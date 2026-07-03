Hacienda abrió en junio una inspección fiscal a Zapatero, su mujer y sus hijas en materia de IRPF, IVA y de impuestos de patrimonio y grandes fortunas

Hacienda tiene su propia investigación contra José Luis Rodríguez Zapatero y su familia. La Agencia Tributaria ha informado al juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, que tiene abierta desde junio inspecciones fiscales al expresidente del Gobierno, a sus hijas, Alba y Laura, a su esposa, María Sonsoles Espinosa, y al empresario Julio Martínez Martínez.

También tiene inspecciones abiertas en materia de IRPF, IVA o impuesto sobre el patrimonio, entre otros conceptos, que fueron abonados de 2021 a 2024 a varios investigados, ha explicado en sendos escritos la AEAT de Madrid y de Comunidad Valenciana. La mujer de Zapatero, que no está investigada en la causa, sí que es objetivo de otra inspección tributaria añadida junto a su marido para saber si se abonó correctamente el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas entre 2002 y 2024.

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En estos escritos, consultados por EFE, Hacienda ha preguntado al juez si paraliza estos procedimientos, puesto que si lo hace se interrumpen los plazos de prescripción para determinar la deuda tributaria y que solo puede suspender los procedimientos inspectores abiertos por una “prejudicialidad penal” con orden del órgano jurisdiccional. Y con ese objetivo, Calama ha dictado este viernes una providencia en la que traslada esta cuestión a la Fiscalía para que informe al respecto.

Actuaciones de alcance general tras las imputaciones

La Agencia Tributaria detalla al juez que tiene abiertas “actuaciones de comprobación e investigación inspectora, todas con alcance general” respecto a Zapatero y su mujer desde el pasado 15 de junio respecto a IRPF, IVA e impuesto de patrimonio en el periodo de 2021 a 2024, que abrió el pasado 15 de junio, cuando el expresidente ya estaba investigado por el juez Calama.

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Además, desde el 22 de junio investiga también el IPRF de las hijas del expresidente, investigadas por Calama desde el día 18 de ese mes, así como el impuesto de sociedades y el IVA de la empresa de ambas, What the Fav, que el juez sospecha que podía ser una sociedad instrumental para redistribuir pagos al entorno de Zapatero.

En el caso de Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero y también investigado dentro del procedimiento, es la Agencia Tributaria en la Comunidad Valenciana la que desde el pasado 23 de junio inspecciona el IRPF que ha abonado entre 2021 y 2024.

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También está comprobando Hacienda las declaraciones de impuesto de sociedades e IVA entre 2021 y 2025 de más de una decena de empresas, incluidas algunas de las que investiga el juez, como Idella Consulenza, compañía de Julio Martínez Martínez con la que Plus Ultra suscribió un contrato de asesoramiento cuya remuneración era el 1% más IVA del importe de la ayuda pública a la aerolínea.

El juez José Luis Calama investiga al expresidente Zapatero, sus hijas y el empresario Julio Martínez Martínez tras apreciar indicios de que formaban parte de una red que intermediaba ante instancias públicas a favor de terceros, principalmente Plus Ultra.

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El exlíder del PSOE tiene además abierta otra investigación por presuntos delitos de fraude fiscal y contrabando tras hallar la policía joyas por valor de 1,3 millones de euros en su oficina, en la que se ha personado Hacienda a través de la Abogacía del Estado.

*Con información de la Agencia EFE