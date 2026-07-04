El mítico restaurante italiano frente al mar que podría cerrar este verano: abierto desde 1901 y lugar de origen de los famosos ‘spaghetti alla nerano’

Restaurante Maria Grazia, en Nerano (Web del restaurante)

Un chiringuito frente al mar en la playa de Nerano que es uno de los restaurantes más míticos de toda Italia. Es la descripción que mejor explica lo que es Maria Grazia, un espacio en plena costa amalfitana que lleva abierto sin interrupción desde 1901 y que es lugar de nacimiento de los clásicos spaghettis a la nerano. Una receta de pasta con calabacín que podría quedar huérfana. El mítico Maria Grazia corre hoy el riesgo de cerrar sus puertas durante tres meses, consecuencia de un embrollo legal que aún está por resolver.

El juez de instrucción de Torre Annunziata ha inhabilitado al representante legal de la empresa propietaria del restaurante hasta principios de octubre para ejercer cualquier actividad empresarial, de restauración y de catering. La medida cautelar ha sido dictada tras un interrogatorio por incumplimiento de los precintos, un delito que podría poner en riesgo la supervivencia de un clásico de la restauración italiana.

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El restaurante Maria Grazia nacía en 1901 adoptando el nombre de su fundadora, madre de Rosa y abuela de Lello y Andrea, tercera generación al frente de este histórico negocio. En realidad, la historia de este restaurante hunde sus raíces en la Edad Media, cuando la playa de Marina del Cantone, en Nerano, se convertía en improvisado puerto para los navegantes y en botín para los piratas. En aquella época, Nerano no era más que un pequeño pueblo habitado principalmente por pescadores, que solían tomar un tentempié bajo la capilla que da a la playa, justo donde hoy se encuentra este restaurante.

Los spaghetti alla nerano y el pescado fresco son las especialidades de la casa (Maria Grazia)

Donna Maria Grazia, cocinera y empresaria, fue quien puso la primera piedra del negocio que hoy conocemos, un merendero que fue creciendo hasta mutar de punto de encuentro de pescadores a restaurante para personajes ricos y famosos, que ya en aquella época apreciaban esta cocina casera a base de pescado fresco y pastas de escándalo.

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Donna Rosa, hija de la fundadora, asume la herencia del local, alzándolo a una fama nacional gracias a una curiosa receta. En 1952, acude a comer al restaurante el príncipe Pupetto de Sirignano, amigo de la casa y figura clave de la jet set italiana de la época. Para él, Rosa improvisó la receta de los famosos spaghetti alla nerano, unos espaguetis preparados con calabacín frito cuya receta siguen manteniendo guardada a cal y canto.

A día de hoy, los hijos de Rosa siguen sirviendo esta deliciosa receta, acompañada de otras especialidades como platos con marisco, pescado frito o ensaladas con sabores del mar que llegan cada día a este escondido puerto italiano.

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Terraza del restaurante Maria Grazia, en Nerano (Web del restaurante)

Un aprieto legal aún en el aire

La fiscalía, dirigida por Nunzio Fragliasso, exponía los motivos de esta sanción en un comunicado. Todo se remonta al 17 de diciembre de 2005, cuando la Guardia Costera precintó algunas instalaciones del local, en concreto una parte de una plataforma construida sobre pilotes temporales en los que se encontraban algunas mesas del restaurante.

Se trataba de pilotes situados en el dominio público marítimo que, al finalizar la temporada de baño, debían haberse retirado; en cambio, el restaurante los acabó fijando con hormigón. Algo que, según el fiscal, infringía las normas de dominio público, que exigen que este tipo de estructuras se desmonten durante el otoño y vuelvan a montarse con la llegada de la temporada estival. Se abrió entonces un expediente por delitos urbanísticos y paisajísticos, así como por el delito de ocupación ilegal del dominio público marítimo, y la zona embargada quedó bajo custodia.

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Esta es la denuncia original, de la que se deriva la medida que hoy afecta al restaurante. De hecho, en los últimos meses, el investigado obtuvo permiso de la autoridad judicial para acceder a la zona embargada, alegando que quería realizar comprobaciones técnicas para regularizar su situación. En cambio, habría utilizado ese permiso para repintar la plataforma embargada. La Guardia Costera habría acudido al lugar el pasado 21 de junio durante un control motivado por una denuncia, encontrándose este espacio sin las cintas rojas y blancas y con las mesas llenas de clientes.

Según explicó el fiscal, el juez no ha dispuesto el cierre del restaurante, sino que ha aplicado una medida de inhabilitación al empresario, que no podrá ejercer actividad comercial durante tres meses.

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En este momento, el asunto ha pasado al plano administrativo; ahora le toca al Ayuntamiento de Massa Lubrense revisar la titularidad de los permisos: si la licencia comercial, la de suministro de alimentos y bebidas, las autorizaciones sanitarias y demás títulos estuvieran a nombre del empresario, el ente podrá adoptar la resolución de suspensión de la actividad. Adiós temporal al hogar de los spaghettis alla nerano.