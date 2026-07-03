La Unión Europea amenaza a China ante la escalada de las tensiones comerciales: “Estamos preparados para todo”

Ilustración de las banderas de la Unión Europea y China, a 20 de marzo de 2025. (Reuters/Dado Ruvic)

“Estamos preparados para todo. Tenemos todos los instrumentos sobre la mesa y estamos pensando en otras posibilidades si fueran necesarias”. Estás han sido las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, este viernes en una rueda de prensa celebrada en Cork, Irlanda, con motivo del inicio del semestre de presidencia irlandesa del Consejo de la UE. Las declaraciones de la alemana van dirigidas al gobierno chino, con quien la Unión Europea planea recuperar el diálogo para trabajar en la desescalada de las actuales tensiones comerciales.

La presidenta de la CE se ha referido así a un anuncio conocido esta misma semana. El negociador comercial de la UE y comisario europeo, Maros Sefcovic, anunció que Bruselas y Pekín habían acordado reactivar el diálogo para avanzar hacia “resultados tangibles” a más tardar el próximo octubre, cuando Sefcovic tiene previsto viajar a China, invitado por el ministerio de Comercio del país, Wang Wentao. “El diálogo es esencial, pero el diálogo debe dar resultados. Y dependiendo de cuál sea la respuesta de China será nuestra potencial actividad”, añadió Von der Leyen.

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La reactivación de negociaciones se hizo público el lunes, cuando Sefcovic y Wang se reunieron en Bruselas para escenificar la apertura del diálogo y confirmar mediante una declaración conjunta -la primera entre ambos bloques desde 2019- que se comprometían a encargar a sus respectivos equipos negociadores que mantengan contacto a nivel técnico en las próximas semanas para fijar una clara hoja de ruta y un calendario, con el fin de llegar a obtener “resultados tangibles” en octubre.

En la misma línea, Von der Leyen ha señalado que los Veintisiete deben hacer sus propios “deberes” de cara a “diversificar” sus cadenas de suministros y romper la dependencia de terceros como China. Además, ha asegurado que Sefcovic no rehuyó la defensa crítica de los intereses europeos en sus contactos con su homólogo chino, incluida la sobreproducción que satura el mercado global o las prácticas “desleales” por los subsidios de Pekín a las empresas chinas para darles una ventaja ilegal que la UE no quiere “volver a ver en su mercado”.

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El portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, detalla los resultados de la visita oficial del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificándola de "éxito total" y destacando el fortalecimiento de la confianza política mutua.

Los líderes de la UE acercan posturas por la relación con China

Esta situación llega apenas una semana después de que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE instaran a la Comisión Europea a insistir en el diálogo con Pekín, siempre que fuera un diálogo que “dé resultados” y ello sin dejar de explorar el modo en que el bloque puede responder a las práctica comerciales desleales de Pekín y corregir el déficit comercial que supera los 360.000 millones de euros al año con el gigante asiático.

Así, en su cumbre de junio, los líderes abordaron en una cena de trabajo los “desequilibrios macroeconómicos” en una referencia velada al impacto en el mercado europeo de las políticas de Pekín y concluyeron con el compromiso de mantener la “unidad” entre los 27 en política comercial y el “diálogo” con el exterior. También defendieron no descuidar el hecho de que “la competencia leal a nivel mundial exige igualdad de condiciones” y advirtieron que todo diálogo con actores terceros debe tener “resultados tangibles”.

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En este contexto, los mandatarios europeos pidieron ya en la cumbre a la Comisión Europea -que tiene las competencias del bloque en materia de comercio exterior- que explore dos líneas de trabajo, una enfocada a evaluar posibles nuevas medidas de defensa comercial y otra que persiga un “diálogo que dé resultados” con otros “socios” económicos.

En concreto, encargaron a Bruselas “desarrollar y, en su caso, complementar el conjunto de herramientas en materia de defensa comercial y política industrial, para garantizar que la Unión Europea disponga de todos los instrumentos necesarios para defender sus intereses y reducir riesgos”, según informaron entonces fuentes europeas.

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