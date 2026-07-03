Alejandro Sáez, experto de la Organización Meteorológica Mundial en calor: “Lo más probable es que estemos experimentando los veranos más frescos del resto de nuestras vidas”

FILE - A person cools off at Trocadero fountain near the Eiffel Tower during a heat wave in Paris, on June 24, 2026. (AP Photo/Christophe Ena, File)

La ola de calor que ha atravesado Europa a finales de junio ha sido tan intensa que los 42 grados que se registraron en países como Alemania derritieron parte de las juntas de los raíles del tranvía de Leipzig, obligando a paralizar varias líneas. Otros como Austria o República Checa, donde se alcanzaron los 40 grados, o Reino Unido y Dinamarca, que superaron los 37, reportaron sus días más calurosos para un mes de junio desde que existen registros. Y es que Europa se está calentando más rápido que el resto de continentes: su temperatura media ha aumentado unos 0,56 grados Celsius por década desde mediados de los años 90, casi el doble que la media global, según datos del Servicio de Cambio Climático Copernicus. Es más, la Comisión Europea ya ha advertido de que los veranos que hoy se consideran extremos “podrían convertirse en la norma”.

Según explica a Infobae Alejandro Sáez Reale, especialista en calor extremo en la Organización Meteorológica Mundial (OMM), son varios los factores que explican por qué Europa es la región que más rápido se calienta. Entre ellos se encuentran los cambios en los patrones meteorológicos, el aumento de la radiación solar, la disminución de la cobertura de nieve en el suelo y la reducción de partículas contaminantes, que devuelven parte del calor solar al espacio, lo que acentúa paradójicamente el calentamiento.

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Las altas temperaturas en Alemania obligan a suspender distintas líneas de transporte por daños en las infraestructuras.

“Europa tiene una proporción alta de masa terrestre y una gran parte de su territorio se ubica en latitudes altas, donde el calentamiento global se está acelerando más rápidamente. La nieve y el hielo, que limitan la cantidad de energía absorbida por la superficie, están disminuyendo, lo cual reduce la capacidad de reflejar esa radiación solar incidente”, señala el experto. Sáez Reale también apunta al aumento de la temperatura de los mares que rodean al continente europeo como otro factor que amplifica la subida de las temperaturas.

Además, advierte, el calentamiento “no se traduce simplemente en días más cálidos, sino en un mayor número de olas de calor, de mayor duración y más intensas”.

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Teniendo en cuenta ese impacto creciente de las altas temperaturas, con nuevos récords cada año, Sáez Reale respalda el diagnóstico de la Comisión Europea: “Lo más probable es que estemos experimentando los veranos más frescos del resto de nuestras vidas”, sostiene. Las conclusiones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) ya han mostrado que el calor extremo en Europa, así como los episodios recientes en India y otras regiones, avanza de forma acelerada. y para 2050 “cerca de la mitad de la población europea podría enfrentar niveles elevados o muy elevados de estrés térmico durante el verano”. “Estamos avanzando en esa dirección más rápido de lo que mucha gente cree”, asegura el especialista en acción climática y planificación urbana.

Un turista se protege del sol mientras cruza el Puente Romano de Córdoba, a 23 de junio de 2026. (EFE/Rafa Alcaide)

Impactos múltiples del calor extremo

Sáez Reale subraya que el cambio climático no solo se ha transformado en un factor que intensifica los desastres, sino que el calor extremo también tiene graves impactos en la salud. Según los datos de la OMM, durante los últimos días de junio se han registrado más de 1.300 muertes vinculadas a las altas temperaturas en Europa y más de 150 millones de personas en el continente se vieron afectadas. “En los últimos cuatro años, el calor ha causado más de 200.000 muertes, una cantidad comparable a la población conjunta de Antigua y Barbuda y Tonga“, añade el experto, que recuerda que se trata de fallecimientos que se podrían haber evitado.

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El alcance del calor extremo también va más allá de la salud pública y solo hace falta echar un vistazo a las imágenes de los últimos días para comprobar cómo ha afectado a la infraestructura: aeropuertos y sistemas de transporte han tenido que interrumpir operaciones, las redes eléctricas han sufrido sobrecargas y se han producido apagones. Además, la agricultura y la producción de alimentos también se ven comprometidas. “El calor mata en silencio y también afecta a las economías de forma silenciosa”, añade Sáez Reale.

Para enfrentar este escenario, la OMM, en colaboración con la Red Mundial de Información sobre el Calor y la Salud (GHHIN, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Reducción de Riesgo de Desastres de la ONU, ha lanzado un marco de acción destinado a mejorar la gobernanza del riesgo asociado al calor. Esta estrategia busca articular respuestas transversales y coordinadas, teniendo en cuenta que los efectos del calor se extienden a múltiples sectores.

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Respuestas y desafíos pendientes

Sáez Reale reconoce que en los últimos años se han producido avances en la respuesta al calor extremo, pero asegura que aún queda un largo camino por recorrer. “La buena noticia es que sabemos qué funciona. Sabemos que los sistemas de alerta temprana salvan vidas y que también son fundamentales los protocolos de acción que activan las autoridades ante una emergencia, además del seguimiento de grupos vulnerables, entre ellos ancianos y personas con enfermedades crónicas”. Sin embargo, el análisis realizado por GHHIN sobre los planes de acción frente al calor revela la necesidad de enfoques multisectoriales y de evaluaciones integrales de vulnerabilidad, aspectos que suelen estar ausentes en la mayoría de las estrategias actuales.

“El desafío no es identificar las soluciones, sino implementarlas con la velocidad y la escala necesarias. Es necesario avanzar mucho más rápido”, resume. El especialista subraya además la necesidad de adaptar las ciudades pensando “no solo en el clima presente, sino en el futuro”, lo que implica incorporar más espacios verdes y materiales que reduzcan la acumulación de calor. También resalta la importancia de elevar los estándares de construcción, ventilación y refrigeración pasiva con bajo impacto de carbono: “Debemos planificar urbes para los veranos que tendremos, no para los veranos que teníamos”.

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