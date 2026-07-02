“Ego Yamal”: el mensaje en la nueva cinta de Lamine con la que juega los partidos de España en el Mundial 2026

El mensaje de la cinta de Lamine Yamal. (REUTERS/Lisi Niesner)

España es equipo de octavos. Pero no es la única buena noticia. Lamine Yamal ha completado 85 minutos de juego. Prácticamente los 90. Contra Uruguay disputó 76 minutos, frente a Arabia Suadí jugó la primera parte y ante Cabo Verde fue suplente. La estrella de la selección española se va entonando poco a poco para la fase final del Mundial 2026.

Sin embargo, no es la única cosa llamativa en el bueno de Lamine. Su cinta, aquella que usa para que el pelo no le moleste, hoy llevaba un mensaje. “Ego Yamal”, se podía leer. Las cámaras lo captaron rápidamente y el detalle no ha pasado desapercibido. En la cinta también aparecía el logotipo de su colección con Adidas, pero fueron esas dos palabras las que despertaron todo tipo de interpretaciones entre aficionados y comentaristas en las horas previas al encuentro.

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Mundial 2026 - España 3 - Austria 0 - ES

Elegido MVP del partido

Más allá de la cinta, Lamine Yamal volvió a dejar una actuación destacada ante Austria. El atacante dispuso de varias ocasiones para marcar, participó con frecuencia en el juego ofensivo de España y terminó siendo elegido MVP del encuentro, en el que la selección selló el pase a la siguiente ronda con los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro. Lamine disparó seis veces a puerta, exigiendo a Alexander Schlager al máximo.

“Soy el jugador que puede cambiar el partido”

La aparición de la cinta llega en un momento en el que la figura de Lamine Yamal ha ocupado buena parte de las portadas durante la concentración de la selección española. Su peso dentro del equipo y el protagonismo nadie los ha puesto en duda, y el propio jugador ya dejó clara recientemente su forma de afrontar las críticas.

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En una entrevista en COPE explicó que apenas les presta atención y que solo las lee “cuando juega bien”. También habló con naturalidad de la responsabilidad que se le atribuye dentro del equipo: “Yo entiendo que soy el jugador que más ilusiona. Soy el jugador que puede cambiar el partido. La presión existe cuando no pueden hacer lo que te piden, pero yo sí puedo hacerlo”.

Aunque el futbolista no ha explicado el significado del mensaje, todo apunta a que la elección de “EGO YAMAL” guarda relación con ese debate surgido en torno a su figura durante los últimos días.

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Lamine Yamal con la cinta en el calentamiento. (Reuters/Kiyoshi Mio)

Laporte: “No lo llamo ego”

Uno de los compañeros que se pronunció sobre esa percepción fue Aymeric Laporte. El central restó importancia al mensaje de la cinta y vinculó el fenómeno que rodea al extremo al impacto que genera dentro y fuera del campo. “No lo llamo ego, es más publicidad y marketing. Es un jugador muy atractivo porque mola mucho verle jugar. El fútbol es espectáculo y él lo está dando en el campo”, ha afirmado en declaraciones a DAZN tras el partido.

No sería la primera vez que Lamine utiliza elementos de su imagen personal para generar conversación. Su forma de vestir, los complementos que luce o los detalles estéticos con los que salta al campo suelen convertirse en tema de conversación, especialmente en un futbolista que concentra buena parte de la atención mediática.

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