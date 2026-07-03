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Los estrenos más esperados de la semana en cines: de ‘La muerte de Robin Hood’ y los Minions a la secuela de ‘La caza’ con Carmen Machi y Rossy de Palma

Hugh Jackman como el forajido inglés o Carmen Machi retomando la historia de Carlos Saura son algunos de los platos fuertes en cartelera

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'La muerte de Robin Hood' o 'Día de caza' son algunos de los estrenos destacados de la semana
'La muerte de Robin Hood' o 'Día de caza' son algunos de los estrenos destacados de la semana

El mes de julio comienza por todo lo alto en los cines. Después del estreno de grandes títulos en las últimas semanas como Toy Story 5, Supergirl u Obsession, la película de terror de la que habla todo el mundo. Uno podría pensar que no hay hueco ya en cartelera para nuevos títulos, pero lo cierto es que esta semana cogen fuerza títulos nacionales y alguna que otra estrella internacional, en carne y hueso o incluso animada.

Hablamos de nombres como Hugh Jackman, Carmen Machi o los mismísimos Minions. Sí, las criaturitas amarillas y con peto vaquero que ayudan al protagonista de Gru mi villano favorito también aterrizan esta semana en los cines, y lo hacen con una nueva aventura particular. Las mismas que viven otros tantos personajes en títulos como Hermanos o Lady Nazca.

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La muerte de Robin Hood

Hugh Jackman en 'La muerte de Robin Hood'
Hugh Jackman en 'La muerte de Robin Hood'

Todo el mundo conoce la leyenda, pero pocos conocen la cruda historia real. Hugh Jackman encarna al hombre detrás del mito, un Robin ya de edad avanzada y que reniega de un pasado embellecido que en realidad se ha teñido de rojo con la sangre de casi cualquiera que se ha cruzado en su camino. Después de reunirse su viejo amigo Little John (Bill SKarsgaard) y salir malherido de una gran batalla, Robin es trasladado a un convento alejado de todo para sanar sus heridas físicas, pero también las mentales. Sin embargo, allí se vuelve a encontrar de nuevo con ese pasado que tanto desea evitar.

Hermanos

Imagen de la película 'Hermanos' de Carol Rodríguez Colás y Marina Rodríguez Colás
Imagen de la película 'Hermanos' de Carol Rodríguez Colás y Marina Rodríguez Colás

La directora de Chavalas, Carol Rodríguez Colás, regresa junto a la guionista Marina Rodríguez Colás en una nueva historia sobre amistad en el barrio. Ayman, un adolescente de origen marroquí, es invitado por Sara, de origen catalán, a su fiesta de 16 cumpleaños en la misma casa donde la madre de Ayman trabaja como empleada doméstica. Acompañado de Eric y Rober, sus amigos de toda la vida, iniciarán un viaje lleno de confrontaciones y decepciones tanto con la sociedad como con ellos mismos, poniendo a prueba su amistad.

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Lady Nazca

Imagen de 'Lady Nazca' de Damien Dorsaz
Imagen de 'Lady Nazca' de Damien Dorsaz

Mientras el fascismo se extendía por Europa en la década de 1930, Maria Reiche, originaria de Dresde, trabajaba como profesora de matemáticas en la capitalperuana, Lima, donde convive con Amy, su amante inglesa. El arqueólogo francés Paul D’Harcourt le pide que traduzca algunos documentos de Max Uhle. Sospechaba que contenían pistas sobre un sistema de canales de riego en el desierto cerca de la localidad de Nazca. Sin embargo, en su lugar se topan congeoglifos, líneas y figuras grabadas en la arena. Reiche está dispuesta a dejar atrás su vida anterior para explorar laslíneas de Nazca.

Minions &amp; Monsters

Tráiler de la película 'Minions & Monsters' dirigida por Pierre Coffin.

Pocos personajes pueden decir que hayan conquistado tanto a la gente hasta el punto de tener sus propias aventuras en solitario, y casi más que su protagonista original. Los Minions aparecieron como los tiernos y nada malvados secuaces del supervillano de Gru mi villano favorito. No obstante, en las películas de este carismático antihéroe se ganaron un hueco distinguido en el corazón de todos bien, por su torpeza, por su ininteligible lenguaje o por su forma de hacer gracioso todo lo que tocan. Con los años han ido teniendo su propia serie de películas, y en esa línea llega ahora Minions & Monsters. Las criaturitas amantes de las bananas viajan a Hollywood para contar los orígenes de la meca del cine mientras ponen patas arriba todo, lo que mejor se les da básicamente.

Día de caza

Imagen de 'Día de caza'
Imagen de 'Día de caza'

Secuela espiritual de la mítica La caza de Carlos Saura, Día de caza se ambienta más de sesenta años después, en el verano 2024. En la misma finca en la que ocurrió todo están ahora Blanca, Rosa y Carmen, tres amigas de mediana edad que tras mucho tiempo sin coincidir todas juntas, quedan junto con Alicia, la joven y taciturna sobrina de Rosa, para ir a cazar conejos a un coto de caza que Blanca heredó de su tío José. Entre risas comparten los complicados momentos por los que están pasando en sus vidas. La relación con los hijos, separaciones, infidelidades, la menopausia, problemas con el alcohol, importantes proyectos profesionales… El calor, insoportable, asfixiante, y las conversaciones sobre temas del pasado van subiendo de tono hasta acabar enfrentando a las mujeres.

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