Felipe VI reclama más apoyo de la Unión Europea para proteger la frontera de Ceuta: “No podemos afrontar solos una responsabilidad que es de todos”

Felipe VI junto a la reina Letizia. (REUTERS/Violeta Santos Moura/Pool)

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El rey Felipe VI ha reclamado este martes a la Unión Europea una mayor colaboración para proteger la frontera de Ceuta, tras calificar de inaceptable la entrada masiva de migrantes y sostener que los países sometidos a mayor presión no pueden asumir solos una responsabilidad común.

La petición se ha producido durante la cena de gala ofrecida en el Palacio Real al presidente francés, Emmanuel Macron, con motivo de su visita de Estado a España. Más de 80.000 migrantes entraron a finales de julio en Ceuta desde Marruecos, por lo que Felipe VI ha situado aquel episodio en el centro de su petición de recursos y cooperación entre los Estados miembros para que España no afronte sola la presión migratoria vinculada a la frontera exterior europea.

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El monarca ha calificado de “inaceptable” la entrada de más de 80.000 migrantes desde Marruecos a finales de julio y ha sostenido que el episodio supuso una “violación de la frontera española”, que también es europea, y ha alertado de que plantea un “desafío mayúsculo” para la seguridad, el orden público y la atención humanitaria.

La cena ha reunido a Felipe VI y a la reina Letizia con Macron y la primera dama francesa, Brigitte Macron. Los discursos han abordado la relación histórica entre España y Francia, el compromiso compartido con la paz y la innovación dentro de la Unión Europea, además de los conflictos en Oriente Próximo y Ucrania.

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La llamada a la corresponsabilidad europea

El rey ha vinculado la situación en Ceuta con la necesidad de reforzar la cooperación entre los Estados miembros, tanto en recursos como en coordinación. Ante Macron, ha reclamado que los europeos sean “más eficaces y solidarios en la protección de la frontera exterior de la Unión”. El monarca ha pedido que la situación derive en un refuerzo de la colaboración entre los Estados miembros, tanto en recursos como en coordinación.

Felipe VI ha expuesto el criterio de corresponsabilidad con una advertencia dirigida a los socios comunitarios: “Los países que soportamos una mayor presión por encontrarnos en la frontera exterior de la UE no podemos afrontar solos una responsabilidad que es de todos”.

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Los Reyes, Don Felipe VI y Doña Letizia, y el Presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron. (Europa Press)

El monarca también ha apelado a la acción conjunta ante las guerras, la desigualdad y las catástrofes climáticas. En su intervención ha reconocido los avances tecnológicos y médicos de las sociedades actuales y ha señalado que resulta más difícil silenciar a quienes denuncian la injusticia.

La intervención en la cena de gala ha sido la segunda ocasión en la que Felipe VI se ha pronunciado públicamente sobre la situación en Ceuta. El rey y la reina Letizia tienen prevista una próxima visita a la ciudad autónoma y a Melilla, anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presente en el acto.

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