Agustina Bazterrica, la autora argentina de culto publica un libro de relatos previo su ‘boom’ editorial: “La realidad parece un capítulo de Black Mirror”

'Diecinueve garras y un pájaro oscuro', de Agustina Bazterrica (Alfaguara)

Agustina Bazterrica (Buenos Aires, 1974) es una de las más salvajes autoras latinoamericanas que han surgido en las últimas décadas. Una auténtica bestia literaria que con apenas unas cuantas obras ha alcanzado el estatus de escritora de culto.

Con su segunda novela, Cadáver exquisito (una fábula en torno al canibalismo) rompió todos los moldes dentro de la literatura de terror, aunque a ella no le gusta que se la catalogue en ningún género preestablecido ya que en sus textos basculan entre la reflexión social, la ‘distopía’ como forma de relato y la relación de la mujer dentro del patriarcado.

Con Las indignas se consagró. El monasterio donde tenía lugar la historia era todo lo opuesto a lo que puede postular la cantante Rosalía o el tándem compuesto por Ana Garriga y Carmen Urbita en Instrucción de novicias. Vidas del convento barroco para guiar tu presente (Blackie Books).

Lo que se proponía era un régimen del terror en el que una Hermana Superiora ejercía un poder tiránico sobre una serie de mujeres que había logrado sobrevivir a una hecatombe ecológica. Nada de amor fraternal ni de misticismo, solo terror y muerte.

Una antología de relatos germen de su estilo

Ahora, Alfaguara recupera una recopilación de cuentos que al principio salió editada en Argentina en 2016 en una pequeña editorial (Alción editora) con el título de Antes del encuentro feroz y ahora con el de Diecinueve garras y un pájaro oscuro.

“Decidí cambiarle el título porque, en este caso, condensaba mejor la esencia del libro. Yo quiero que los cuentos, de alguna manera, desgarren al lector, lo interpelen. Y el ‘pájaro oscuro’, me generaba inquietud. Hay algo de quiebre en todos los relatos, que también están atravesados por el elemento ominoso, por la violencia, la muerte, pero también, en cierta manera, la poesía”, cuenta la escritora a Infobae en su visita a Madrid para presentar el libro.

Los cuentos que forman parte de esta antología los escribió en diferentes etapas de su vida, muy distintas entre sí. Desde los 19 a los 35 años. En cualquier caso, aunque había publicado una novela previa, Matar a la niña (Textos Intrusos), como fue escribiendo a lo largo de tanto tiempo, aquí podríamos decir que se encuentra el germen de toda su obra, así como su esencia como escritora.

“Creo que es así porque aquí está el comienzo de un montón de cuestiones, entre ellas, la experimentación con el lenguaje. Si bien la trama para mí es importante, lo es más cómo contarla”, continúa.

Por eso, en cada uno de los relatos, Agustina Bazterrica va cambiando radicalmente de estilo. Hay algunos deliberadamente artificiosos, otros más barrocos, otros con un narrador imperativo porque la protagonista no tiene voluntad y otros más técnicos. “Así con cada cuento yo voy explorando distintas texturas y las distintas formas de narrar”.

El cuento: un género mayor

Es curioso porque, este año, entre las listas de lo mejor, han estado presentes los libros de relatos, por ejemplo de Cristina Fernández Cubas o de Samantha Schweblin.

“Para mí todo es literatura mayor. Poesía, ensayo, cuento y novela, no hay categorías. Pero sí que es cierto que el relato ha estado menospreciado durante algún tiempo. Mi teoría es que un cuento lo lees en un momento, en cinco minutos, y una novela tardas una semana o un mes y la conexión es más prolongada”.

Aún así, la escritora reconoce que hay cuentos que, aunque sean minúsculos, se te quedan grabados para siempre por su poder sugestivo. Habla de Borges, de Juan José Saer y Sombras sobre vidrio esmerilado, de Horacio Quiroga, de El nadador de Cheever, de Clarice Lispector y Amor, de Shirley Jackson y La lotería... y, por supuesto, de Mariana Enríquez y de Samantha Schweblin, que están abriendo nuevas puertas.

La portada del libro "Diecinueve garras y un pájaro oscuro" de Agustina Bazterrica muestra ilustraciones oscuras y simbólicas en blanco y negro, incluyendo una mano, un hueso y un cuchillo con gotas de sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la autora tuviera que hablar sobre un eje ‘vertebrador’ alrededor de los relatos que componen Diecinueve garras y un pájaro oscuro sería el concepto de quiebre, de ruptura al que antes nos referíamos. Situaciones en las cuales hay un velo de civilización y de normalidad que se quiebra en las que, por supuesto, estaría destapar partes oscuras del ser humano que normalmente no se ponen en palabras. “Me interesa meterme en lugares incómodos, claramente”.

El discurso feminista de Bazterrica

El discurso feminista de Bazterrica es indiscutible. Hay cuentos sobre la gordofobia, sobre el miedo de caminar sola a casa por la noche, sobre la vulnerabilidad de los cuerpos, sobre la salud mental, sobre las agresiones sexuales.

“Es que es algo que pasa constantemente. El varón puede tener miedo de que lo roben y lo maten, pero no de que lo violen, porque no va a haber mujeres violando a varones en la calle”.

Hablamos de las heridas actuales de la masculinidad. “Bueno, ya está bien. Yo no me puedo hacer cargo de eso mientras a nosotras nos sigan violando y matando. Entiendo que se hayan sentido expulsados, pero que se revisen, que se hagan cargo, no pueden seguir siendo niños de cinco años, por favor.

En cuanto al concepto de las ‘tradwifes’, es algo que a Bazterrica le horripila. “Tener a una mujer que se haga cargo de todo gratis, que procree y ya está, un chollo. Lo peor es la romantización que conlleva en las redes sociales ”.

Los relatos de Bazterrica, como también los de Enríquez o Schweblin parten de la realidad. Para ella, no hay nada fantástico en ellos. “Todo puede suceder. Evidentemente está todo llevado al extremo, pero puede pasar. Yo me baso en lo cotidiano y en mis experiencias retorciéndolas un poco”.

La escritora Agustina Bazterrica

Dado que nos encontramos en un momento en el que la realidad se tambalea y en el que perfectamente podríamos encontrarnos en una ‘distopía’, le preguntamos a la autora sobre ello: “Absolutamente, creo que es cierto eso que se dice que la realidad supera la ficción. La historia es un péndulo, a veces va hacia un lado y en otras ocasiones, va hacia otro. A veces hay mayores derechos y oportunidades y otras se pierden. Ahora estamos en un momento de retroceso con la ultraderecha. En Argentina se ve clarísimo con Milei y su discurso retrógrado, machista, misógino y violento. Pero eso es lo que está pasando. Y lo que genera es normalizar la crueldad y el insulto. Y Donald Trump, ni hablar. La realidad parece un capítulo de Black Mirror”.