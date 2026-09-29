España

Felipe VI reclama más apoyo de la Unión Europea para proteger la frontera de Ceuta: “No podemos afrontar solos una responsabilidad que es de todos”

El rey ha pronunciado el mensaje ante Emmanuel Macron durante una cena de gala en el Palacio Real

Felipe VI junto a la reina Letizia. (REUTERS/Violeta Santos Moura/Pool)
Felipe VI junto a la reina Letizia. (REUTERS/Violeta Santos Moura/Pool)
Guardar

El rey Felipe VI ha reclamado este martes a la Unión Europea una mayor colaboración para proteger la frontera de Ceuta, tras calificar de inaceptable la entrada masiva de migrantes y sostener que los países sometidos a mayor presión no pueden asumir solos una responsabilidad común.

La petición se ha producido durante la cena de gala ofrecida en el Palacio Real al presidente francés, Emmanuel Macron, con motivo de su visita de Estado a España. Más de 80.000 migrantes entraron a finales de julio en Ceuta desde Marruecos, por lo que Felipe VI ha situado aquel episodio en el centro de su petición de recursos y cooperación entre los Estados miembros para que España no afronte sola la presión migratoria vinculada a la frontera exterior europea.

PUBLICIDAD

El monarca ha calificado de “inaceptable” la entrada de más de 80.000 migrantes desde Marruecos a finales de julio y ha sostenido que el episodio supuso una “violación de la frontera española”, que también es europea, y ha alertado de que plantea un “desafío mayúsculo” para la seguridad, el orden público y la atención humanitaria.

La cena ha reunido a Felipe VI y a la reina Letizia con Macron y la primera dama francesa, Brigitte Macron. Los discursos han abordado la relación histórica entre España y Francia, el compromiso compartido con la paz y la innovación dentro de la Unión Europea, además de los conflictos en Oriente Próximo y Ucrania.

PUBLICIDAD

La llamada a la corresponsabilidad europea

El rey ha vinculado la situación en Ceuta con la necesidad de reforzar la cooperación entre los Estados miembros, tanto en recursos como en coordinación. Ante Macron, ha reclamado que los europeos sean “más eficaces y solidarios en la protección de la frontera exterior de la Unión”. El monarca ha pedido que la situación derive en un refuerzo de la colaboración entre los Estados miembros, tanto en recursos como en coordinación.

Felipe VI ha expuesto el criterio de corresponsabilidad con una advertencia dirigida a los socios comunitarios: “Los países que soportamos una mayor presión por encontrarnos en la frontera exterior de la UE no podemos afrontar solos una responsabilidad que es de todos”.

Los Reyes, Don Felipe VI y Doña Letizia, y el Presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron. (Europa Press)
Los Reyes, Don Felipe VI y Doña Letizia, y el Presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron. (Europa Press)

El monarca también ha apelado a la acción conjunta ante las guerras, la desigualdad y las catástrofes climáticas. En su intervención ha reconocido los avances tecnológicos y médicos de las sociedades actuales y ha señalado que resulta más difícil silenciar a quienes denuncian la injusticia.

La intervención en la cena de gala ha sido la segunda ocasión en la que Felipe VI se ha pronunciado públicamente sobre la situación en Ceuta. El rey y la reina Letizia tienen prevista una próxima visita a la ciudad autónoma y a Melilla, anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presente en el acto.

Temas Relacionados

CeutaMarruecosFelipe VIEmmanuel MacronEspaña-NacionalEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se buscan voluntarios para cuidar melocotoneros y bonsáis en Japón durante 30 horas semanales a cambio de alojamiento y comida gratis

Una granja sostenible en Yamanashi busca viajeros mayores de 20 años para apoyar en sus cultivos y tareas del hogar, con dos días libres a la semana e internet para teletrabajar

Se buscan voluntarios para cuidar melocotoneros y bonsáis en Japón durante 30 horas semanales a cambio de alojamiento y comida gratis

La reina Letizia deslumbra en la cena de Estado con los Macron: rescata una tiara floral de diamantes y estrena un vestido de cuento de Carolina Herrera

Entre detalles de pedrería y la banda de gala ceremonial, los reyes han recibido al matrimonio francés con alta gastronomía española

La reina Letizia deslumbra en la cena de Estado con los Macron: rescata una tiara floral de diamantes y estrena un vestido de cuento de Carolina Herrera

Comprobar Eurojackpot: los resultados del martes 29 de septiembre

Estos son los números afortunados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si la suerte estuvo de tu lado

Comprobar Eurojackpot: los resultados del martes 29 de septiembre

Héctor Bellerín rechazó protagonizar ‘La bola negra’ para evitar “intrusismo laboral”: “Conozco a actores y actrices y sé lo complicada que es la industria”

Los Javis pensaron en el defensa del Betis para interpretar al amante de Federico García Lorca, antes de que el papel recayera en Miguel Bernardeau

Héctor Bellerín rechazó protagonizar ‘La bola negra’ para evitar “intrusismo laboral”: “Conozco a actores y actrices y sé lo complicada que es la industria”

El decreto Maricarmen, en directo | Grupos fascistas amenazan con ir a Sol: “Esta noche habrá fiesta en la puerta de los piojosos...”

El Ejecutivo lleva este martes al Consejo de Ministros un Real Decreto-ley con medidas urgentes para aliviar la emergencia habitacional pendiente desde julio y cuya tramitación se ha precipitado tras el desahucio de Maricarmen y las protestas posteriores

El decreto Maricarmen, en directo | Grupos fascistas amenazan con ir a Sol: “Esta noche habrá fiesta en la puerta de los piojosos...”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El decreto Maricarmen, en directo | Grupos fascistas amenazan con ir a Sol: “Esta noche habrá fiesta en la puerta de los piojosos...”

El decreto Maricarmen, en directo | Grupos fascistas amenazan con ir a Sol: “Esta noche habrá fiesta en la puerta de los piojosos...”

El Congreso da luz verde a tramitar la ley del PSOE que rebaja a la mitad la tasa de alcohol al volante

El PP rechaza en el Senado el Tratado de Amistad con Francia mientras Macron visita España

Así se decidió que hubiera dos decretos de vivienda en vez de uno: el pacto de PSOE y Sumar ‘in extremis’ antes del Consejo de Ministros

La Fiscalía respalda investigar los 200.000 euros que Zapatero recibió de una empresa peruana y pide rechazar su recurso para excluir el informe de la UDEF

ECONOMÍA

El sector inmobiliario se rebela contra los decretos de Sánchez: “No solucionan la falta de oferta y cargan el problema en los propietarios”

El sector inmobiliario se rebela contra los decretos de Sánchez: “No solucionan la falta de oferta y cargan el problema en los propietarios”

La alerta del Banco de España sobre por qué prorrogar los contratos de alquiler actuales puede encarecer los que vienen después

El decreto de vivienda no se limita al alquiler: el Gobierno crea un préstamo público a interés cero para comprar la primera casa

Andalucía disparará su producción de aceite de oliva hasta los 1,26 millones de toneladas, un 23,9% más

La renovación automática de los alquileres protege a los inquilinos con contrato en vigor, pero amenaza a los que estén buscando: la letra pequeña del decreto

DEPORTES

España - Croacia, en directo en la Nations League: Pubill adelanta a La Roja con un gran remate de cabeza

España - Croacia, en directo en la Nations League: Pubill adelanta a La Roja con un gran remate de cabeza

La teoría del ‘doble de Vinícius’ que crece en redes sociales: “La CIA, los Rothschild y las Élites lo mataron y reemplazaron después del Mundial”

Ilia Topuria, cada vez más cerca de octógono: el luchador hispanogeorgiano publica las primeras imágenes de su regreso a los entrenamientos

Rakitic se moja sobre el Balón de Oro 2026 y se olvida del Real Madrid: “Ya no hay ni Messis ni Cristianos”

Entre el “efecto Newey-Alonso” y la “pesadilla” de Honda: esto dice la prensa internacional al ‘se queda’ de Fernando con Aston Martin