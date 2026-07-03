Egipto elimina a Australia en la tanda de penaltis y ya espera rival en los octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Egipto se ha metido en octavos del Mundial tras imponerse a Australia en los penaltis y firmar un 1-1 que terminó 2-4 en la tanda, un desenlace que ha sellado la primera clasificación egipcia a esta ronda y que deja a Mohamed Salah frente al ganador del cruce entre Argentina y Cabo Verde.

La tanda se ha resuelto con los fallos de Souttar y Herrington, los goles egipcios de Saber, Rabia, Salah y Abdelmaguid, y un cambio de portero de Australia en el último minuto de la prórroga que no ha surtido efecto: Matthew Ryan, exguardameta del Levante, no ha detenido ningún lanzamiento.

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El equipo egipcio ha avanzado por primera vez en su historia a octavos de final después de un partido espeso en muchos tramos, con errores de ambos lados y una prórroga sin soluciones. La definición desde los once metros ha premiado al equipo que más insistió en el tramo decisivo, con Salah como figura central pese a llegar mermado por molestias en los isquiotibiales.

El delantero egipcio ha intimidado más que participado durante buena parte del encuentro, pero se ha activado a partir del minuto 90. Ahí generó dos acciones que pudieron acabar en gol antes de la prórroga, además de un disparo alto al inicio del tiempo extra y una arrancada en el área que reanimó a su selección.

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Ventaja egipcia y autogol

Egipto ha empezado mejor porque Australia le ha cedido la posesión y ha ofrecido facilidades atrás. Con una defensa de cinco demasiado expuesta a su espalda, el conjunto oceánico ha permitido que los Faraones pudieran haberse puesto con ventaja amplia antes de la media hora.

Emam Ashour celebra su gol (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

El 0-1 ha llegado en el minuto 13, cuando una falta lanzada por Salah, un mal rechace y un balón colgado al área han terminado en un cabezazo sin oposición de Emam Ashour. Ocho minutos después, Mustafa Zico ha tenido una ocasión clara para ampliar la ventaja, solo ante Patrick Beach, pero ha cruzado en exceso el remate.

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Egipto ha controlado largos tramos con balón y apenas ha sufrido, aunque Australia ya había mostrado que podía hacer daño en acciones aisladas. El empate ha llegado en una jugada a balón parado marcada por la preocupación egipcia por el juego aéreo rival: Mohamed Hany ha peinado el balón hacia su propia portería y ha firmado el 1-1.

Harry Souttar y Nestory Irankunda celebran el gol en propia de Mohamed Hany (REUTERS/Hannah Mckay)

El lateral egipcio había sufrido antes un fuerte golpe en la cabeza y quedó inconsciente durante unos segundos, aunque pudo continuar sobre el césped. Poco después se ha convertido en protagonista involuntario con el autogol que ha devuelto el partido al punto de partida.

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Definición en los penaltis

En la segunda parte, Tony Popovic ha movido su ataque con la entrada de Hrustic y Touré por Volpato e Irankunda, mientras Hossam Hassan ha recurrido a Trezeguet en busca del tanto del pase. Sin embargo, ni esos cambios ni la mejor versión final de Salah han evitado una prórroga en la que Egipto ha sido más ofensivo, pero no ha encontrado el gol, gracias en parte a la gran actuación de Harry Souttar, que se crecía en cada acción defensiva.

Harry Souttar despejando un balón (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

En el descuento del tiempo reglamentario, Australia ha sobrevivido por muy poco. En ese periodo estaca una parada de Patrick Beach a bocajarro ante Rabia y una intervención posterior de Souttar que ha impedido el tanto de Hassan en la última ocasión de los 90 minutos.

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La prórroga ha transcurrido con miedo a perder lo ya sostenido y sin apenas llegadas claras. Australia ha preparado entonces una maniobra específica para la tanda y ha dado entrada a Matthew Ryan en el último minuto, una apuesta que no ha cambiado el desenlace.

Egipto celebra el tanto de la victoria (IMAGN IMAGES via Reuters/Maria Lysaker)

Desde los once metros, Australia ha marcado por medio de Irvine y Mabil, pero ha fallado dos de sus cuatro lanzamientos. Egipto ha completado una serie perfecta con cuatro goles de cuatro intentos, incluido el penalti lanzado a lo Panenka por Salah, y Abdelmaguid ha cerrado la clasificación con el 2-4 definitivo.

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