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Colombia avanza a octavos del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Ghana y se enfrentará a Suiza: el resumen y el gol, en vídeo

La selección de Néstor Lorenzo mantuvo su tercera portería a cero en el torneo y aseguró el pase con un gol tempranero de Jhon Arias

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Colombia se ha metido en los octavos del Mundial con un 1-0 ante Ghana que resolvió Jhon Arias en el minuto 14 y que le cita ahora con Suiza el 7 de julio en Vancouver, después de otro partido sostenido por una defensa que apenas ha concedido un gol en cuatro encuentros.

La selección de Néstor Lorenzo ha cerrado el pase con su tercera portería a cero del torneo y con un tanto construido tras una recuperación de Luis Javier Suárez que entró por la lesión de Jhon Córdoba en el minuto ocho.

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El encuentro se decidió muy pronto, aunque no fue plácido en el arranque. Ghana avisó al comienzo con un disparo de Thomas Partey tras un error en la salida de James Rodríguez, mientras en la grada del estadio de Kansas City bajaba el cántico: “Vamos / Vamos Colombia / Que esta noche / Tenemos que ganar”.

La primera incidencia seria llegó antes de los diez minutos, cuando Jhon Córdoba cayó lesionado tras pelear un balón y tuvo que dejar su sitio a Luis Javier Suárez. Cuatro minutos después, Ghana también perdió por problemas físicos a Senaya tras un choque con Luis Díaz.

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Arias marca tras asistencia de Suárez

La jugada decisiva nació precisamente del primer relevo colombiano. El delantero suplente cayó a la banda derecha, ganó la acción y puso un centro al segundo palo para la llegada de Jhon Arias, que empujó el balón a la red y puso por delante a su equipo cuando apenas se habían jugado 14 minutos.

Jhon Arias celebra su gol (REUTERS/Bernadett Szabo)
Jhon Arias celebra su gol (REUTERS/Bernadett Szabo)

Ese gol no cambió el guion de fondo, ya que Colombia siguió siendo el equipo más ordenado y Ghana no encontró caminos claros. Durante el primer tiempo destacó un dominio sereno del balón por parte de los sudamericanos, mientras los intentos africanos llegaron sobre todo por centros que Davinson Sánchez y Jhon Lucumí resolvieron sin sobresaltos.

Colombia, aun sin una producción continua de ocasiones, sí generó las más limpias. Antes del descanso, Gustavo Puerta asistió a Luis Díaz en una llegada que se marchó por poco, y poco después Lawrance Ati Zigi evitó el segundo con una gran parada a un cabezazo de Johan Mojica.

Gustavo Puerta disputa un balón con Thomas Partey (IMAGN IMAGES via Reuters/Kylie Graham)
Gustavo Puerta disputa un balón con Thomas Partey (IMAGN IMAGES via Reuters/Kylie Graham)

El equipo de Lorenzo no terminó de sentirse cómodo con James ni con Díaz encontrando continuidad, pero destacó la solidez del doble pivote y el rendimiento de los laterales. La compatibilidad de Lerma y Puerta en el centro del campo y el trabajo de Daniel Muñoz y Mojica fueron elementos clave para desactivar a Semenyo y Williams.

Colombia resiste y asegura el pase a octavos

Nada más arrancar la segunda parte, Colombia volvió a acercarse al segundo tanto. Luis Díaz marcó, pero la acción quedó anulada por fuera de juego, y poco después el propio atacante se topó otra vez con Ati Zigi en un mano a mano tras una nueva habilitación de Puerta.

Luis Díaz celebra un gol anulado (REUTERS/Bernadett Szabo)
Luis Díaz celebra un gol anulado (REUTERS/Bernadett Szabo)

Lorenzo movió después la estructura para dar a su equipo una disposición más clásica en 4-4-2, con Richard Ríos reforzando la línea media junto a Puerta, Lerma y Arias, y con Díaz y Suárez como vías para castigar al contragolpe. La modificación respondió al deseo del seleccionador de ajustar una fase ofensiva que no terminaba de fluir.

Ghana se fue estirando con el paso de los minutos, aunque más por empuje que por claridad. Sus escasas llegadas quedaron reducidas a centros mal rematados y a un par de lanzamientos lejanos de Partey, insuficientes para comprometer una zaga que volvió a sostener a Colombia.

En el tramo final, Ati Zigi volvió a mantener con vida a su selección con otra gran intervención, esta vez ante un cabezazo de Davinson Sánchez, y Juan Fernando Quintero rozó la sentencia con un disparo lejano que se marchó fuera. Para entonces, también habían entrado Richard Ríos, Campaz y el propio Quintero en un equipo que acumuló contragolpes sin encontrar el 2-0.

La victoria tiene además una carga temporal, ya que llega exactamente ocho años después de la eliminación colombiana ante Inglaterra en los octavos de final de Rusia 2018, en otro 3 de julio. El próximo cruce será ante Suiza en la ciudad canadiense de Vancouver el 7 de julio.

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