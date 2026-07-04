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Cabo Verde roza la épica ante una Argentina que se lleva la clasificación a octavos del Mundial 2026 sufriendo y en la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo

El conjunto de Scaloni sufrió durante todo el encuentro ante los “Tiburones azules”, que ha estado cerca de eliminar a los vigentes campeones del mundo

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Argentina ha sufrido hasta la prórroga para derrotar a Cabo Verde por 3-2 y meterse en los octavos de final del Mundial 2026, un cruce que le enfrentará a Egipto el próximo martes en Atlanta y que ha vuelto a exponer las dificultades de la campeona del mundo ante una selección que rozó la sorpresa.

La selección de Lionel Scaloni ha resuelto el partido con un gol en propia puerta de Diney Borges tras un remate de Cristian ‘Cuti’ Romero en la prórroga, después de un encuentro en el que Lionel Messi ha marcado su vigésimo gol en la historia de los Mundiales y Sidny Cabral ha firmado el 2-2 con un disparo que ya queda entre los mejores del torneo.

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Cabo Verde se ha despedido de su primer Mundial sin perder ningún partido en los 90 minutos, pese a haberse medido con tres campeones del mundo. El conjunto africano ya había empatado ante España en su debut y también frente a Uruguay antes de llevar a Argentina al límite.

El equipo caboverdiano llegó a esta eliminatoria después de hacer historia como el país más pequeño en superar la primera fase. Su planteamiento inicial desmontó la idea de un rival encerrado atrás: a los 10 minutos, la posesión reflejaba equilibrio.

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Siempre Messi

El arranque confirmó la personalidad de los llamados Tiburones Azules. Josimar Évora Dias ‘Vozinha’ encarnó esa confianza con dos recortes ante la presión de los atacantes argentinos, una acción que retrató la serenidad con la que su equipo salió al campo.

Lionel Messi tras anotar el primer gol (REUTERS/Marco Bello)
Lionel Messi tras anotar el primer gol (REUTERS/Marco Bello)

Argentina fue ganando control con el paso de los minutos, pero hasta la primera pausa de hidratación apenas generó peligro. Solo Messi inquietó al guardameta con un disparo cruzado que se marchó fuera y una falta directa que el portero blocó sin excesivos problemas.

Cuando el encuentro seguía sin romperse, Messi resolvió una acción aislada con un movimiento y un control de máximo nivel. El capitán detectó espacio a la espalda del central, recibió un envío de Lisandro Martínez y definió por alto ante el portero caboverdiano.

Ese 1-0 alivió a una Argentina estática y falta de mordiente en la primera mitad. La energía, en cambio, llegaba desde una grada poblada de camisetas albicelestes que no dejó de empujar durante todo el partido.

Deroy Duarte marcó el empate para Cabo Verde (REUTERS/Amanda Perobelli)
Deroy Duarte marcó el empate para Cabo Verde (REUTERS/Amanda Perobelli)

La segunda parte arrancó con una jugada parecida al gol, esta vez con pase de Messi desde el centro del campo hacia Nahuel Molina. El control del lateral se marchó a saque de puerta y la ocasión se perdió antes de consolidar la ventaja.

Cabo Verde roza el milagro

La campeona del mundo mantuvo una circulación pausada y Cabo Verde dio un paso al frente. Deroy Duarte avisó primero con un disparo lejano que encontró la respuesta de Emiliano ‘Dibu’ Martínez y, pasada la hora de partido, aprovechó la pasividad de la defensa para recibir dentro del área y firmar el empate con un remate ajustado tras un caño al defensor.

Vozinha salva un gol de Messi (REUTERS/Paul Childs)
Vozinha salva un gol de Messi (REUTERS/Paul Childs)

Scaloni reaccionó casi de inmediato con la entrada de Julián Álvarez y Nico González por Lautaro Martínez y Thiago Almada. La intención era agitar a un equipo atascado, aunque quien volvió a aparecer fue Vozinha, que sostuvo el empate en un mano a mano y en una falta desde la frontal lanzada por Messi.

Lisandro Martinez devolvió la ventaja a Argentina (REUTERS/Amanda Perobelli)
Lisandro Martinez devolvió la ventaja a Argentina (REUTERS/Amanda Perobelli)

Después un asedio argentino que no encontró premio y llevó el choque a la prórroga, allí apareció primero Lisandro Martínez para hacer el 2-1 al aprovechar en el segundo palo un balón peinado tras un saque de esquina.

Cabo Verde celebra el golazo de Sidny Lopes Cabral (REUTERS/Amanda Perobelli)
Cabo Verde celebra el golazo de Sidny Lopes Cabral (REUTERS/Amanda Perobelli)

La respuesta africana fue inmediata y espectacular. Sidny Cabral empató de nuevo con un tiro cruzado desde fuera del área que entró por la escuadra para firmar el 2-2 y dejar una de las imágenes del partido con su celebración en la grada junto a la afición caboverdiana.

El desenlace llegó otra vez desde el córner. Messi, desaparecido durante varias fases del tiempo extra, puso el centro, Romero remató y Diney Borges introdujo el balón con la mano en su propia portería para fijar el 3-2 definitivo.

Cristian Romero celebra el gol del triunfo (REUTERS/Paul Childs)
Cristian Romero celebra el gol del triunfo (REUTERS/Paul Childs)

Cabo Verde se volcó en los últimos minutos en busca del empate, pero Dibu Martínez sostuvo la victoria argentina con sus intervenciones finales. La Albiceleste jugará ahora contra Egipto con una racha de ocho triunfos consecutivos en partidos oficiales ante selecciones africanas.

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