el Mundial 2026. Hace dos años, se alzó con la Eurocopa de 2024. Y hace tres años, levantó la Nations League. Todo ello bajo el mando de Luis de la Fuente, pero quieren más. El equipo ya ha iniciado una nueva aventura con la mira puesta en sumar un título más a su palmarés. Han firmado la primera victoria en la Nations League ante Inglaterra y ahora les espera Croacia como segundo rival a batir.

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15:13 hsHoy

A qué hora y dónde ver el España - Croacia: La Roja busca el liderato de la Nations League ante la selección de Luka Modrić

Los chicos de Luis de la Fuente juegan su primer encuentro en casa después de coser la segunda estrella en el Mundial 2026

A qué hora y dónde ver el España - Croacia. (Reuters/Peter Cziborra)
A qué hora y dónde ver el España - Croacia. (Reuters/Peter Cziborra)

Vuelve España. Vuelve La Roja. Tras la victoria (remontada incluida) en Wembley frente a Inglaterra, los chicos de Luis de la Fuente vuelven a saltar al césped. Esta vez en casa. En el Ramón Sánchez-Pizjuán. Con su afición. En el primer partido de España como campeona del mundo en su estadio.

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15:01 hsHoy

¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae. Hoy tenemos una nueva cita con la selección española. Los de Luis de la Fuente se enfrentarán este martes a Croacia con el objetivo de situarse líderes de su grupo en la Nations League. La misma misión tienen los croatas, que aterrizan en Sevilla capitaneados por Luka Modric.

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