Dua Lipa no es la única: varios famosos en España con clubs de lectura gratuitos para compartir libros con sus fans

Dua Lipa, junto a la cantante Zahara y el director de cine Javier Ambrossi. (Montaje de Infobae España)

Desde su inauguración oficial en febrero de 2022, Service95, el famoso boletín de Dua Lipa en el que se comentan cuestiones relacionadas con el arte, el estilo de vida y la cultura, se ha convertido en un espacio concurrido por miles de personas.

A través de él, la cantante ha podido mostrar algunos aspectos de su vida que normalmente habrían pasado más desapercibidos, permitiendo a los suscriptores conocer aspectos de su día a día en el que, por su ya de sobras conocida afición por la lectura, no pueden faltar los libros.

Mad Cool comienza con Dua Lipa, Tom Odell o Rels B y una ampliación de transporte público.

De este modo, Service 95 Book Club es, a día de hoy, uno de los clubs de lectura más conocidos del mundo. Con más de 200.000 seguidores en Instagram, esta iniciativa, en la que la cantante lee y comenta una serie de libros para luego entrevistar a sus autores, ha dado una gran popularidad a obras de todo tipo, como Fortuna, de Hernán Díaz, o La mala costumbre, de la escritora española Alana S. Portero.

Sin embargo, el club de lectura de Dua Lipa no es un caso único en el mundo. Otros famosos, aunque a una escala más reducida que en el caso de la estrella mundial del pop, ofrecen servicios similares con los que compartir una serie de lecturas con sus fans. En España, sin ir más lejos, son varias las personalidades que ofrecen de forma gratuita proyectos parecidos, aunque cada uno cuente con sus particularidades.

Zahara durante su presentación en la 39ª ceremonia de los Premios Goya en Granada, España, en 2025. (Foto AP/Fermin Rodriguez)

Zahara y su club ‘secreto’

Si hablamos de celebridades del mundo de la música con una vocación paralela por la literatura, el nombre de María Zahara Gordillo Campos (Zahara) es parada obligatoria. La cantante, con temas tan conocidos como Con Las Ganas o Lucha De Gigantes (con Love of Lesbian), cuenta con un club de lectura en el que cada mes, también a través de una newsletter (boletín enviado al correo) que, cada mes, incluye lo último que ha leído junto a la impresión de la artista.

Además, el Club de lectura con Zahara incluye la posibilidad de que los propios fans puedan opinar sobre sus últimas lecturas y proponer otras. “Gracias por vuestras recomendaciones”, escribe la propia cantante. “Voy tomando nota de todos. Me encanta este rincón que hemos creado”. Entre algunos de los últimos libros que la cantante más ha disfrutado en el último año se incluyen Canto yo y la montaña baila, de Irene Solà, Yo no sé de otras cosas, de Elisa Levi, o La península de las casas vacías, de David Uclés.

Javier Ambrossi en 'Esta noche libro'. (Captura de pantalla)

Los libros del verano de Javier Ambrossi

Javier Ambrossi se encuentra actualmente sumergido en el rodaje de su próxima película, La bola negra, junto a su pareja, el también cineasta Javier Calvo. Sin embargo, durante el verano cada uno de los javis ha explorado facetas alejadas del séptimo arte.

En el caso de Ambrossi, su voz ha sido la conductora de uno de los programas radiofónicos del verano, Esta noche libro, un programa de Cadena SER en la que los oyentes podían enviar audios y vídeos de sus lecturas mientras el director, junto a invitados de lujo como María Barrier o la ya mencionada Alana S. Portero, comenta libros como Desayuno en Tiffany’s, Las Olas, Jane Eyre o La campana de cristal.

“El propósito de este programa es acompañaros en vuestras reflexiones, si habéis leído este libro, y si no, daros ganas de leerlo”, decía el propio Ambrossi en el último episodio de la primera temporada. A través de seis capítulos, el cineasta comentó todas estas lecturas desde el mes de abril hasta principios de junio. No habría que descartar, después del rodaje de La bola negra, que se anunciara una segunda temporada.

Elísabet Benavent (Imagen: @betacoqueta/Instagram)

El club de lectura de las escritoras más vendidas del momento

En octubre de 2024, la revista Cosmopolitan decidió dar el pistoletazo de salida a su comunidad lectura, contando como anfitrionas con esas autoras a las que, normalmente, solemos encontrar en primera fila de los escaparates de las librerías. Hablamos de Inma Rubiales, Andrea Longarela o, en último lugar, Elisabet Benavent.

La escritora participó, el pasado 30 de octubre, en un encuentro con varias decenas de lectoras para comentar los libros y tendencias literarias de la Generación Z. “Podrás charlar con las autoras, llevarte una goodie bag con sorpresas, tomar un cóctel, conocer a otras apasionadas de la lectura... vamos, ¡un planazo!“. Anunciaban en Instagram tanto la revista como la propia escritora.