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Antonio Orozco anuncia una retirada temporal de la música y fija la posible fecha de regreso: “Si la salud lo permite, volveremos”

El cantante hará un parón tras un concierto en Barcelona que pondrá el broche final a su tour ‘La gira de tu vida’

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Antonio Orozco durante un concierto. (Ricardo Rubio / Europa Press)
Antonio Orozco durante un concierto. (Ricardo Rubio / Europa Press)

Hay veces en las que la mejor manera de avanzar es parar. Esto es algo que Antonio Orozco ha decidido poner en práctica al anunciar la fecha de un prolongado parón en su carrera musical: tras culminar La gira de tu vida en Barcelona, su ciudad natal, iniciará un retiro temporal que podría extenderse hasta 2029. Una decisión que obedece a la necesidad de recargar energías y buscar nuevas vivencias lejos del foco público.

Durante una entrevista en el programa Cara al Show con Marc Giró, Orozco ha detallado que este parón no significa un adiós definitivo a la música. “Vamos a estar como mínimo, en España, creo que por dos años y medio no vamos a volver”, compartía con el presentador, subrayando que, pese a no tratarse de una retirada total, sí que buscaba “quitarnos del medio bastante tiempo”, pues considera que “para poder escribir hay que vivir o al menos intentarlo”.

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El artista precisó que la vuelta podría producirse en unos tres años, siempre y cuando las circunstancias acompañen. “Si la salud lo permite y todo está bien, volveremos”, anticipó Orozco, dejando claro que la pausa responde tanto a una necesidad vital como a un deseo de reencontrarse con el público renovado.

La difícil gestión de la soledad después de los conciertos

La pausa en la carrera de Antonio Orozco llegará después de una intensa agenda de conciertos que se prolongará hasta diciembre, cerrando en el Palau Sant Jordi de Barcelona. En la actualidad, el cantante recorre distintas ciudades de España con su tour, que lo llevará este verano a Sevilla, Olot, Almería, Jaén, Badajoz, Huelva, Alicante, Menorca, Fuengirola, El Puerto de Santa María, Ciudad Real, Cuenca, Córdoba y Madrid. La gira continuará en otoño con paradas en Granada, La Coruña, Mallorca, Valencia, Murcia, Tarragona, Vitoria y Salamanca.

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La actual gira de Antonio Orozco marca un cambio respecto a sus anteriores propuestas. El propio cantante explicó que este tour “es de la vida de la gente. No es tanto una gira de mi vida, sino de la vida de la gente”. Para ello, impulsó la iniciativa La Champions Orozco, en la que fueron los propios seguidores quienes eligieron las canciones que no podían faltar en los conciertos.

Muchos directos, muchos desplazamientos y muchas noches lejos de los suyos... Durante su entrevista con Giró, Orozco ha abordado precisamente este tema para compartir la soledad que puede llegar a sentir tras los conciertos y el “odio” que siente por los hoteles. “Cuando te bajas del escenario, vienes de un lugar donde alguien te hace sentir importante y, cuando vuelves al hotel, te la resta. Es un momento de soledad que trato de obviar”.

En esta charla íntima, Ana Mena y Antonio Orozco, jurados de 'La Voz Kids', exploran la complejidad de la negativa y cómo la manera de comunicarla impacta en los más pequeños. Descubre sus anécdotas y puntos de vista.

Aunque el cantante no ha detallado qué hará durante su alejamiento de los escenarios, sí ha adelantado que lleva tres años trabajando en un musical inspirado en la obra Bodas de sangre de Federico García Lorca. Orozco ha compuesto todo el repertorio del espectáculo, que espera ver estrenado entre 2027 y 2028. Además, ya se ha anunciado que continuará en el programa de La Voz Kids como uno de los coaches de su próxima edición, en la que estará acompañado de Ana Mena, Edurne y Manuel Turizo.

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