España Deportes

Ilia Topuria, cada vez más cerca de octógono: el luchador hispanogeorgiano publica las primeras imágenes de su regreso a los entrenamientos

El luchador hispanogeorgiano recibió hace unas semanas el alta médica y ya ha comenzado a prepararse para su próximo combate

El luchador Ilia Topuria durante un entrenamiento (imagen de Instagram)
El luchador Ilia Topuria durante un entrenamiento (imagen de Instagram)
Guardar

Ilia Topuria ya ha vuelto al gimnasio. El luchador hispanogeorgiano ha publicado las primeras imágenes de su regreso a los entrenamientos desde la derrota ante Justin Gaethje en el evento de la Casa Blanca, disputado hace tres meses. Después de un periodo marcado por la recuperación y por la espera para conocer cuándo podrá volver a competir, Topuria ha enseñado públicamente parte de su preparación, una señal de que su regreso a la actividad dentro de las artes marciales mixtas ya está en marcha.

Las imágenes llegan unas semanas después de que el propio Topuria comunicara a través de sus redes sociales que estaba de vuelta tras recuperarse de aquel combate. Ahora ha decidido mostrar también parte del trabajo que está realizando, aunque sin desvelar todavía cuál será el siguiente paso de su carrera en la UFC. El mensaje que acompaña la publicación es breve y directo: “Back to the office”. Con esas tres palabras, el luchador refleja su regreso al lugar habitual de preparación y vuelve a situar el entrenamiento en el centro de su actividad.

PUBLICIDAD

El próximo reto de Topuria continúa sin estar definido. Hay varios nombres que aparecen entre las posibilidades, entre ellos Paddy Pimblett, Justin Gaethje y Arman Tsarukyan, pero ninguno de ellos ha sido confirmado como su próximo rival. Por ahora, el luchador se encuentra centrado en recuperar progresivamente el ritmo de trabajo después de la última pelea y en avanzar en una preparación que debe conducirle de nuevo al octágono.

Ilia Topuria entrenando (imagen de Instagram)
Ilia Topuria entrenando (imagen de Instagram)

El regreso a los entrenamientos se produce después de que Topuria recibiera el alta médica tras superar con éxito las últimas pruebas hace unas semanas. Ese paso permitió iniciar de nuevo, de manera progresiva, su actividad dentro de las artes marciales mixtas. Después del parón posterior al combate ante Gaethje, las primeras imágenes desde el gimnasio muestran ahora una nueva fase en el camino hacia su vuelta a la competición.

PUBLICIDAD

El próximo combate de Ilia Topuria

La previsión que se maneja sitúa ese regreso en 2027, en una ventana comprendida entre marzo y julio. Todavía queda tiempo para que llegue ese momento y también para determinar contra quién se producirá el regreso, pero Topuria ya ha comenzado a recuperar la rutina de entrenamiento. Es, hasta ahora, la principal novedad respecto a su futuro deportivo. La derrota ante Gaethje supuso un nuevo punto de partida para el luchador. Después de aquel combate, Topuria tuvo que completar el correspondiente proceso de recuperación antes de poder volver progresivamente a la preparación. Ahora, una vez superadas las últimas pruebas médicas, el objetivo vuelve a estar relacionado con el trabajo diario y con la construcción de lo que será su próximo desafío.

La publicación de Topuria no aporta pistas sobre cuál será ese combate. Tampoco confirma a ninguno de los nombres que aparecen entre las posibilidades. Su mensaje se limita a mostrar que el entrenamiento ha regresado a su rutina y que la preparación para su siguiente etapa ya ha comenzado. Después de tres meses desde aquella derrota en la Casa Blanca, el luchador vuelve así a enseñar públicamente una parte de su trabajo.

El estadounidense ha derrotado al hispano-georgiano ante la Casa Blanca.

Mientras tanto, Topuria también tiene previsto estar cerca del octágono, aunque esta vez desde una posición diferente. El próximo 21 de noviembre estará en Catar en la esquina de su hermano, Aleksandre, que disputará allí su próximo combate. Será otra ocasión para permanecer vinculado a la competición mientras continúa avanzando en su propia recuperación y preparación.

Temas Relacionados

Ilia TopuriaUFCEspaña-DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

España - Croacia, en directo: sigue el minuto a minuto del partido de la Selección en la Nations League en Sevilla

Los de Luis de la Fuente afrontan un nuevo duelo ante la selección croata

España - Croacia, en directo: sigue el minuto a minuto del partido de la Selección en la Nations League en Sevilla

Rakitic se moja sobre el Balón de Oro 2026 y se olvida del Real Madrid: “Ya no hay ni Messis ni Cristianos”

El exjugador del FC Barcelona y Sevilla FC estará en el Sánchez-Pizjuán animando a su selección

Rakitic se moja sobre el Balón de Oro 2026 y se olvida del Real Madrid: “Ya no hay ni Messis ni Cristianos”

Entre el “efecto Newey-Alonso” y la “pesadilla” de Honda: esto dice la prensa internacional al ‘se queda’ de Fernando con Aston Martin

El asturiano agotará su plaza hasta 2027 y confía que la próxima temporada haya cambios notables en el coche

Entre el “efecto Newey-Alonso” y la “pesadilla” de Honda: esto dice la prensa internacional al ‘se queda’ de Fernando con Aston Martin

Así se gestó la llegada de Fernando Alonso a Aston Martin en 2022: de un medio acuerdo con Alpine a una llamada de Lawrence Stroll para convencerle

El piloto español aterrizó en la escudería británica hace cuarto años y tiene contrato hasta 2027

Así se gestó la llegada de Fernando Alonso a Aston Martin en 2022: de un medio acuerdo con Alpine a una llamada de Lawrence Stroll para convencerle

21 años de la primera vez que Modric jugó en España: perdió el partido ante el Levante de Luis Rubiales, pero su carrera comenzó a despegar

El centrocampista croata regresa este martes a España, donde jugó por primera vez hace 25 años en una pretemporada invernal con el Dinamo Zagreb

21 años de la primera vez que Modric jugó en España: perdió el partido ante el Levante de Luis Rubiales, pero su carrera comenzó a despegar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP rechaza en el Senado el Tratado de Amistad con Francia mientras Macron visita España

El PP rechaza en el Senado el Tratado de Amistad con Francia mientras Macron visita España

El decreto Maricarmen, en directo | Grupos fascistas amenazan con ir a Sol: “Esta noche habrá fiesta en la puerta de los piojosos...”

Así se decidió que hubiera dos decretos de vivienda en vez de uno: el pacto de PSOE y Sumar ‘in extremis’ antes del Consejo de Ministros

La Fiscalía respalda investigar los 200.000 euros que Zapatero recibió de una empresa peruana y pide rechazar su recurso para excluir el informe de la UDEF

Almeida exige a la Delegación del Gobierno en Madrid que disuelva la acampada en Sol: dice que hay un uso inadecuado de toldos y farolas

ECONOMÍA

La alerta del Banco de España sobre por qué prorrogar los contratos de alquiler actuales puede encarecer los que vienen después

La alerta del Banco de España sobre por qué prorrogar los contratos de alquiler actuales puede encarecer los que vienen después

El decreto de vivienda no se limita al alquiler: el Gobierno crea un préstamo público a interés cero para comprar la primera casa

Andalucía disparará su producción de aceite de oliva hasta los 1,26 millones de toneladas, un 23,9% más

La renovación automática de los alquileres protege a los inquilinos con contrato en vigor, pero amenaza a los que estén buscando: la letra pequeña del decreto

Todas las medidas de vivienda que incluyen los decretos aprobados por el Gobierno: freno a los desahucios, prórroga de alquileres y veto a los fondos buitre

DEPORTES

España - Croacia, en directo: sigue el minuto a minuto del partido de la Selección en la Nations League en Sevilla

España - Croacia, en directo: sigue el minuto a minuto del partido de la Selección en la Nations League en Sevilla

Rakitic se moja sobre el Balón de Oro 2026 y se olvida del Real Madrid: “Ya no hay ni Messis ni Cristianos”

Entre el “efecto Newey-Alonso” y la “pesadilla” de Honda: esto dice la prensa internacional al ‘se queda’ de Fernando con Aston Martin

Así se gestó la llegada de Fernando Alonso a Aston Martin en 2022: de un medio acuerdo con Alpine a una llamada de Lawrence Stroll para convencerle

21 años de la primera vez que Modric jugó en España: perdió el partido ante el Levante de Luis Rubiales, pero su carrera comenzó a despegar