Las hermanas de Jonathan Andic afirman que la familia compartía la voluntad de crear una fundación benéfica y niegan conflictos entre padre e hijo

Las hermanas de Jonathan Andic niegan conflictos entre padre e hijo. (Montaje Infobae)

Las dos hijas del fundador de Mango, Isak Andic, fallecido en diciembre de 2024 en una excursión en la montaña de Montserrat (Barcelona), han declarado este viernes ante la jueza de Martorell a favor de su hermano Jonathan Andic, investigado por presunto homicidio. Sarah y Judith han asegurado ante la jueza que su padre compartía cada año el contenido del testamento y que existía una voluntad común de impulsar una fundación benéfica.

Además de las hermanas Andic, también ha declarado un psiquiatra que trató puntualmente a Jonathan y su padre. En su intervención, el profesional ha señalado que las tensiones económicas eran un elemento relevante en la terapia, aunque ha discrepado del enfoque de una terapeuta familiar que defendía que el empresario debía adelantar la herencia a su hijo para resolver los conflictos.

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Un nuevo testamento de Isak que “lo cambiaba todo”

En el marco de la investigación, la viuda de Isak Andic, Estefanía Knuth, declaró días antes ante el juzgado que el empresario estaba preparando un nuevo testamento que “lo cambiaba todo”, al contemplar la creación de una fundación benéfica que reduciría la herencia de sus tres hijos. Esta hipótesis es una de las líneas que la Fiscalía y la instructora valoran como posible móvil del presunto homicidio.

Frente a esa versión, Sarah y Judith han sostenido que la creación de una fundación ya estaba contemplada en las previsiones testamentarias del empresario y que, de hecho, los hijos compartían la voluntad de dar continuidad a ese proyecto de carácter social impulsado por su padre.

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Asimismo, han asegurado que el reparto de la herencia no era motivo de desencuentro, ya que cada año Isak Andic se reunía con sus cuatro hijos para consensuar el contenido del testamento. En ese marco, han explicado que cualquier donación realizada en vida se descontaba posteriormente de la herencia, con el objetivo de mantener el equilibrio entre los herederos.

Las hermanas de Jonathan Andic. (Europa Press)

Niegan que hubiera una mala relación padre e hijo

Tampoco han respaldado las sospechas de los investigadores sobre una supuesta mala relación entre Jonathan Andic y su padre por un intento de apartarlo del control de la empresa textil. Según su versión, el propio Jonathan habría acordado con Isak Andic su salida de Mango para dedicarse a proyectos personales, mientras que el empresario habría previsto que mantuviera un papel como consejero de la compañía.

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Esta versión contrasta con declaraciones previas de la viuda de Isak Andic ante los Mossos d’Esquadra, en las que señaló la existencia de tensiones recurrentes entre padre e hijo. Según su testimonio, uno de los primeros desencuentros se produjo en torno a la gestión de la empresa, tras la incorporación de Jonathan a responsabilidades directivas en 2014, etapa en la que el propio Isak Andic habría tenido que retomar el control ante la caída de resultados.

Tras la declaración de las hermanas, la familia ha emitido un comunicado en el que subraya que, tras 18 meses sin haber podido “procesar el duelo con el necesario sosiego”, mantienen su “absoluta convicción” en la inocencia de Jonathan Andic y su confianza en que la verdad acabará esclareciéndose. El texto añade que la familia ha colaborado desde el inicio del procedimiento en todo lo requerido por la investigación.

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Las hermanas de Jonathan Andic. (Europa Press)

Las cuestiones económicas eran clave en la terapia familiar

Antes de las hermanas, también ha declarado un psiquiatra que trató puntualmente la relación entre Jonathan y su padre. Según su testimonio, las cuestiones económicas eran un punto central en la terapia, pero discrepó del enfoque de una terapeuta familiar que defendía que el empresario debía adelantar la herencia en vida a su hijo para resolver los conflictos.

El psiquiatra explicó que fue derivado a este caso para una segunda opinión, precisamente tras la intervención de la terapeuta familiar, y que decidió apartarse del tratamiento al no compartir ese planteamiento. También ha indicado que no se acogió al secreto profesional tras ser eximido de esa obligación, y que su declaración ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell duró aproximadamente una hora.

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Elaborado con información de Efe y Europa Press