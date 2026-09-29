España - Croacia, en directo: sigue el minuto a minuto del partido de la Selección en la Nations League en Sevilla

Los jugadores de la selección española (REUTERS/David Klein)

España afronta este martes un nuevo duelo de la Nations League. Tras estrenar la segunda estrella con una victoria en el duelo ante Inglaterra, donde se vieron obligados a remontar un marcador en contra. Ahora tiene una cita con Croacia, donde esperar sumar una victoria más situarse a la cabeza de su grupo.

En las filas rivales estará Luka Modric. Con el brazalete de capitán enfundado en el brazo, el centrocampista buscará ganar el duelo ante la vigente campeona del mundo. Un reto complicado pero no imposible como ya aseguró el seleccionador croata en la rueda de prensa previa al encuentro.