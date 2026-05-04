10 libros imprescindibles para empezar el mes de mayo: de Javier Cercas y Arturo Pérez-Reverte a la novela inédita de Virginia Woolf

Diez de los libros que se publican esta primera semana de mayo: de Javier Cercas a Virginia Woolf

El nuevo mes trae muchas novedades que llegarán a las librerías en los próximos días. Autores consagrados, nombres fundamentales de nuestra literatura o nuevas voces emergentes componen un panorama literario de lo más rico para empezar la semana.

Hay novelas, biografías, ensayos, ‘noirs’ y ‘bestsellers’ tan esperados como Culpa vuestra, la nueva entrega de la serie de Mercedes Ron, ocho años después de la última publicación.

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Además, se cumplen 25 años de Persépolis, la gran obra de Marjane Satrapi, por lo que Reservoir Books ha preparado un estuche con una edición especial para celebrar el aniversario.

‘La vida de Violet’, de Virginia Woolf

'La vida de Violet' de Virginia Woolf, publicada por Lumen.

Es sin duda el gran acontecimiento literario de la semana, la salida de la primera obra de ficción de Virginia Woolf que permanecía inédita en español. Se trata de manuscrito, escrito cuando Woolf tenía 26 años y que fue encontrado en 2022 tras permanecer oculto durante 80 años en una residencia inglesa.

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La obra, que combina fantasía, sátira social y humor, narra una biografía imaginaria de Mary Violet Dickinson, amiga cercana de Woolf. El texto desafía las normas sociales y propone la amistad femenina y el espacio propio como elementos centrales, anticipando ideas desarrolladas por Woolf dos décadas después en Una habitación propia.

‘Principio, medio, fin’, de Valeria Luiselli

La portada del libro 'Principio, medio, fin' de Valeria Luiselli (Feltrinelli)

La editorial Feltrinelli inaugura su andadura en nuestro país con la nueva novela de la gran autora mexicana responsable de Desierto sonoro, en la que se desarrolla la travesía de una madre y su hija adolescente por Sicilia, después de un divorcio. Ambas llegarán a la isla con pocas pertenencias, persiguiendo la posibilidad de empezar de nuevo. Durante su estancia, la hija se interesará por la historia de la Nanna, su bisabuela, quien trabajó en excavaciones arqueológicas antes de emigrar al continente americano.

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El argumento profundiza en la exploración de la memoria y los lazos familiares, en particular a través de las conversaciones que surgen entre madre e hija durante sus recorridos por Sicilia. Y se plantea la pregunta de cómo es posible reconstruir la vida de otra manera utilizando la imaginación como recurso para dotar de sentido las experiencias personales y vincular el pasado con el presente, especialmente tras situaciones de ruptura o pérdida.

‘Hija única’, de Carlota Visier

La portada de 'Hija Única' de Carlota Visier (Temas de Hoy)

A partir de su propia experiencia como hija única cuya madre se encargó de registrar cada momento de su vida, la escritora novel compone una narración repleta de frescura en la que combina todos esos recuerdos archivados con los que mantiene en su memoria personal.

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La protagonista se llama Irasema, una niña que crece en la ciudad de Cuenca, donde el parque de ocio Party Fan, gestionado por su madre, es parte central de su existencia cotidiana. A partir de su mirada nos introduciremos en la época de principios de los 2000 a través de toda la cultura popular del momento, al mismo tiempo que la pequeña vaya formando su identidad. Uno de los debuts más singulares del año.

‘Una vida buscando’, de Kae Tempest

La cubierta del libro 'Una vida buscando' de Kae Tempest (Random House)

Después de consagrarse en prácticamente todas las facetas de su carrera, la poeta y rapera británica regresa a la literatura tras diez años de silencio narrativo.

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Lo hace a través de la historia de Rothko, que vuelve a su ciudad natal después de haber estado mucho tiempo fuera. Así, nos introduciremos en su presente, pero también en su pasado, en su búsqueda interna a la hora de redefinirse en una sociedad que condena la diferencia. Por supuesto, está escrita en lenguaje inclusivo y ha sido alabada tanto por la crítica como por personalidades literarias como Irvine Welsh.

‘El periódico de la democracia’, de Javier Cercas

La portada del nuevo libro de Javier Cercas, 'El periódico de la democracia', que conmemora los 50 años del diario El País.

El autor de Anatomía de un instante, examina cinco décadas de la historia española a través del recorrido del diario El País, fundado en Madrid el 4 de mayo de 1976. El texto analiza cómo el periodismo, la literatura y la evolución de la libertad en España se entrelazan, integrando además el crecimiento personal e intelectual del autor.

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Cercas describe cómo el diario, creado por editores e intelectuales con el propósito de impulsar la reforma democrática tras la muerte de Franco, contribuyó a la transición política y se posicionó como un medio liberal, abierto al diálogo europeo y orientado a sanar las divisiones históricas del país. Un libro que invita a reflexionar sobre el desarrollo del periodismo, la formación de los escritores y el rol de la prensa en la consolidación de las libertades públicas.

‘Enviado especial. Una biografía de guerra’

La portada de 'Enviado especial', la nueva obra de Arturo Pérez-Reverte, presenta una imagen icónica que evoca el periodismo de guerra y la experiencia del autor como corresponsal.

Arturo Pérez-Reverte regresa a sus años como reportero de guerra en esta biografía en la que recopila crónicas y reportajes escritos durante más de veinte años en distintos conflictos internacionales.

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El volumen, basado en relatos de los años setenta y ochenta junto a textos más recientes, presenta una cronología que permite al lector observar la evolución del autor desde el periodismo hasta su obra literaria, destacando la persistencia de la memoria de la guerra en su escritura.

Esta selección de textos presenta tanto el testimonio directo del autor en zonas de conflicto como reflexiones sobre la dignidad, la cobardía y la manipulación.

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‘La sed se va con el río’, de Andrea Mejía

La portada de 'La sed se va con el río' de la autora colombiana Andrea Mejía (Alfaguara)

La escritora colombiana nos adentra en las veredas del Río Nauyaca donde ha desaparecido el hombre que guarda el secreto de cómo se hace el aguardiente de una región marcada por la sequía.

Un relato en el que el paisaje y los elementos de la naturaleza adquieren un rol central, desplazando a los personajes humanos a un segundo plano y donde domina una prosa repleta de imágenes sugerentes y tono poético. Un libro original y repleto de fuerza expresiva y carácter sensorial.

‘Jomo. El gusto de perder’, de Juan Evaristo Valls

La cubierta dorada del libro 'Jomo, el gusto de perder', de Juan Evaristo Valls Boix, publicado por Nuevos Cuadernos Anagrama.

Está el FOMO (la ansiedad social a perderse algo) y ahora también el JOMO (la alegría de perderse cosas), que propone una alternativa a las exigencias sociales relacionadas con la productividad y la búsqueda constante de felicidad. Una corriente que promueve la tranquilidad personal y la libertad de decidir cuándo participar en actividades sociales, priorizando el descanso y la propia autonomía.

El filósofo Juan Evaristo Valls Boix aborda en este ensayo el placer de apartarse de la presión de atesorar experiencias, de estar en todos sitios, de alcanzar el éxito a toda costa en el ritmo frenético que impone nuestra sociedad.

‘Malas lenguas’, de Alan Pauls

La portada de la novela 'Malas lenguas' de Alan Pauls (Random House)

El autor argentino responsable de Historia del llanto regresa con esta comedia en la que un lector descubre el nombre de un personaje secundario al avanzar por las páginas de una biografía. Aunque la obra apenas retoma a ese individuo, para quien explora la historia, este nombre se convertirá en el inicio de una intrincada red de secretos y conexiones ocultas.

Una novela mordaz a través de una narración que alterna entre la frivolidad y la intensidad, exponiendo el entramado de relaciones e intereses que define el mundo de los protagonistas.

‘La verdad oculta de Walter Andretti’, de A. Manzini

La portada del libro 'La verdad oculta de Walter Andretti' de Antonio Manzini (Salamandra Black)

Carlo Cappai, es un archivista judicial que, durante cuatro décadas, intenta resolver delitos que no encontraron respuesta en el sistema legal, y Walter Andretti, un periodista recién incorporado a la sección de Sucesos, encargado de investigar dos homicidios inicialmente considerados independientes.

A lo largo del relato, se evidencia cómo Cappai, motivado por un crimen que marcó su historia personal, persiste en su tarea, mientras Andretti identifica un vínculo insospechado entre los hechos investigados.

La librería 'Amapolas' celebra el Día del Libro en Madrid. (Europa Press)

La novela examina el contraste entre los límites del derecho y las motivaciones personales frente al sufrimiento y el deseo de justicia. Una obra que construye un entramado policial preciso, en el que cada elemento cumple una función y, al mismo tiempo, constituye un homenaje al oficio periodístico, del que es considerado el heredero de Andrea Camilleri, por su forma de acercarse al género negro.