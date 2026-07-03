La jueza retira la orden de busca y captura contra Vito Quiles: se ofrece a declarar como querellado el 20 de julio

Vito Quiles interviene en el acto 'España combativa' convocado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada. (Álex Cámara./ Europa Press)

Vito Quiles ya no está en busca y captura ni tendrá que comparecer este viernes, como él ha anunciado que haría. La jueza Rosa María Freire ha levantado la orden de detención contra el creador de contenido y le ha citado a declarar como querellado el 20 de julio, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Esta decisión se toma después de que su defensa se personara en la causa y comunicara su disposición a comparecer.

El Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid le ha citado para el 20 de julio a las 12.45 horas en calidad de querellado, tras dejar sin efecto la orden acordada porque no había respondido a citaciones previas, de acuerdo con fuentes jurídicas. La magistrada dictó recientemente orden de detención al no comparecer en una causa en la que se le investiga por un supuesto bulo, tras afirmar que un funcionario del Ministerio de Hacienda era asesor de María Jesús Montero y había salido de prisión gracias a ella.

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La Policía acudió el miércoles a la oficina del medio Estado de Alarma (EDATV), donde trabaja, para ejecutar el arresto, pero no le encontró allí. Poco después, Quiles respondía en redes sociales que “había salido a por el pan” y que volvía en “15 minutos”. Así, se burló de la decisión y animó a los agentes a que le siguieran buscando.

Mensaje de Vito Quiles en X.

El denunciante trabaja en Hacienda desde hace 41 años, bajo gobiernos del Partido Popular y del PSOE. En su demanda, sostiene que Quiles difundió información “absolutamente falsa”, señalándolo como culpable de varios delitos por los que “habría ingresado en prisión” y habría sido liberado posteriormente por Montero, quien “lo encubrió y contrató” en el ministerio.

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Quiles compartió el nombre completo y una fotografía del demandante, lo que, según la demanda, “incrementó exponencialmente el daño causado” al desencadenar “una persecución pública” con cientos de reacciones y comentarios en redes sociales, incluyendo “insultos, vejaciones y amenazas”. El denunciante afirma que el daño es “constante y continuado en el tiempo”, ya que las publicaciones continúan disponibles en internet.

Vito Quiles quería comparecer y le dijeron que sería detenido

Por su parte, su letrado, Juan Gonzalo Ospina, acudió al juzgado este jueves hasta en tres ocasiones para explicar que Quiles quería comparecer de forma “inmediata y voluntaria”, pero la respuesta de los funcionarios fue “negativa” y se le indicó que, al encontrarse el juzgado de guardia, si su cliente acudía sería detenido por la Policía, según indicó en un comunicado emitido por Ospina Abogados.

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Fuentes jurídicas han precisado a EFE que el juzgado estaba el jueves de guardia de detenidos y, por tanto, la magistrada estuvo todo el día tomando declaraciones a detenidos en calabozos y no podía tramitar asuntos ordinarios de manera habitual. Hoy sí ha atendido la comparecencia en persona de Quiles.

El influencer enfrenta varias causas en distintas regiones del país, como en Madrid, donde está siendo investigado por presuntos delitos de revelación de secretos y acoso a la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, o en Sevilla, donde una jueza lo procesó por supuestas calumnias contra el secretario general de Facua, Rubén Sánchez.

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Con información de Efe