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La reina Sonia de Noruega cumple 89 años en medio de la vorágine de su familia: el estado de salud de su nuera Mette-Marit y las acusaciones de violación a Marius Borg

La monarca no solo es la consorte más veterana de Europa, sino también una referencia de estabilidad y cercanía para los noruegos

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Retrato oficial de la reina Sonia de Noruega. (Casa Real Noruega)
La reina Sonia cumple 89 años. (Casa Real Noruega)

Con 89 años recién cumplidos, la reina Sonia de Noruega atraviesa uno de los aniversarios más singulares de su vida pública. Figura emblemática de la monarquía nórdica, la soberana celebra su cumpleaños en un contexto marcado por la agitación interna de la familia real. Mientras la Casa Real intenta preservar la discreción habitual, la combinación de desafíos personales y familiares ha colocado a la reina en el centro de la atención mediática.

Sonia de Noruega no solo es la consorte más veterana de Europa, sino también una referencia de estabilidad y cercanía para los noruegos. Reconocida por su gusto por el arte y la naturaleza, aficiones que ha cultivado durante décadas, la reina mantiene una agenda activa, incluso en la antesala de su novena década. Sin embargo, la celebración de su 89º cumpleaños llega acompañada de una serie de circunstancias que han puesto a prueba los cimientos de la institución monárquica.

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La salud de su nuera, la princesa heredera Mette-Marit, ha sido motivo de preocupación nacional durante meses. Diagnosticada con fibrosis pulmonar, la princesa fue sometida recientemente a un trasplante de pulmón en Oslo. El procedimiento fue exitoso, según el equipo médico, aunque la recuperación será larga y delicada. A esto se suma la condena judicial de Marius Borg Høiby, hijo de Mette-Marit, por delitos graves, un hecho que ha generado un impacto inédito en la imagen pública de la familia real noruega.

La reina Sonia de Noruega en una imagen difundida por la Casa Real noruega (Instagram @norwegianroyalfamily)
La reina Sonia de Noruega cumple 89 años con su familia en un momento complicado. (Instagram @norwegianroyalfamily)

El entorno familiar de la reina Sonia

Sonia de Noruega, nacida en 1937 y convertida en reina consorte tras su matrimonio con Harald V en 1968, ha sido durante décadas una figura de cohesión en la monarquía noruega. Su historia personal, marcada por el matrimonio con un príncipe cuando aún era considerada “plebeya”, generó en su momento debate en la sociedad noruega, pero con los años consolidó una imagen de cercanía y superación. Su perfil discreto y su pasión por el arte la han hecho especialmente valorada por la ciudadanía.

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En los últimos años, la reina ha mantenido un papel activo tanto en compromisos oficiales como en su faceta artística, llegando incluso a exponer sus trabajos en Noruega y en el extranjero. Pese a su avanzada edad, continúa participando en actos públicos y culturales, y es habitual verla en actividades al aire libre, especialmente caminatas por la montaña, una de sus grandes pasiones. Este aniversario, sin embargo, la encuentra acompañando a su familia en momentos de incertidumbre y desafíos inéditos.

El deterioro de la salud de la princesa heredera ha obligado al príncipe Haakon a reajustar su agenda oficial para apoyarla durante el proceso de recuperación. La Casa Real ha sido transparente sobre el estado de Mette-Marit, informando que la intervención fue exitosa, pero que la paciente permanecerá ingresada varias semanas más. La noticia del trasplante fue recibida como un alivio parcial en una familia que en los últimos meses ha estado sometida a una fuerte presión mediática.

“Quiero que te mueras”: nuevos audios revelan las amenazas de Marius Borg a su exnovia la noche en que la agredió.

La condena de Marius Borg Høiby y su impacto en la familia real

El caso de Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera Mette-Marit, supuso un golpe inesperado para la imagen de la monarquía noruega. Condenado en Oslo a cuatro años de prisión por dos cargos de violación y otros delitos, su situación ha sido especialmente delicada por la coincidencia con el deterioro de la salud de su madre. Aunque Marius Borg nunca ha ostentado título nobiliario ni es considerado miembro formal de la familia real, la repercusión mediática del juicio y la posterior condena han afectado a la institución.

Las peticiones de la defensa para que pudiera acompañar a su madre en el hospital fueron desestimadas por el tribunal. La sentencia incluyó el pago de una indemnización a varias víctimas, y el caso ha sido presentado como una crisis institucional que trasciende lo personal y familiar. Analistas y observadores de la Casa Real han señalado que este episodio, junto a la situación sanitaria de la princesa, ha puesto a prueba la resiliencia de la monarquía ante la opinión pública noruega.

Retrato oficial de los reyes Harald y Sonia de Noruega. (Casa Real Noruega)
La Casa Real de Noruega se enfrenta a un momento muy complicado. (Casa Real Noruega)

El desafío institucional y la respuesta de la Casa Real

A estos hechos se suma la presión de los medios y la opinión pública, que han exigido transparencia y responsabilidad frente a los acontecimientos recientes. El trasplante de pulmón de Mette-Marit fue interpretado como un momento de esperanza en medio de un año marcado por la adversidad. Sin embargo, la acumulación de desafíos ha motivado que diversos expertos hablen de una “crisis institucional” para la familia real noruega.

La gestión de la Casa Real ha sido la de separar con claridad los problemas personales de la función institucional, permitiendo que la justicia actúe en el caso de Marius Borg Høiby y mostrando cercanía y apoyo incondicional en el proceso de recuperación de la princesa. Mientras tanto, la reina Sonia, en su 89º aniversario, permanece como símbolo de continuidad, enfrentando una de las etapas más complejas de su reinado acompañada por la lealtad de quienes confían en su papel como referente de la monarquía noruega.

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