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Lamine Yamal quiere a Cristiano: el extremo se moja sobre el duelo de octavos contra Croacia o Portugal

El jugador del FC Barcelona fue elegido MVP del España-Austria

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Lamine Yamal. (REUTERS/Matthew Childs)
Lamine Yamal. (REUTERS/Matthew Childs)

España ya está en octavos de final. Y espera rival. Saldrá del partido entre Croacia y Portugal. Dos gigantes de Europa, pero con realidades muy distintas. Mientras la selección vecina se presenta como una de las favoritas con grandes nombres en su plantilla como Cristiano Ronaldo, Joao Félix, Joao Neves, Vitinha o Nuno Mendes, los balcánicos ven como este será el último Mundial de su estrella: Luka Modrić.

Antes de eso, la Selección de Luis de la Fuente imponía su ley en Los Ángeles y derrotaba 3-0 a Austria con una gran actuación de Mikel Oyarzabal y Lamine Yamal. El extremo, que no pudo marcar gol, fue de los más activos en ataque. Los octavos se jugarán el próximo lunes a las 21:00 horas.

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El seleccionador celebró el nivel de su equipo, aunque avisó de que la exigencia solo va a crecer. Lamine, elegido MVP, aseguró haber recuperado sus mejores sensaciones tras las molestias físicas, y Oyarzabal, con un doblete que le sitúa ya en cuatro goles en el torneo, prefirió repartir el mérito antes de mirar hacia el siguiente rival.

Mundial 2026 - España 3 - Austria 0 - ES

Un equipo que apunta a más

De la Fuente no ocultó su satisfacción tras el partido, aunque insistió en que todavía queda margen de mejora. “Hemos rozado la perfección en casi todos los aspectos, pero tenemos que seguir mejorando”, dijo el técnico tras el encuentro. "Cada partido va a ser más complicado porque los rivales serán más exigentes. Nuestra mentalidad siempre es la de mejorar“, añadió.

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En este sentido, sobre el cruce que le espera en octavos, el riojano prefirió no mostrar preferencias entre Portugal y Croacia. “Las conocemos bien. El que esté es el que se lo habrá ganado y será bienvenido”.

El técnico también tuvo palabras para sus dos grandes protagonistas de la noche. De Lamine destacó que “tiene muchas ganas de demostrar su identidad futbolística en un Mundial” y que “va a aparecer el próximo día”. De Oyarzabal dijo que “otro día más demuestra el potencial que tiene” y pidió que se le dé “el reconocimiento que merece”.

Lamine, ya concentrado en los octavos

El MVP del partido también celebró el billete a octavos. “Estoy muy contento, sobre todo por la clasificación, que era lo más importante. Poco a poco ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo”, explicó después del encuentro. Además, confirmó que ya está “al 100%, preparado para jugar lo que el míster quiera”. Del mismo modo, se mojó con el cruce que le espera el lunes. “Sería un honor jugar contra Cristiano, obviamente. Pero pienso en ganar el partido, y me da igual quién pase del otro lado”.

Lamine Yamal celebra el segundo gol de Pedro Porro. (REUTERS/Lisi Niesner)
Lamine Yamal celebra el segundo gol de Pedro Porro. (REUTERS/Lisi Niesner)

Oyarzabal, indiferente

Autor de los primeros goles del choque, Mikel Oyarzabal se mostró satisfecho con su participación, aunque sin dejar de mirar hacia el colectivo: “Contento por ayudar al equipo a pasar una ronda más. Ahora a descansar y por lo siguiente”. Igual que el seleccionador, el delantero de la Real Sociedad se mostró indiferente respecto al choque de octavos. “Me da igual, tengo un compañero en cada equipo”, dijo, refiriéndose a Gonçalo Guedes y Luka Sucic.

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