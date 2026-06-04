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Carmen Machi gana el Premio Nacional de Cinematografía por “ser una de las actrices de comedia más importantes de la historia del cine español”

El Ministerio de Cultura ha entregado el galardón a la intérprete, señalando tanto su relevancia en este género como su versatilidad para afrontar todo tipo de papeles

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Fotografía de la actriz Carmen Machi. (Europa Press)
Fotografía de la actriz Carmen Machi. (Europa Press)

La actriz Carmen Machi ha sido reconocida este jueves con el Premio Nacional de Cinematografía 2026, un galardón que subraya su relevancia como figura central del cine español, tal y como ha destacado el Ministerio de Cultura en el comunicado que ha hecho oficial la distinción.

En el mismo texto, se remarca la magnitud de la trayectoria de Machi (conocida especialmente por protagonizar la serie Aída) al declarar que es “una de las actrices de comedia más importantes de la historia del cine español”. Su versatilidad, han señalado, le ha permitido destacar en “todo tipo de géneros”, logrando alcanzar al público masivo y, al mismo tiempo, participar en proyectos de autor sin que su popularidad suponga un obstáculo.

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El jurado, presidido por Camilo Vázquez Bello (subdirector general de Promoción y Relaciones Internacionales del ICAA) ha insistido también en el perfil de Machi como “trabajadora incansable en cine, teatro y televisión”, subrayando su participación en más de un centenar de producciones. El acta subraya que “representa los valores de una mujer actual, fuerte e independiente”.

Fotografía de la actriz Carmen Machi. (Caterina Barjau)
Fotografía de la actriz Carmen Machi. (Caterina Barjau)

Trayectoria artística y reconocimientos

Nacida en Madrid en 1963, Carmen Machi inició su carrera escénica con el papel de la novia en Bodas de sangre, de Federico García Lorca. En 1994, comenzó una etapa clave al integrarse en la compañía del Teatro de La Abadía, donde participó en montajes como María Sarmiento, Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte y 5mujeres.com.

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Su salto a la popularidad llegó con la televisión, especialmente gracias al personaje de Aída en la serie homónima. Por ese trabajo recibió premios de la Unión de Actores y galardones como dos TP de Oro, tres Fotogramas de Plata, un Premio Ondas y uno de la Academia de Televisión. A pesar del éxito, no obstante, la actriz no abandonaría el teatro, con papeles en dramas como Falstaff, El caballero de Olmedo, ¿Quién teme a Virginia Woolf? o Antígona.

Asimismo, en cine ha trabajado a las órdenes de directores como Pedro Almodóvar (Hable con ella y Amarga Navidad), Pablo Berger (Torremolinos 73), Álex de la Iglesia (Mi gran noche), Carlota Pereda (Cerdita) y Emilio Martínez-Lázaro (Ocho apellidos vascos). Por esta última película obtuvo el Goya a la Mejor Interpretación Femenina de Reparto en 2014.

El premio llega en el mejor momento

El reconocimiento llega también en un momento boyante para la intérprete a nivel profesional, con hasta cuatro películas ya estrenadas en 2026: Los justos, Amarga Navidad, Aída y Vuelta y 53 domingos, a la espera de que se estrene también El director, que se podrá ver a finales de año. Además, en 2024 Machi recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. El acto de entrega se celebró en Toledo el pasado mes de mayo, consolidando su posición como una de las grandes figuras de la cultura española.

Tráiler de '53 domingos', la nueva comedia de Cesc Gay con Javier Cámara, Carmen Machi y Javier Gutiérrez. (Netflix)

Por su parte, el Premio Nacional de Cinematografía reconoce cada año la contribución más sobresaliente al cine español, ya sea por una obra concreta o por el conjunto de una carrera profesional. En la edición anterior recayó en Eduard Fernández, sumándose a una lista en la que figuran nombres como Penélope Cruz, José Sacristán, Isabel Coixet, Antonio Banderas, Fernando Trueba o Carla Simón.

La decisión de distinguir a Machi fue motivada por su capacidad para construir una carrera transversal y su compromiso con la excelencia en cine, teatro y televisión. El acta de concesión resalta la manera en que su “enorme popularidad” no le ha impedido acercarse a “proyectos más autorales”, combinando así éxito de público con rigor artístico.

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