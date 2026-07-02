Juanma Moreno revalida la presidencia de la Junta gracias al apoyo de Vox y abre una nueva etapa de gobierno de coalición en Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha celebrado la "importante victoria" obtenida por su partido en las elecciones (Francisco J. Olmo - Europa Press)

Juanma Moreno ya tiene asegurado un segundo mandato al frente de la Junta de Andalucía. El líder del Partido Popular ha sido investido este jueves presidente gracias al apoyo de los 15 diputados de Vox, que han respaldado su candidatura después del acuerdo de gobierno sellado entre ambas formaciones apenas unos minutos antes de la votación. Moreno ha superado así la segunda sesión de investidura al reunir más votos a favor que en contra, la mayoría simple exigida en esta fase del procedimiento parlamentario, y encabezará por primera vez un Ejecutivo de coalición con la formación de Santiago Abascal.

La votación pone fin a casi un mes y medio de negociaciones desde las elecciones autonómicas del 17 de mayo, en las que el PP se quedó a solo dos escaños de la mayoría absoluta. La negativa de PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía a facilitar la investidura mediante una abstención convirtió desde el primer momento a Vox en el único socio posible para evitar una repetición electoral y garantizar la continuidad del Gobierno popular.

PUBLICIDAD

El respaldo de los 15 diputados de Vox permitió a Moreno alcanzar 68 votos favorables en un Parlamento compuesto por 109 escaños. Dos días antes no había logrado superar la primera votación, en la que era necesaria la mayoría absoluta, pero el acuerdo cerrado entre ambas formaciones despejó el camino para que el candidato popular obtuviera la mayoría simple exigida en la segunda.

Antes de la sesión de investidura, PP y Vox hicieron público un acuerdo de gobierno de 120 puntos que servirá de hoja de ruta durante toda la legislatura y que supone un cambio de escenario respecto al mandato anterior. Si entre 2019 y 2022 Vox sostuvo al Ejecutivo desde la oposición, ahora pasará a formar parte del Consejo de Gobierno y compartirá la gestión de la Junta durante los próximos cuatro años.

PUBLICIDAD

Moreno defiende la entrada de Vox en el Gobierno

Durante su comparecencia antes de la votación, Juanma Moreno justificó la incorporación de Vox al Ejecutivo como una decisión orientada a garantizar la estabilidad política y a compartir la responsabilidad del futuro Gobierno. “Siempre he dicho que es muy importante que el partido con el que se acuerda esté en el Gobierno porque asume también la responsabilidad y es corresponsable de los objetivos para los próximos cuatro años”, afirmó.

El presidente reconoció que el resultado electoral hacía pensar al Partido Popular que podría gobernar en solitario, aunque admitió que la composición del Parlamento obligaba a buscar un acuerdo. En ese contexto, defendió que la presencia de Vox en el Consejo de Gobierno facilitará la coordinación entre el Ejecutivo y el Parlamento y permitirá desarrollar un proyecto común durante toda la legislatura.

PUBLICIDAD

Moreno insistió en que el pacto era la mejor alternativa para evitar un escenario de bloqueo institucional o una repetición electoral. “Ante la posibilidad del bloqueo o incluso de un adelanto electoral que paralizaría nuestra comunidad durante seis meses, se ha alcanzado un acuerdo que creo que es positivo para Andalucía”, sostuvo.

El líder popular definió además el entendimiento alcanzado con Vox como un acuerdo “sensato” y “sereno”, fruto de un diálogo “intenso” y “honesto” en el que, según explicó, ambas formaciones hablaron “con absoluta claridad”, incluso cuando mantenían posiciones distintas en algunos asuntos.

PUBLICIDAD

Un Ejecutivo de coalición

El pacto que ha hecho posible la investidura de Moreno no se limita al respaldo parlamentario. El documento, compuesto por 120 puntos, fija el programa político que ambas formaciones desarrollarán durante la legislatura e incorpora varias de las principales reivindicaciones de Vox.

Entre ellas figura el principio de prioridad nacional en el acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones públicas, una medida que el Partido Popular había rechazado durante la negociación y que finalmente ha aceptado bajo la referencia al “arraigo”. El texto establece que el acceso a esos recursos públicos “se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en el territorio”. El acuerdo también recoge medidas de apoyo a la familia, rebajas fiscales, simplificación administrativa, actuaciones en materia de desregulación y compromisos relacionados con el denominado Pacto Verde europeo.

PUBLICIDAD

En el plano institucional, Vox se incorpora por primera vez al Gobierno andaluz. Su portavoz parlamentario, Manuel Gavira, asumirá la Consejería de Turismo, Regulación, Justicia y Administración Local con rango de vicepresidente de la Junta. Además, el Partido Popular cederá a la formación uno de los cinco senadores por designación autonómica que corresponden al Parlamento andaluz y facilitará que ocupe una de las vicepresidencias de la Cámara.

La investidura de Juanma Moreno abre así una nueva etapa política en Andalucía. Será la quinta vez que la comunidad esté gobernada por un Ejecutivo de coalición desde la constitución de la autonomía, pero la primera en la que el Partido Popular y Vox compartan el Consejo de Gobierno. También convierte a Andalucía en la quinta comunidad autónoma en la que ambas formaciones gobiernan conjuntamente, consolidando una fórmula que ya se había puesto en marcha en Castilla y León, Extremadura y Aragón.

PUBLICIDAD