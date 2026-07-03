La última película de Tarantino y considerada una de sus obras maestras vuelve a plataformas: una historia sobre el cine que le dio el Oscar a Brad Pitt

Brad Pitt junto a Margaret Qualley en 'Érase una vez en Hollywood'

Fue una de las mejores películas de su año, la última de su director -al menos hasta la fecha- y la que consagró a Brad Pitt como el gran actor que es gracias a recibir el Oscar a Mejor actor de reparto. Todo ello en una historia que es un sentido homenaje a la historia del cine aunque, paradójicamente, reescribiendo en gran medida la historia de este. Una película que ahora vuelve a plataformas y que es quizá una opción inmejorable para ver estos días de verano, pues no en vano transcurre en las calurosas calles de Los Angeles, California. Donde nacen (y mueren) las estrellas.

Hablamos de Érase una vez en Hollywood, película protagonizada por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt y dirigida por el propio Tarantino, la última película que ha hecho por el momento el autor de Pulp Fiction o Kill Bill, quien sigue reticente a hacer la que considera su décima y última película. No obstante, con este último filme realizó uno de sus trabajos más maduros y sobresalientes, hasta el punto de que su historia fue ampliada en forma de novela, y tendrá su propia continuación en la gran pantalla, aunque sin Tarantino al frente: Las aventuras de Cliff Booth, que llegará a Netflix de la mano de David Fincher el próximo 23 de diciembre, aunque se espera que tenga un estreno adelantado en cines.

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Érase una vez en Hollywood cuenta la historia de Rick Dalton, una vieja gloria de Hollywood que ha entrado en una etapa de decadencia, y su fiel amigo y compañero Cliff Booth, doble de riesgo en las escenas de acción de Dalton y toda una leyenda dentro del noble oficio del cine. La película arranca con la llegada de un tercer personaje, la histórica actriz Sharon Tate (Margot Robbie), quien se muda al barrio de Dalton junto a su marido el director Roman Polanski, y quien busca hacerse su propio hueco en Hollywood mientras Dalton intenta estirar el éxito de su última producción televisiva, un western que le traerá mejores resultados en Italia que en Estados Unidos.

Quentin Tarantino aseveró que "Érase una vez en… Hollywood" es su cinta favorita de toda su filmografía. (Captura de video)

La película favorita del propio Tarantino

No es de extrañar que la película esté considerada como una de las mejores hasta por su propio autor, de la cual ha hablado como su mejor y favorita en varias ocasiones; tiene lo mejor de su cine. Grandes actores como Margot Robbie, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt -y secundarios memorables como Al Pacino o Mikey Madison, que se dio en gran medida a conocer aquí antes de ganar el Oscar con Anora-, violencia y sangre en su justa medida, y sobre todo unos diálogos que son una profunda carta de amor por parte de Tarantino no ya al séptimo arte, sino al propio oficio que hay entre bambalinas.

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Por todo ello, merece la pena rescatar una película así ahora que llega a plataformas, ya que Amazon Prime Video la ha recuperado como parte de sus lanzamientos del mes de julio. Una película que, como ya sucediera en otras del director como Malditos bastardos, juega a ficcionar parte de la realidad e incluso alterar algunos eventos de esta, pero siempre desde el humor y con gran elegancia. Si por lo que fuera al final no realizase esa esperada décima película, Érase una vez en Hollywood sería un cierre más que digno y a la altura de una carrera única.