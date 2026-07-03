El comprador tipo de segunda vivienda gana más de 5.300 euros al mes y dedica apenas una décima parte de sus ingresos a pagarla

Una pareja joven observa los anuncios de viviendas en venta en el escaparate de una inmobiliaria en una calle de Madrid. (Imagen Ilustrativa Infobae/IA)

Comprar una segunda residencia en España es una operación al alcance de perfiles muy concretos. El comprador tipo que solicita hipoteca para este fin ingresa 5.356 euros mensuales y solo destina el 11% de esa renta a pagar la cuota, según un análisis de Gibobs.com correspondiente al primer semestre de 2026.

Ese porcentaje equivale a unos 589 euros al mes, de acuerdo con el cálculo realizado a partir de los datos de la compañía. La cifra queda por debajo de la cuota hipotecaria media registrada en el mercado general, que en 2025 fue de 769 euros mensuales y absorbió el 32,67% del coste salarial, según el Colegio de Registradores.

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La comparación no es exacta, porque enfrenta solicitudes de financiación para segunda residencia con el conjunto del mercado hipotecario. Aun así, ayuda a situar el perfil de estos compradores: llegan a la operación con una renta elevada, margen para asumir otra cuota y un ahorro previo que no está al alcance de la mayoría de hogares españoles que intentan acceder a su primera vivienda.

Cuánto dinero hace falta para comprar una segunda residencia

La vivienda media para la que se solicita financiación tiene un valor de 177.731 euros, mientras que el préstamo medio asciende a 128.971 euros, según Gibobs.com. Esto implica que el comprador de segunda residencia debe aportar 48.760 euros de entrada.

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En la práctica, el colchón necesario puede ser mayor. Si se suman los impuestos y los gastos de notaría, registro, gestoría y otros costes habituales, la cantidad previa a la firma puede acercarse más a los 65.000 o 70.000 euros, aunque dependerá de la comunidad autónoma y de las condiciones concretas de cada compraventa. Ese desembolso inicial también permite dibujar el perfil de renta alta que predomina en este mercado.

Lo que le costó comprar una casa en Madrid a la generación X y lo que pagan los ‘millennials’ o los Z: el precio de la vivienda crece hasta un 46% en una década.

Así es el comprador tipo de segunda vivienda en España

El solicitante medio tiene 42,7 años. Por franjas de edad, el grupo de 35 a 45 años concentra el 43% de las solicitudes, seguido del tramo de 45 a 55 años, con el 30%. Los menores de 35 años apenas representan el 16%, lo que muestra que la segunda residencia se concentra en etapas de mayor estabilidad económica.

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El perfil también está masculinizado: el 65% de las solicitudes fueron realizadas por hombres, frente al 28% de mujeres y un 7% que se identificó con otro género, según los datos de Gibobs.com.

La brecha con quienes intentan acceder a la vivienda

Se entiende mejor el contraste entre quienes pueden permitirse comprar una segunda casa y quienes aspiran a poder pagar la primera si miramos otros datos del mercado inmobiliario: según Idealista, comprar una vivienda exigía en el primer trimestre de 2026 el 25% de los ingresos netos de una familia media, sin contar el ahorro previo necesario para obtener financiación.

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La situación del mercado hipotecario tampoco facilita el acceso a la población general. El INE situó en abril de 2026 el importe medio de las hipotecas sobre vivienda en 173.331 euros, con un tipo de interés medio del 2,90%. En este escenario, comprar una casa depende cada vez menos del salario mensual y más del ahorro previo o del apoyo familiar disponible.

El esfuerzo que hacen los compradores de segunda residencia para asumir la cuota mensual muestra su posición económica de partida, muy distinta a la de quienes todavía intentan acceder a su primera casa. Para ellos, la vivienda no es el espacio necesario para crear un hogar, sino una forma de ampliar patrimonio.

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Dónde se compran las segundas residencias

La mayoría de estas operaciones se dirige a vivienda usada. El 92% de las solicitudes de hipoteca para segunda residencia tramitadas por Gibobs.com corresponde a inmuebles de segunda mano, frente al 8% de obra nueva. La compañía lo atribuye a la escasez de promoción nueva en las zonas más demandadas y al menor precio relativo de este tipo de vivienda.

El mapa de solicitudes también muestra hacia dónde se orienta este mercado. La Comunidad Valenciana concentra el 23% del total, Andalucía el 20% y Cataluña el 12%, por lo que estas tres comunidades suman más de la mitad de las operaciones analizadas. Por detrás aparecen Castilla y León, con el 7%, y Castilla-La Mancha, Madrid y Murcia, con el 6% en cada caso.

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La distribución confirma que la segunda residencia se concentra en zonas costeras o de fuerte atractivo residencial, pero también en territorios del interior donde el precio puede resultar más atractivo para este perfil.

Este tipo de operaciones queda lejos de quienes buscan resolver una necesidad habitacional inmediata. Aquí la compra se plantea desde una posición económica ya consolidada, con capacidad para elegir ubicación, aportar ahorro previo y asumir otra cuota hipotecaria.

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