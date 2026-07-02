La construcción alerta de la falta de albañiles: sin más “mujeres, inmigrantes y jóvenes” no habrá viviendas suficientes en España

Albañiles trabajando en una obra. (Freepik)

La patronal de la construcción asegura que tiene capacidad para responder al grave problema de acceso a la vivienda que atraviesa España, pero advierte de que existe un obstáculo que amenaza con frenar cualquier plan para aumentar la oferta: la escasez de mano de obra. El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alén, afirmó este jueves que el sector necesita incorporar con urgencia a mujeres, jóvenes e inmigrantes para cubrir las vacantes y garantizar el relevo generacional.

Durante su intervención en la Asamblea General de la Asociación Leonesa de Edificación y Obra Pública (Aleop), celebrada en León, Fernández Alén defendió que la construcción dispone de capacidad técnica y empresarial para levantar hasta 700.000 viviendas al año, una cifra muy superior a la producción actual, siempre que se solucionen dos problemas que considera decisivos: la falta de trabajadores y la elevada volatilidad de los precios de los materiales, según recoge Europa Press.

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“Necesitamos mujeres, inmigrantes y jóvenes en el sector de la construcción”, resumió el presidente de la patronal, quien insistió en que la política de vivienda impulsada por el Gobierno solo podrá materializarse si se garantiza la disponibilidad de profesionales suficientes para ejecutar los proyectos previstos.

El cuello de botella ya no son las empresas, sino la mano de obra

El sector considera que el principal desafío no es la capacidad para construir, sino la dificultad para encontrar trabajadores cualificados. La vivienda, recuerda la patronal, es una actividad intensiva en mano de obra y el envejecimiento de las plantillas amenaza con agravar aún más el problema en los próximos años.

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Fernández Alén alertó de que casi un 30% de los trabajadores actuales se jubilará durante la próxima década y lamentó la ausencia de relevo generacional. “No hay personal, no hay jóvenes y los profesionales de mayor edad no pueden transmitir el oficio porque faltan nuevas incorporaciones”, explicó.

La CNC considera que revertir esta situación exige ampliar la base de trabajadores incorporando perfiles que tradicionalmente han tenido una presencia reducida en el sector. La participación femenina sigue siendo minoritaria en la construcción y la patronal también apuesta por facilitar la incorporación de trabajadores inmigrantes y reforzar la formación profesional para atraer a los jóvenes.

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La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anuncia que el nuevo Plan Estatal de Vivienda incorporará la financiación de obras de urbanización y se centrará en promover la vivienda protegida.

La incertidumbre de los costes

Junto a la escasez de mano de obra, la patronal identifica otro factor que dificulta la actividad empresarial: la fuerte fluctuación del precio de los materiales de construcción.

Según explicó Fernández Alén, resulta prácticamente imposible para una empresa calcular con precisión cuánto costará una obra cuando esta se ejecute meses después de su adjudicación. Materiales como el aluminio, el acero, el betún o el asfalto experimentan variaciones que pueden alterar significativamente los presupuestos iniciales.

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Por ello, la Confederación Nacional de la Construcción reclama implantar un sistema de estabilización de precios que permita adaptar los contratos a la evolución real de los costes. La organización insiste en que no pretende incrementar los márgenes empresariales, sino evitar que las compañías asuman pérdidas derivadas de incrementos inesperados en los materiales.

“No pedimos ganar más, sino certidumbre”

La patronal defiende que un mecanismo de revisión de precios beneficiaría tanto a las empresas como a las administraciones públicas y, en última instancia, a los ciudadanos. Fernández Alén sostuvo que, si el coste de un material aumenta de forma significativa durante la ejecución de una obra, ese incremento debería reflejarse en el precio final del contrato. Del mismo modo, añadió, si posteriormente los precios bajan, el importe también debería ajustarse a la baja.

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A su juicio, esta estabilidad evitaría poner en riesgo la viabilidad económica de muchas empresas constructoras y permitiría mantener el empleo en un sector especialmente sensible a las oscilaciones de los costes. “Cuando no existe estabilidad en los precios, se pone en peligro la empresa y también los puestos de trabajo”, advirtió.

El déficit de vivienda sigue creciendo

Las reclamaciones del sector llegan en un momento en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones económicas y sociales del país.

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Fernández Alén recordó las estimaciones del Banco de España, que cifran en unas 750.000 las viviendas que faltan actualmente para equilibrar la oferta y la demanda. Sin embargo, considera que las necesidades reales podrían ser incluso mayores debido al déficit acumulado durante los últimos años.

En su opinión, la demanda residencial continúa creciendo a un ritmo muy superior al de la construcción de nuevas viviendas, lo que mantiene la presión sobre los precios tanto de compra como de alquiler.

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Formación para responder al reto

Pese a este escenario, la patronal insiste en que la construcción dispone de capacidad para responder al desafío siempre que se eliminen los principales obstáculos que limitan su actividad.

Fernández Alén aseguró que la Fundación Laboral de la Construcción cuenta con recursos suficientes para formar a los trabajadores que el sector necesita y defendió que una política adecuada de capacitación permitiría aumentar la oferta de profesionales en un plazo relativamente corto.

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Para la CNC, resolver el problema de la mano de obra y aportar mayor estabilidad a los costes permitiría acelerar la construcción de viviendas e infraestructuras, facilitar el acceso a la vivienda y reforzar uno de los sectores con mayor capacidad para generar empleo.