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La serie de ciencia ficción con una puntuación perfecta que enamora a crítica y público: un thriller apocalíptico sobre un futuro tóxico

Aterriza en Apple TV la tercera temporada de ‘Silo’, la distopía protagonizada por Rebecca Fergusson basada en los libros de Hugh Howey

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"Silo" estrena su primera temporada mostrando un mundo postapocalíptico en el que el humano vive en las profundidades de la tierra. Tras un virus que diezmó a la población. Rebecca Ferguson habla sobre la similitud de la serie y el mundo actual.

La tercera temporada de Silo llega este 3 de julio a Apple TV con un cambio de escala en su relato: la serie abre una segunda línea temporal situada siglos antes de los hechos principales y afronta el tramo central de una adaptación que ya tiene fijado su final, porque la cuarta entrega será la última.

Antes de su estreno, la nueva tanda ha debutado con un 100% de valoración en Rotten Tomatoes, la nota más alta de la serie hasta ahora, convirtiéndola en una de las serie de ciencia ficción mejor valoradas tanto por la crítica como por los espectadores.

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La ficción, creada por Graham Yost a partir de la trilogía de Hugh Howey, se sitúa en un futuro tóxico e inhabitable en el que 10.000 personas viven encerradas en un silo subterráneo de 144 plantas. La protagonista es Juliette Nichols, interpretada por Rebecca Ferguson, una ingeniera de los niveles bajos que empezó a desentrañar las mentiras sobre las que se sostenía el orden social del complejo.

Apple confirmó en diciembre de 2024 la renovación simultánea de una tercera y una cuarta temporada, esa última concebida desde el inicio como cierre definitivo de la historia, de modo que el estreno de ahora marca el ecuador del recorrido televisivo de la saga.

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Una nueva temporada que cambia de estilo

La nueva temporada arranca tras la rebelión en Silo 18 y tras la caída de Bernard Holland (Tim Robbins). Juliette ha pasado a ser alcaldesa, pero lo hace con lagunas de memoria sobre lo que vivió en el exterior, mientras la comunidad intenta recomponerse y aparece una nueva amenaza.

Ese borrado parcial de memoria no es un detalle accesorio, ya que a Juliette se le oculta información de su paso por el exterior y de la muerte de Bernard, ya que fue sometida a un borrado químico de memoria, un elemento que reorganiza la intriga en el presente.

Silo - Apple TV+
Silo - Apple TV

La gran novedad está fuera de ese presente. La temporada incorpora una segunda línea temporal centrada en el congresista Daniel Keene (Ashley Zuckerman) y la periodista Helen Drew (Jessica Henwick), dos personajes que empiezan a seguir la pista de una conspiración que acabará desembocando en la construcción de los silos.

Esta mitad de la historia adapta en buena medida Shift, el segundo libro de la trilogía, editado en español por Minotauro. Esa incorporación rompe con la estructura de las dos primeras temporadas, mucho más concentradas en el tiempo de Juliette, y es el punto que más elogios había recibido en las críticas previas.

Dos tiempos que amplían una mitología

La temporada alterna las dos cronologías sin perder la sensación de claustrofobia en Silo 18 y llega a culminar en el que considera el mejor episodio de toda la serie. La amnesia de Juliette, un recurso muy usado en televisión, aquí funciona como vínculo real entre ambas líneas argumentales.

Además, la tercera temporada tiene que conectar dos periodos distintos y lo hace de forma imprevisible. El centro de la trama será el pasado a Daniel y Helen, ya insinuados al final de la segunda entrega, en un contexto marcado por una amenaza letal y por la investigación del origen de los silos. En ese bloque del pasado aparecen además nuevos personajes interpretados por Laura Innes, Matt Craven y Colin Hanks, entre otros.

Silo - Temporada 3 (Captura de tráiler oficial)
Silo - Temporada 3

Además de la nueva estructura, siempre sorprende la ambición de producción, la solidez del reparto y la capacidad de la serie para ampliar su mitología sin perder tensión, lo que le confiere una capacidad adictiva.

La tercera entrega, en todo caso, no cierra todavía la historia. Su función dentro del plan de adaptación es resolver incógnitas sobre el apocalipsis, explicar mejor el origen de los refugios y dejar preparadas las líneas argumentales que convergerán en la cuarta y última temporada. Por el momento, nos quedamos con esta temporada que marca un hito en el género y que desafía otras producciones como

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