Los mejores libros para leer en verano: de éxitos virales a thrillers absorbentes, pasando por nuevas voces generacionales

Algunos de los títulos recomendados para rescatar durante los meses de verano

Llega el verano y, con él, el momento de relajarse para leer si se está de vacaciones. La oferta literaria es inabarcable, por eso hemos escogido algunas novelas que por diversas razones son ideales para recuperar durante estas semanas de calor.

Hay obras que se han convertido en virales desde su publicación, otras que se ambientan en esta estación y que son ideales para esta época, thrillers adictivos, nuevas voces que entroncan con las nuevas generaciones y libros que han alimentado las redes sociales en los últimos meses.

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En cualquier caso, es el momento ideal para rescatar todos aquellos libros que no hemos podido leer a lo largo del año y que han ido amontonando las mesas de novedades, o apostar por clásicos de toda la vida que ahora tienen una segunda vida, como puede ser el caso de La Odisea, de moda de nuevo por su adaptación cinematográfica a cargo de Christopher Nolan.

‘El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes’

‘El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes’, de Tatiana Tîbuleac (Impedimenta)

Desde que se publicó hace ya seis años, no ha parado el boca a boca hasta que se ha convertido en uno de esos libros de culto recomendados desde TikTok hasta la saciedad, encontrando una nueva vida gracias a las plataformas digitales.

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En ella se cuenta la historia de Aleksy, un joven con problemas psiquiátricos que pasa el último verano con su madre enferma en un pueblo de Francia, donde ambos avanzan hacia el perdón y la reconciliación tras años de una relación quebrada desde la infancia, marcada por la muerte de su hermana menor. A partir de esa tragedia, la madre cayó en depresión y el padre abandonó a la familia, un quiebre que alimentó el resentimiento con el que Aleksy llega al reencuentro.

Aislados en un entorno rural, la convivencia forzada y el avance de la enfermedad terminal cambian el vínculo: el rencor inicial se transforma en comprensión. El título alude al cambio de color e intensidad en los ojos de la madre, presentado como símbolo de una belleza interior que el hijo había ignorado y de un amor que ambos terminan por expresar. Una intensa historia de amor materno-filial y de perdón que se ha convertido en uno de los grandes descubrimientos de la literatura europea actual.

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‘Yo que nunca supe de los hombres’

'Yo que nunca supe de los hombres', de Jacqueline Harpman (Alianza)

Publicada originalmente en 1995 y reeditada por Alianza Voces en septiembre de 2025, esta novela ha experimentado una fuerte circulación en redes sociales, especialmente en TikTok, debido a su trama ‘distópica’. El libro relata la historia de 40 mujeres que permanecen detenidas durante años en un sótano, bajo vigilancia de hombres uniformados que no interactúan con ellas, salvo para impedir suicidios. La protagonista, la más joven y la única que desconoce el mundo previo al encierro, lidera la huida cuando los guardianes desaparecen tras sonar una alarma; sin embargo, en el exterior hallan un entorno hostil y desolado donde la supervivencia se vuelve el eje central.

The New York Times la ha calificado como “un pequeño milagro”, mientras que Dua Lipa la mencionó como “evocadora y apasionante”. Una obra arrolladora e imaginativa a medio camino entre Margaret Atwood, Agustina Bazterrica y Kafka, repleta de opresión y de magnetismo.

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‘Animal Print’

'Animal Print', de Irene Cuevas' (Reservoir Books)

Uno de los grandes hits españoles del año es esta colección de relatos de la responsable de Un momento de ternura y de piedad, que explora temas como el deseo, la identidad, la maternidad y la violencia, utilizando metáforas animales para abordar la complejidad de lo humano. Los protagonistas de estas historias experimentan transformaciones y cambios de roles, con víctimas y victimarios que intercambian sus posiciones, y la violencia y la ternura emergen en contextos inesperados. La obra traslada la idea de jungla al mundo cotidiano, bajo la apariencia, el maquillaje y el lenguaje.

La escritura de Cuevas combina lirismo y crudeza, presentando cada relato como una confrontación con lo instintivo y lo salvaje, y está repleta de historias memorables, como la de una mujer que interna a su madre en una clínica psiquiátrica y, para costear el tratamiento, acepta asesinar a ancianas por encargo.

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‘Yesteryear’

Portada de 'Yesteryear', de Caro Claire Burke (Editorial AdN)

Atención a una de las novelas que más atención mediática ha generado en los últimos tiempos y que se ha encargado de reactivar el debate en torno al fenómeno de las ‘tradwives’ a través de una trama distópica.

La trama sigue a Natalie, una influencer que promueve un modelo de feminidad tradicional en redes sociales y que, tras un salto temporal, termina en 1855, donde debe vivir realmente con aquello que defendía virtualmente. Pronto se dará cuenta de que la imagen impoluta que transmitía en redes se encontraba muy alejada de las palizas que le dará su marido y del duro trabajo que tendrá que realizar. La novela ha sido comparada con obras como Black Mirror y El cuento de la criada y ya se está preparando su adaptación cinematográfica con Anne Hathaway como protagonista.

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‘El amo’

'El amo', De Santiago Díaz (Alfaguara)

Tras Jotadé, Santiago Díaz publicó El amo, una novela negra que sigue la investigación policial del agente Iván Moreno junto a su compañero Jotadé Cortés tras el hallazgo del cuerpo de una adolescente en una parada de autobús en el extrarradio de Madrid. La víctima es una joven que había desaparecido años atrás y el caso se conecta con un patrón de secuestros y asesinatos de mujeres que acaban de dar a luz.

La trama expone una lista de víctimas con rasgos similares y suma la desaparición de otra joven, lo que obliga a Cortés a mirar dentro de su entorno más cercano. Un thriller realmente absorbente, que nos conecta con la mejor tradición del género, pero desde una mirada autóctona absolutamente original. Sin duda, uno de los mejores thrillers españoles publicados este año.

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‘Mis amigos’

'Mis amigos', de Frederick Backman (Temas de Hoy)

Esta obra del autor sueco ‘superventas’, que ha superado los 25 millones de lectores, fue la ganadora del Goodreads Choice Awards 2025 y estuvo semanas en la lista de los más vendidos de The New York Times.

La historia alterna entre dos líneas temporales. En el presente, sigue a Louisa, una chica solitaria de 17 años que decide dejar el sistema de hogares de acogida tras la muerte de su mejor amiga. La trama se complica cuando Louisa conoce a Ted, un hombre mayor, y juntos emprenden un viaje motivado por una pintura misteriosa que ella ha heredado, que los vincula tanto en lo físico como en lo emocional.

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La segunda línea temporal retrocede 25 años y narra la vida de cuatro adolescentes amigos, afectados por la pobreza, la adicción y la violencia doméstica, que encuentran refugio en su grupo. Los saltos temporales permiten al autor explorar cómo las heridas de la adolescencia afectan la vida adulta y abordan temas como el trauma ‘intergeneracional’ y el papel del arte como refugio y exposición de la vulnerabilidad.

‘La bola’

'La bola', de Daniel Verdú (Alfaguara)

Una de las novelas que han generado más conversaciones en redes sociales y que examina el caso de Mar de Marchis, una figura que logró insertarse en el periodismo español en 2011 fundando una revista y relacionándose con figuras públicas poderosas, a pesar de mantener un perfil de lo más enigmático. El libro utiliza este caso para analizar cómo la identidad y la impostura se consolidaron en el ámbito digital, en un contexto de crisis económica y transformación mediática.

La obra desarrolla dos líneas de investigación: reconstruir la verdadera identidad de Mar de Marchis, definida por su habilidad para seducir y manipular desde el anonimato, y explorar las motivaciones de quienes la rodearon y creyeron en su relato. Un libro adictivo que combina ficción y novela, en el que se abordan toda una época y un cambio generacional, así como la ambigüedad entre la verdad y la ficción a través de un personaje real que parece sacado de las páginas de Patricia Highsmith.

‘Madonna no nació en Wisconsin’

La autora Natalia Moreno desvela las claves de su novela "Madonna no nació en Wisconsin", una historia que superpone dos tiempos.

Nata Moreno, reconocida hasta el momento por su labor como actriz, guionista y directora, debutó como escritora con esta novela estructurada en dos planos temporales: en el presente, la protagonista adulta enfrenta una ruptura y la reconstrucción de su vida junto a su hijo, mientras que el pasado irrumpe con recuerdos de la infancia que resurgen en un momento de crisis. Uno de esos recuerdos es un verano en la casa de su abuela, marcado por una situación familiar difícil que define el origen emocional del personaje.

El relato explora la identidad y la resistencia femenina, vinculando la experiencia adulta con la niña que toda mujer lleva dentro. La infancia de la protagonista transcurre en un pueblo, en un entorno familiar marcado por figuras femeninas fuertes y un ambiente de descubrimientos y primeras experiencias.

La novela entrelaza cultura popular de los años 90, referencias musicales y televisivas y elementos del paisaje rural y familiar. Una deliciosa historia atravesada por la memoria que dialoga con distintas generaciones a través de un lenguaje directo y contemporáneo.

‘La noche devastada’

‘La noche devastada’, de Jean-Baptiste del Amo (Seix Barral)

Hablemos de una de las mejores novelas de terror del año. Ambientada en los años 90, en una zona periférica de Toulouse, un grupo de adolescentes se verá atraído por una casa abandonada, sin saber que si atraviesan la puerta, su vida se convertirá en una pesadilla.

Un libro que explora los tropos de la casa encantada para darles la vuelta y generar un espacio de lo más auténtico y original, aunque en él latan ecos de Stephen King o Lovecraft, incluso de David Cronenberg, mezclándolos con referencias pop de los noventa, como la música grunge o la reflexión social en torno a las desigualdades. Un perturbador relato en el que encontramos dosis de suspense, horror, atmósferas oníricas y fantasía.

‘La constelación del perro’

'La constelación del Perro', de Peter Heller (Blackie Books)

Tras una casi total extinción de los humanos, Big Hig sobrevive sin estar infectado en un hangar junto a su perro, mientras intenta seguir con vida con un avión Cessna, algo de petróleo y las latas de Coca-Cola que logra conseguir.

En ese escenario, su esposa ya murió y la soledad lo empuja a inventar una constelación para ella. También cuenta con la ayuda de Bangley, un vecino violento que se mantiene cerca como aliado inestable.

Cuando parece que ya no queda nada, Hig decide que sobrevivir no le alcanza y aparece una oportunidad que puede cambiarlo todo: salir a la búsqueda de lo desconocido para encontrar algo que no habría imaginado. A finales de agosto se estrena una adaptación por parte de Ridley Scott con Jacob Elordi como protagonista.