La inmigración se consolida como motor del crecimiento económico de España: “Ha tenido un notable impacto en el aumento del PIB”

Un grupo de trabajadores en una fábrica de coches. (EFE)

La economía española mantiene un ritmo de crecimiento muy superior al de sus principales socios europeos y la inmigración es uno de los factores que favorecen ese comportamiento. En un contexto marcado por el envejecimiento de la población, la escasez de mano de obra en numerosos sectores y el debate político sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno, los expertos sostienen que la llegada de población extranjera se ha convertido en uno de los principales motores del crecimiento del país.

Las cifras son contundentes: la economía española creció en el primer trimestre de 2026 un 0,6%, mientras que la de la zona euro cayó un 0,2%. Además, el Gobierno español acaba de elevar cuatro décimas su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) para 2026, hasta el 2,6%, una cifra que vuelve a situar a España entre las economías más dinámicas de la Unión Europea. Los expertos estiman que detrás de ese comportamiento se encuentra un mercado laboral que continúa batiendo récords y una población inmigrante cuya aportación resulta cada vez más visible en indicadores como el empleo, la productividad o el crecimiento demográfico.

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Los especialistas coinciden en que la inmigración ya no solo cubre vacantes en sectores con dificultades para encontrar trabajadores, sino que está desempeñando un papel estructural en la economía española. Su incorporación al mercado laboral, su elevada participación en la actividad y el rejuvenecimiento de la población activa están impulsando la capacidad de crecimiento del país.

Una aportación decisiva

Durante el ciclo Cuestiones Estructurales de la Economía Española, organizado por el Consejo General de Economistas de España (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), especialistas analizaron el impacto económico de la inmigración y coincidieron en señalar su creciente relevancia.

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Pilar Cuadrado Salinas, especialista en Análisis Cuantitativo y Gestión de Información Económica del Banco de España, calcula que entre 2022 y 2025 la inmigración aportó aproximadamente 1,7 puntos porcentuales al crecimiento medio anual del PIB español, situado en el 3,7%. Además, estima que contribuyó con medio punto porcentual al crecimiento anual del PIB per cápita, que alcanzó el 2,7% durante ese mismo periodo.

A juicio de la economista, “la inmigración ha tenido un notable impacto en el crecimiento del PIB y del PIB per cápita”, una conclusión que coincide con los análisis realizados por distintas instituciones económicas durante los últimos meses.

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Fuente: EPData.

Un papel “relevante” en el empleo y en la productividad

Buena parte de esa aportación se explica por las características de la población inmigrante. La mayoría de quienes llegan a España se encuentran en edad de trabajar, presentan tasas de actividad superiores a la media y, además, el desempleo entre este colectivo ha descendido de forma significativa en los últimos años.

Esa combinación ha permitido que la producción avance a un ritmo superior al crecimiento de la población. Según estimaciones de BBVA, “si se asume que su productividad es similar a la de los nacidos en España, la inmigración explicaría cerca del 40 % del crecimiento del PIB per cápita desde 2022”.

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Los analistas de la entidad financiera consideran que la inmigración ha desempeñado un “papel relevante” tanto en el aumento del empleo como en la mejora de la productividad. Sin embargo, advierten de que el desafío de los próximos años consistirá en aprovechar mejor el capital humano incorporado. “La experiencia laboral, la formación y el acceso a ocupaciones de mayor valor añadido determinarán si esta contribución puede mantenerse en los próximos años”, señalan.

España lidera el crecimiento demográfico europeo

El impacto de la inmigración también se refleja en la evolución de la población. España se ha convertido en el principal motor del crecimiento demográfico de la Unión Europea gracias a la llegada de ciudadanos extranjeros. Según Pilar Cuadrado, “en 2024, pese a representar aproximadamente el 11% de la población de la Unión Europea, concentró cerca de la mitad del crecimiento demográfico registrado en el conjunto comunitario”.

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La transformación ha sido especialmente intensa durante las últimas décadas. Ismael Gálvez Iniesta, profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universitat de les Illes Balears, recuerda que “la población extranjera ha pasado del 2% en 1990 al 18,5 % en 2024”, una evolución que sitúa a España entre los países europeos donde el cambio demográfico ha sido más acelerado.

El empleo extranjero marca nuevos récords

La contribución de la inmigración también se aprecia con claridad en las cifras del mercado laboral. Los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones muestran que junio cerró con un récord histórico de más de 22,46 millones de afiliados a la Seguridad Social tras sumar 128.533 nuevos cotizantes.

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La mayor parte de ese crecimiento correspondió a trabajadores extranjeros. De los nuevos empleos creados durante el mes, 86.630 fueron ocupados por ciudadanos de otros países, especialmente en actividades como la hostelería y el comercio, coincidiendo con el inicio de la campaña turística de verano.

Desde la Seguridad Social destacan que “el comportamiento de la afiliación de extranjeros es especialmente dinámico; hay 3.446.178 afiliados medios, que representan el 15,3 % del total”, una cifra que confirma el peso creciente de este colectivo dentro del mercado laboral español.

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Fuente: EPData.

El efecto de la regularización

El proceso de regularización de migrantes impulsado por el Gobierno también comienza a reflejarse en las estadísticas laborales. Según explicó el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, hasta el pasado 30 de junio la regularización había supuesto ya la incorporación de 159.097 nuevos afiliados a la Seguridad Social.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, considera que “el récord de empleo coincide con el proceso de regularización que estamos llevando a cabo y que ha permitido que aflore mucho empleo, que está hoy ya ganando derechos, contribuyendo también al aumento de la afiliación”.

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En la misma línea, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defiende que la medida ya está teniendo efectos positivos sobre el empleo. “Sabemos que parte de la regularización va a hacer que las estadísticas, no solo de afiliación, sino de paro, tengan que ajustarse”, afirmó. A su juicio, la iniciativa no representa únicamente una “conquista de derechos”, sino que también incrementa las cotizaciones sociales y fortalece la financiación de los servicios públicos.

Funcas confirma el protagonismo de los trabajadores extranjeros

Las conclusiones de Funcas apuntan en la misma dirección. La institución destaca que el fuerte crecimiento de la afiliación registrado en junio procede fundamentalmente de los trabajadores extranjeros. En términos desestacionalizados, Funcas calcula que la afiliación de este colectivo aumentó en unas 70.000 personas durante el mes, mientras que entre los trabajadores nacionales el incremento apenas alcanzó las 9.000.

Los economistas de la fundación consideran que “este fenómeno guarda un paralelo con la regularización de inmigrantes, que podrían haber estado trabajando de forma irregular”. Añaden además que “la aceleración no se observa entre los trabajadores nacionales, cuyo crecimiento ha tendido en los últimos meses a la desaceleración. En junio, solo aumentaron en cerca de 9.000, casi ocho veces menos que los extranjeros”.

La conclusión compartida por economistas, instituciones y organismos públicos es que la inmigración ha dejado de ser únicamente un factor demográfico para convertirse en uno de los principales pilares del crecimiento económico español. El reto, según advierten los expertos, consistirá ahora en transformar ese impulso cuantitativo en un crecimiento más sostenible mediante una mejor integración laboral, una mayor cualificación y un acceso creciente a empleos de mayor valor añadido.