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Una de las series más exitosas y reclamadas por los fans vuelve completa a Netflix cinco años después de su marcha

‘I’ll be there for you’: la plataforma recupera la mítica ficción tras su marcha a HBO Max a finales de 2020

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Friends - Warner Bros - HBO Max
"Friends" volvió a alcanzar popularidad en streaming tras la muerte de Matthew Perry. (Créditos: HBO Max)

El 22 de septiembre de 1994 se estrenaba en la cadena NBC Friends. No tuvo que pasar mucho tiempo para que la serie fuera un éxito: solo su primer episodio atrajo a más de 21 millones de espectadores. La vida de aquellos seis amigos que compartían vida -y piso- en el barrio de Manhattan de Nueva York dejó de ser una cosa exclusivamente estadounidense para convertirse en algo global.

La ficción protagonizada por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer y el fallecido Matthew Perry llegó a España tres años después, en noviembre de 1997 y gracias a la ya extinta Canal+, cuando la sitcom era todo un fenómeno. “Llega a España el mundo de ‘Friends’”, tituló en una crónica el diario El País. “Su estreno en España, se produce al inicio de su cuarta temporada en Estados Unidos, con su popularidad intacta y la totalidad de sus protagonistas lanzados al estrellato”, escribió el periódico.

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Con la llegada del streaming, eso dejó de ser un problema. Hoy, el mundo entero puede acceder a los últimos estrenos de manera simultánea. Sin embargo, la nueva era también ha traído una trágica consecuencia: las series ya no permanecen para siempre en una misma plataforma. Ni siquiera un fenómeno como Friends.

Friends
(HBO)

El 31 de diciembre de 2020, la sitcom abandonó el catálogo de Netflix en España y Latinoamérica después de que Warner Bros. Discovery obtuviera sus derechos en exclusiva, motivo por el que permanece desde entonces en HBO Max. Cinco años después, y tras convertirse en una de las series más reclamadas por los suscriptores, la plataforma ha recuperado la serie al completo. Porque como se cantaba en la intro de la serie: I’ll be there for you.

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Las 10 temporadas, ya disponibles

Desde este jueves 2 de julio, las diez temporadas que relatas las aventuras de Rachel, Ross, Phoebe, Chandler, Mónica y Joey Desde vuelven a estar disponibles. En total, son 236 episodios repartidos a lo largo de una década de emisión, desde 1994 hasta 2004, que consolidaron a Friends como una de las comedias más influyentes de la historia de la televisión. Además de Netflix, la serie también continúa formando parte del catálogo de HBO Max, por lo que deja de ser un contenido exclusivo de la plataforma de Warner Bros. Discovery.

Teaser de la exposición de 'Friends' en Madrid

El regreso, eso sí, no incluye todo el universo de Friends. La plataforma ha recuperado los 236 capítulos de la serie original, pero no los tres especiales emitidos durante su recta final: Friends: The Stuff You’ve Never Seen, centrado en tomas falsas y material inédito, y The One with All the Other Ones y The One Before the Last One, dos programas recopilatorios que sirvieron de antesala al episodio final. Tampoco está disponible Friends: The Reunion, el reencuentro protagonizado por los seis actores principales en 2021, que sigue siendo exclusivo de HBO Max.

Para quienes nunca la hayan visto, completar la serie supone invertir más de 86 horas. Algo que en verano es más que viable. Y recomendado, también.

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