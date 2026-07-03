Jodie Foster dice que la película ‘F1′ de Brad Pitt parece hecha por IA y escrita por un ordenador: “No lo digo de forma despectiva”

Una imagen de Jodie Foster REUTERS/Sarah Meyssonnier

La actriz y directora Jodie Foster ha situado a F1: La pelicula en el centro del debate sobre el futuro de Hollywood al afirmar en el Aspen Ideas Festival que la película protagonizada por Brad Pitt “parecía hecha por inteligencia artificial”, una observación con la que cuestiona hasta qué punto la tecnología está moldeando ya la creatividad y el empleo en la industria.

La actriz ha puesto un ejemplo concreto para sostener esa idea: describió la estructura de F1: La película como “exactamente” la que se aprende en la escuela y que los intérpretes “dicen las frases exactamente” como las escribiría un ordenador, pese a que la cinta ha recaudado 634 millones de dólares en todo el mundo.

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Foster ha hecho esos comentarios durante una conversación titulada Who Owns the Future of Hollywood junto al ex consejero delegado de Sony Pictures Michael Lynton, en Colorado. Allí ha abordado cómo la inteligencia artificial se suma a otros cambios previos en el negocio del cine, como los efectos generados por ordenador y la tecnología digital.

Hecha con una lógica maquinal

“No lo digo de forma despectiva, ¿cómo podría?”, ha dicho la intérprete, antes de recordar que la película “ha ganado millones de dólares”. Su formulación completa ha ido más lejos: “Miro una película como F1 y pienso: F1 fue hecha por IA’. ¿No?”.

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Foster no ha sostenido que la película se crease realmente con inteligencia artificial, sino que la ha usado como ejemplo de un tipo de cine cuya construcción le parece próxima a una lógica maquinal. En esa misma intervención ha señalado que el resultado era “grande y bello” y que, potencialmente, “mucha de la información viene de otros lugares”.

Esta imagen publicada por Apple TV+ muestra a Damson Idris como Joshua Pearce, a la izquierda, y Brad Pitt como Sonny Hayes en una escena de "F1 The Movie". (Apple TV+ via AP)

La película a la que se refería, dirigida por Joseph Kosinski y escrita junto a Ehren Kruger, fue nominada a cuatro Oscar, incluido el de mejor película, y ganó la estatuilla al mejor sonido. Entre sus productores figuraban Jerry Bruckheimer, Kosinski, Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, el piloto Lewis Hamilton y Chad Oman.

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Los peligros de la IA

La conversación no se ha limitado a una valoración estética. Lynton le ha preguntado directamente si la IA va a sustituir a actores y guionistas, y Foster ha respondido que eso ya está ocurriendo al menos en parte. “Ya lo estamos haciendo”, ha dicho sobre los actores, antes de aludir al intercambio de rostros y otras herramientas capaces de replicar intérpretes con más sofisticación que las disponibles en un iPhone.

En esa línea, ha explicado que los estudios ahorran dinero en escenas de multitudes replicando a los actores de fondo. Su planteamiento sobre el empleo pasa por una intervención sindical: ha expresado su esperanza de que organizaciones de ese tipo puedan imponer una regla básica, que si un estudio usa a un actor 20 veces, le pague 20 veces.

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Imagen de 'Vida privada'

Foster ha defendido un uso limitado y funcional de estas herramientas cuando sirven para tareas “pequeñas y útiles”, como la previsualización de escenas antes del rodaje. También ha puesto como ejemplo una secuencia onírica de su película más reciente, Vida privada, apoyada en IA y que, a su juicio, funcionó aunque las imágenes “no tenían ningún sentido”.

Su argumento central no es la eliminación de la tecnología, sino quién manda sobre ella. “Lo que a todos nos encantaría es que los cineastas pudieran dominar la IA y no perder nunca eso de vista”, ha afirmado, antes de añadir que, si se logra ese control de forma sostenida en el tiempo, será posible hacer obras que reflejen a las personas y mejorarlas.

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Ese matiz convive con su incertidumbre sobre la duración de ese control. Ante la pregunta de si la industria será capaz de dominar esa tecnología durante más de un par de años, Foster ha admitido que no lo sabe.

Cuenta con la participación de varias estrellas del deporte y actores reconocidos. (Tomado de Warner Bros)

En paralelo, The Hollywood Reporter recuerda que el equipo de F1: La película defendió durante la producción un enfoque basado “todo lo posible” en efectos prácticos, aunque combinado con recursos digitales en secuencias concretas. La supervisora de efectos visuales Ryan Tudhope explicó que tenían dos o tres coches de APXGP en pista y que, en posproducción, los sustituían y añadían otros al fondo para que pareciera que estaban dentro de la carrera.

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Tudhope también detalló que en otras ocasiones reemplazaban coches en la pista para evitar accidentes de mayor gravedad. Cuando ciertos daños resultaban demasiado arriesgados, usaban un vehículo más pequeño, un F3, con un especialista al volante, y después lo sustituían por el coche de APXGP en los efectos visuales.