Lola, empleada en una gasolinera de Madrid, asegura que no sirve para nada ponerle al coche gasolina de marca blanca: “A la larga no ahorras”

Una trabajadora de una gasolinera reposta un coche (Imagen ilustrativa Infobae)

“¿Sabes cuándo va a bajar el precio de la gasolina?”. Esta es la pregunta que, al menos una vez al día, los conductores preocupados por el aumento de los precios por llenar el depósito le hacen a Lola (nombre ficticio para preservar su identidad), trabajadora en una gasolinera de Madrid desde hace más de 15 años. La evolución del precio de los carburantes a raíz de la crisis en Oriente Medio sigue marcando el día a día de las estaciones de servicio españolas y el bolsillo de los conductores, a quienes les preocupa hasta dónde puede llegar y qué medidas pueden tomar para ahorrar en el coste del repostaje.

En las estaciones de servicio, los trabajadores son testigos de las dudas y quejas de los clientes y, además, conocen algunos consejos que pueden ayudar a que la recarga sea más rentable.

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Sin embargo, pese al enfado constante de los clientes, Lola le asegura a Infobae que el aumento del precio en los carburantes no está afectando a la afluencia de coches que paran en la gasolinera en la que ella trabaja para repostar. Desde su punto de vista, “ya hemos llegado a un punto en el que la gente lo comenta y demás, pero al final es algo que tienen que utilizar sí o sí, por lo que acaban adaptándose al nuevo coste”.

REUTERS/Jon Nazca

El Gobierno aprobó este martes la prórroga del plan de respuesta a la crisis en Oriente Medio, que mantiene las ayudas para amortiguar el precio de los carburantes, aunque con una retirada progresiva de las rebajas fiscales. En concreto, el descuento en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos será de 15 céntimos por litro durante julio, de 10 céntimos en agosto y de 5 céntimos en septiembre, hasta desaparecer en octubre si la evolución de los precios lo permite.

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Pese a esta rebaja temporal, la incertidumbre sobre la evolución del precio de la gasolina sigue llevando a muchos conductores a buscar formas de ahorrar cada vez que repostan. En este sentido, Lola comparte algunos consejos basados en su experiencia diaria, a los que se suman otras recomendaciones habituales de las estaciones de servicio.

Evitar las “marcas blancas”

Para Lola, uno de los consejos más importantes es evitar las gasolineras de marca blanca a la hora de repostar. Aunque reconoce que el precio por litro suele ser inferior al de grandes compañías, considera que el ahorro inicial puede no compensar a largo plazo. “A la larga no ahorras”, indica.

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“La diferencia de precio está en alguna parte y, al final, el kilometraje no es el mismo. A la hora de pagar un depósito puede que se note el ahorro, pero si haces los cálculos, el coche no desarrolla los mismos kilómetros por el tema de los aditivos”, añade.

Además, la trabajadora se muestra crítica con el modelo de trabajo de las gasolineras de bajo coste. Más allá de la calidad del combustible, considera que este tipo de establecimientos, que en muchos casos operan sin personal, también tienen un impacto en el empleo del sector. “Es una cosa que los propios consumidores deberían valorar y tener en cuenta, porque son muchos puestos de trabajo que nos están quitando”, apunta.

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Las gasolinas bajarán tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula. (FOTO: HCH)

Usar medidor de consumo y control de crucero

Las principales compañías del sector, como BP, recomiendan también mantener una velocidad constante para reducir el consumo de combustible, especialmente en trayectos largos. Para ello, aconsejan utilizar el control de crucero siempre que las condiciones de la vía lo permitan.

No obstante, advierten de que, en tramos con pendiente ascendente, este sistema puede incrementar el consumo al acelerar automáticamente para mantener la velocidad fijada. En estas situaciones, recomiendan dosificar la aceleración de forma manual y recuperar la velocidad en el siguiente descenso para lograr una conducción más eficiente.

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Apagar el motor en paradas largas

Otra de las recomendaciones para reducir el consumo de combustible es evitar mantener el vehículo al ralentí durante periodos prolongados. Aunque pueda parecer una práctica inofensiva, dejar el motor encendido mientras el coche permanece parado aumenta el gasto de carburante y contribuye al desgaste de algunos de sus componentes.

Por este motivo, los expertos aconsejan apagar el motor siempre que se prevea una parada de cierta duración. El ahorro en cada ocasión puede parecer pequeño, pero un vehículo al ralentí consume alrededor de medio litro de combustible por hora, por lo que, a lo largo del año, ese gasto acumulado puede resultar significativo.

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