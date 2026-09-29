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La teoría del ‘doble de Vinícius’ que crece en redes sociales: “La CIA, los Rothschild y las Élites lo mataron y reemplazaron después del Mundial”

Nunca antes había bajado de los tres goles en un arranque de temporada, pero contra Australia se vio brotes verdes para recuperar su mejor versión

La teoría del ‘doble de Vinícius’ que crece en redes sociales
La teoría del ‘doble de Vinícius’ que crece en redes sociales. (Composción Infobae)
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La historia está repleta de teorías conspiranoicas. Desde el alunizaje en la Luna el 20 de julio de 1969 hasta el asesinato del presidente John F. Kennedy el 22 de noviembre de 1963, o más recientemente, el de Lady Di 31 de agosto de 1997. Ahora, una nueva teoría se ha hecho viral.

Esta vez es en Brasil, pero ya ha recorrido todo el mundo. El protagonista es Vinícius Jr., futbolista del Real Madrid. Según el rumor, el jugador desapareció en circunstancias misteriosas tras el Mundial 2026 y alguien ocupa su lugar para no perder los contratos publicitarios.

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Sus defensores tienen una prueba principal: los tatuajes. Varios internautas aseguran que el Vinícius que se vio contra Australia durante la concentración de Brasil no lleva en el muslo los dibujos que sí tiene el del Madrid. A eso suman otro argumento, el cambio en su rostro.

EL cambio de rostro de Vinícius Jr. (Reuters/Pablo Morano)
EL cambio de rostro de Vinícius Jr. (Reuters/Pablo Morano)

De la CIA a los reptilianos

La teoría no se queda ahí. “Una teoría de la conspiración completamente loca dice que la CIA, los Rothschild y las Élites mataron y reemplazaron a Vinícius después del Mundial”, escribe la cuenta @BlackBondPtv, con más de 122.000 seguidores.

Otros han ido bastante más lejos y han mezclado el bulo con una supuesta invasión de alienígenas reptilianos durante el Mundial, que se habrían llevado a Vinícius y a Neymar. Y este capítulo tiene una autora cualificada en lo suyo: la vidente brasileña Vo Bahiana.

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La mujer contó en uno de sus vídeos su sueño de una abducción masiva en un campo de fútbol de Miami: “Vi claramente cómo se llevaban a los jugadores en la primera nave que llegó. Yo estaba dentro de esa nave”, relataba.

Vinícius Jr. (Reuters)
Vinícius Jr. (Reuters)

Un inicio que da munición a la teoría

Las teorías conspirativas no se sustentan en los datos fiables, pero son estos los que ayudan a veces a dar contexto. ‘Vini’ no ha empezado de la mejor manera, al menos en sensaciones dentro del campo. En sus ocho primeros partidos oficiales, siete de LaLiga y uno de Champions, suma 652 minutos, un gol (a la Real Sociedad) y tres asistencias.

En el mismo tramo de las últimas cinco temporadas, sus cifras fueron diferentes. En 2021/22 firmó cinco goles y una asistencia. En 2022/23, cinco goles y tres asistencias. En 2023/24, tres goles y una asistencia. En 2024/25, tres goles y cuatro asistencias. Y en 2025/26, cuatro goles y dos asistencias.

Es decir, nunca había bajado de tres goles en un arranque de curso. Ahora necesita 652 minutos para marcar uno, cuando el año pasado le bastaron 193 de media (22 goles en 53 partidos) y en 2024/25, 210.

Eso sí, no ha dejado de participar en el juego. Sus tres asistencias superan a las de 2021/22 y 2023/24 y se quedan a una de las de 2024/25. Además, hay un precedente cercano. En 2023/24 comenzó con tres goles en ocho partidos y acabó el curso con 24, su mejor cifra de las últimas cinco temporadas.

Vinícius. (Reuters/Marcelo Del Pozo)
Vinícius. (Reuters/Marcelo Del Pozo)

Una esperanza para ver al ‘viejo’ Vinícius

Ante Australia, ‘Vini’ empezó mal. Apenas tocó el balón en la primera parte y, cuando lo hizo, fue para perderlo, mientras Raphinha, que llevó el brazalete por la ausencia de Marquinhos, tiraba del equipo. La ‘Canarinha’ se adelantó pronto en el marcador, pero vio como los australianos le dieron la vuelta al marcador. Otra vez, Raphinha tiraba del carro para el empate.

Con el capitán fuera por precaución, era su momento. Y respondió. Dio la asistencia del gol de Guimarães y cerró el 2-4 de penalti. Por eso, tanto Ancelotti como en el Santiago Bernabéu tienen motivos para creer que esto es solo un bache, un borrón en el historial, y que pronto llegará esa cuenta nueva que nos tiene acostumbrados el 7.

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