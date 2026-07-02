Mick Jagger, de Los Rolling Stones, declara su admiración por Rosalía: “Hizo algo realmente conceptual y lo logró a la perfección”

Imagen de archivo de Mick Jagger y otra de Rosalía. (EFE/EPA/Robin van Lonkhuijsen)

Madonna la tachó de “visionaria”. Harry Styles lo definió como “genial y muy brillante”. Incluso El Vaticano elogió sus 18 canciones. Nadie se resiste a Lux, de Rosalía. El cuarto álbum de la catalana publicado el pasado mes de noviembre sigue causando furor ocho meses después de su lanzamiento. Ahora ha sido el turno de Mick Jacker.

El líder y cofundador de The Rolling Stones, una de las bandas de rock más influyentes de la historia, ha elogiado públicamente el trabajo de la artista española durante una entrevista concedida a la edición británica de GQ, en medio de la promoción del trigésimo tercer álbum de los Rolling Stones, Foreign Tongues.

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El mítico artista respondió tras la reflexión del periodista “sobre el regreso del rock al mainstream“, citando a la banda de rock estaounidense Geese, que debutó hace una década y que el medio citado definió como ”la emocionante banda de rock que pronto verás por todas partes”. “Todo el mundo está hablando de Geese. Geese es una banda muy experimental, sobre todo para tratarse de un grupo de rock. Me gustan mucho. Había oído hablar de ellos y, cuando salió Getting Killed esperaba algo más cercano al indie. No imaginaba que fuera tan transgresor, pero precisamente por eso lo admiro", dijo sobre ellos.

Rosalía, una de las cantante que últimamente “han hecho cosas estupendas”

Tras esto, Jagger aprovechó para hablar de “muchas cantantes que últimamente han hecho cosas estupendas”. Una de ellas es, precisamente, Rosalía. “Mira el álbum de Rosalía, Lux. Era algo realmente conceptual, muy interesante. Y lo ha llevado a cabo de forma brillante y la admiro muchísimo por ello", afirmó.

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Sin embargo, pese a que reconoció que no intenta estar al tanto de todas las tendencias musicales porque “es muchísimo trabajo” y “hay mucha basura”, aseguró que no da la espalda a la música actual. “No ignoro lo que está pasando, pero tampoco soy esclavo de ello”, resumió. Entre los nombres que mencionó figuran el cantante y productor nigeriano Burna Boy, con quien ha colaborado recientemente, o Bruno Mars, que participa como percusionista en el nuevo trabajo de los Stones.

Rosalía presenta su posible nueva canción en su segunda noche en Los Ángeles. (TikTok)

El reconocimiento del británico se suma a una larga lista de personalidades que han alabado el cuarto trabajo de estudio de Rosalía desde su publicación el pasado 7 de noviembre. De Madonna a Mick Jagger, también hay que sumarle la cantidad de artistas nacionales e internacionales que no se han querido perder los conciertos de su gira, el Lux Tour, que arrancó a mediados de año en Francia y actualmente continúa en Estados Unidos.

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Entre el público se ha podido ver a Demi Lovato, Billie Eilish, Lorde, Tyler, the Creator, Troye Sivan, Karol G o Dua Lipa, además de actores como Pedro Pascal. Una muestra más del fenómeno en el que se ha convertido un álbum que, ocho meses después de su lanzamiento, sigue despertando la admiración tanto del público como de algunas de las figuras más influyentes de la industria musical.