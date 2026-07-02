La industria de chips europea está en manos de EEUU y China: los conflictos internacionales afectan al mercado de semiconductores de la UE

Una pista de fotorresina en el laboratorio del Departamento de Ingeniería de Semiconductores de la Universidad de Corea, en Seúl (Corea del Sur), el 11 de junio de 2026. (Reuters/Kim Hong-Ji)

La Unión Europea ha jugado sus cartas en el comercio internacional. Desde Bruselas se han firmado acuerdos comerciales con terceros países a los que dirigir los bienes y servicios de los Veintisiete, despegándose poco a poco de la dependencia en materia comercial de Estados Unidos y China. Este movimiento se ha destacado principalmente en la agricultura y la ganadería, así como en los productos tecnológicos, donde la UE está expuesta a los controles comerciales de los dos grandes mercados internacionales.

Un sondeo realizado entre expertos, autoridades y representantes de la industria han señalado que los riesgos geopolíticos -en especial una posible guerra en el Estrecho de Taiwán y las restricciones impuestas por otros países a materiales clave- marcarán el futuro de la cadena de suministro de semiconductores en la Unión Europea hasta 2031.

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El informe “Encuesta de la UE sobre riesgos geopolíticos en el sector de los semiconductores”, con perspectiva de 2026 hasta 2031, ha señalado el riesgo elevado de interrupciones severas durante los próximos cinco años que enfrenta la cadena de suministro de semiconductores en la Unión Europea. Entre las principales amenazas se destaca la posibilidad de un conflicto en el Estrecho de Taiwán y los controles de exportación impuestos por otros países a insumos críticos para la fabricación de chips.

De acuerdo con el documento, los encuestados -55 especialistas, principalmente representantes de la industria, responsables políticos y expertos de think tanks-, han considerado que una escalada militar en Taiwán representa el mayor peligro individual para la provisión de semiconductores a Europa, con una puntuación de 8,2 sobre 10 en la escala de amenazas a la seguridad de suministro.

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“El riesgo de una guerra, bloqueo o cualquier acción militar en la zona podría afectar el acceso a componentes esenciales para industrias europeas clave”, advierten los autores. El informe detalla que la concentración de la producción mundial de chips avanzados en la región asiática vuelve altamente vulnerable a Europa frente a alteraciones en ese entorno estratégico.

Otras amenazas para el sector europeo

La Unión Europea e India han anunciado este martes las bases de un acuerdo de libre comercio "histórico" con el que los exportadores europeos ahorrarán hasta 4.000 millones en aranceles cada año, pero que deja fuera sectores agrícolas sensibles como el arroz, el azúcar y el bovino y cuyos detalles deberán aún ser negociados en los próximos meses. (Fuente: Comisión Europea)

Los controles de exportación sobre materias primas como metales, químicos y componentes, impuestos por países proveedores, constituyen el segundo gran factor de riesgo. Según el reporte, la restricción al acceso de estos materiales -con una puntuación de 7,96 sobre 10- amenaza directamente la capacidad europea de mantener su industria tecnológica, médica y de defensa. La encuesta menciona que “las autoridades europeas califican estos controles como extremadamente amenazantes para la continuidad del suministro”, en referencia a decisiones recientes de China sobre insumos críticos para la cadena global de semiconductores.

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El informe también ha subrayado que los actores europeos perciben como “muy amenazantes” los controles sobre tecnologías de fabricación y equipamiento, así como sobre semiconductores llamados “legacy”, aquellos de generaciones anteriores esenciales en sectores como el automotriz. Dependencias estructurales respecto a Estados Unidos y Asia, en particular para herramientas y diseños, refuerzan la exposición europea ante decisiones unilaterales de terceros países.

Aunque en menor medida, el documento destaca otros riesgos geopolíticos, como el potencial de conflictos en la península coreana o entre la OTAN y Rusia, además de la posibilidad de bloqueos en rutas marítimas o aéreas esenciales para el comercio de componentes. El reporte diferencia la percepción de riesgo entre representantes de la industria y responsables políticos, pero existe consenso en que la seguridad de suministro y la competitividad tecnológica de la Unión Europea dependen de factores externos difíciles de controlar.

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En términos de impacto, las políticas de subsidios, transferencias tecnológicas forzosas y medidas proteccionistas adoptadas por países no pertenecientes a la UE también son vistas como amenazas a la competitividad del ecosistema europeo de semiconductores. El informe asigna puntuaciones altas a estos riesgos, que incluyen desde barreras comerciales hasta la imposición de requisitos de contenido local.

El estudio recomienda a los responsables europeos implementar sistemas de monitoreo continuo de riesgos y ejercicios de simulación para anticipar escenarios de crisis. También sugiere fortalecer la cooperación entre gobiernos, industria y centros de análisis para mejorar la resiliencia del sector frente a los riesgos externos. Según el informe, “solo una estrategia europea que combine el refuerzo de capacidades internas con una evaluación precisa del entorno geopolítico podrá mitigar las amenazas identificadas”.

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