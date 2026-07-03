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Raja Jódar no puede contra un inspirado Mochizuki fortísimo en la red y se despide de Wimbledon

El japonés vence al español, número 26 del mundo, por 6-1, 6-7, 4-6 y 4-6

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Rafa Jódar se despide de Wimbledon. (REUTERS/Andrew Couldridge)
Rafa Jódar se despide de Wimbledon. (REUTERS/Andrew Couldridge)

Rafa Jódar dice adiós. En su primer Wimbledon no pudo contra Shintaro Mochizuki (6-1, 6-7, 4-6 y 4-6) a pesar de firmar un inicio arrollador en la primera manga. El japonés reaccionó a tiempo para darle la vuelta al encuentro y sellar su pase a octavos. El madrileño salió al césped de la pista 18 como un tifón. Parecía que la tarde iba a ser plácida, pero el japonés logró reconstruirse a base de paciencia, no cometer errores y estar sólido en cada golpe.

El español salvó hasta tres bolas de break en su primer turno de saque. Tenía la suficiente confianza para dominar la manga. Empezó con una contundente derecha y castigó el segundo servicio de Mochizuki. Dos roturas consecutivas le permitían escaparse en un set que apenas duró 30 minutos y la sensación de tener todo bajo control.

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Sin embargo, el partido dio un giro de 180 grados. Mochizuki dejó de conceder opciones con el saque y comenzó a imponer un ritmo mucho más incómodo para el madrileño. Bien en el revés y desde el fondo de la pista, Jódar se vio obligado a jugar cada vez más lejos de la línea y a perder la fluidez que le había dado el primer set del partido. Tocaba intercambio de golpes y el japonés estuvo más seguro. Aunque Jódar también tuvo la oportunidad de cerrar cuando recuperó el break después de que Mochizuki servía para cerrar el set.

Todo acabó resolviéndose en un desempate muy igualado. El madrileño llegó a mandar con un minibreak, pero varios errores con la derecha permitieron al japonés darle la vuelta y cerrar el tie-break por 7-5 para equilibrar el partido. A partir de ese momento, la dinámica cambió por completo.

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Shintaro Mochizuki. (REUTERS/Toby Melville)
Shintaro Mochizuki. (REUTERS/Toby Melville)

Mochizuki pone la directa

El tercer set confirmó el crecimiento de Mochizuki. Sólido en el saque y seguro en los intercambios. Poco a poco, Jódar se iba desgastando. El español acumuló errores no forzados, perdió profundidad en sus golpes, hasta que cedió un break en el tramo decisivo que terminó siendo definitivo.

Le tocaba volver a remar a Jódar. Igual que contra Carreño. El madrileño arrancó el cuarto set salvando un juego muy comprometido y, pese a sufrir otra rotura, encontró fuerzas para igualar el parcial con un valioso break que devolvía la esperanza. Gritos de “Rafa” en la pista y ambiente de milagro. Fue un espejismo. El japonés no iba a dar su brazo a torcer. Rompió de nuevo el servicio del español, confirmó la ventaja con autoridad. La ventaja no la iba a desaprovechar.

Jódar siguió peleando hasta el final, pero no volvió a recuperar la brillantez del primer set. Los errores del segundo y tercer set volvieron a repetirse. Tampoco funcionaban las dejadas. Mochizuki estaba rápido subiendo a la red y contundente en las voleas. Fin del sueño de Jódar. Primer Wimbledon terminado, con sabor amargo. Eso sí, no será lo último que veamos de él. La siguiente aparición en el circuito de Rafa será en el Open 500 de Washington, del 27 de julio al 2 de agosto. A Mochizuki le toca Sinner.

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