España Deportes

España - Austria, en directo: última hora del Mundial 2026 y de cómo la Selección afronta su primer ‘vida o muerte’ tras superar como líder la fase de grupos

El vestuario está confiado. Luis de la Fuente aseguró en rueda de prensa que “en una competición como esta hay que adaptarse e integrarse”

Guardar
Google icon
Alex Baena celebra un gol para España en el partido contra Uruguay (AP Foto/Natacha Pisarenko)
Alex Baena celebra un gol para España en el partido contra Uruguay (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Buenos días!! Ha llegado el primer vida o muerte para la Selección. Esta noche, España se juega contra Austria continuar en el Mundial en su encuentro de dieciseisavos. Muchos aficionados consideran que hoy empieza realmente la copa del Mundo. La Roja parte como favorita en todas las apuestas, aunque su juego en la fase de grupos, marcado por lesiones de varios jugadores, no ha sido tan alto como se esperaba. Austria ha firmado una fase de grupos solida que le ha permitido pasar como segunda, tras su empate en el último minuto ante Argelia.

El vestuario está confiado. Luis de la Fuente aseguró en rueda de prensa que “en una competición como esta hay que adaptarse e integrarse”. Los jugadores y cuerpo técnico son conscientes de que pueden dar un nivel más alto, pero, como dijo Lamine Yamal en Cope, “ahora viene el momento importante”. En los días previos al partido, la noticia más positiva ha sido que las lesiones de Nico Williams y Yeremy Pino han sido menos graves de lo esperado.

09:21 hsHoy

España busca la fórmula para anular a Austria y su ‘Gegenpressing’ o presión alta y sellar el pase a octavos de final del Mundial

La selección española se enfrenta a los austríacos en dieciseisavos

Los jugadores de España celebrando un gol ante Arabia Saudí (Reuters/Brett Davis)
Los jugadores de España celebrando un gol ante Arabia Saudí (Reuters/Brett Davis)

La selección española encara su duelo de dieciseisavos marcada por la incertidumbre. No ha sido capaz de convencer hasta el momento con su actuación en el Mundial 2026, a excepción de la primera parte del partido ante Arabia Saudí, donde La Roja lució su mejor versión. Esa que recuerda a antaño, cuando ganaron la Eurocopa sin que ningún país pudiera hacerles frente. De eso hace tan solo dos años, pero la sintonía no ha vuelto a ser la misma. Ahora, se medirán a Austria en un duelo a muerte. El todo o la nada. El pase a octavos de final o un amargo adiós en la cita mundialista.

Leer la nota completa
09:02 hsHoy

La Selección confiará en las bandas, en principio con Lamine Yamal y Álex Baena, quienes han asumido el protagonismo ofensivo en los dos encuentros más recientes. Ambos han sido clave para activar el ataque de España. Todo apunta a que Rodri y Pedri se mantendrán como titulares en el centro del campo, mientras que Oyarzabal ocupará la posición de delantero, encargado de finalizar las acciones que generan los extremos. La pareja de centrales, Cubarsí y Laporte, también se ha consolidado como un eje fijo.

Lamine Yamal en un entrenamiento (REUTERS/Daniel Cole)
Lamine Yamal en un entrenamiento (REUTERS/Daniel Cole)

Temas Relacionados

Mundial 2026Selección Española Mundial 2026Selección Austria 2026España-DeportesEspaña Noticiasúltima hora España

Últimas noticias

España busca la fórmula para anular a Austria y su ‘Gegenpressing’ o presión alta y sellar el pase a octavos de final del Mundial

La selección española se enfrenta a los austríacos en dieciseisavos

España busca la fórmula para anular a Austria y su ‘Gegenpressing’ o presión alta y sellar el pase a octavos de final del Mundial

Llega la hora de Lamine

La estrella del FC Barcelona se prepara para ser quien guíe el camino hacia los Octavos de final este jueves ante Austria

Llega la hora de Lamine

Bélgica remonta ante Senegal y se clasifica a los octavos del Mundial 2026 con un penalti en el último minuto de la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo

El conjunto de Rudi García comenzó perdiendo 0-2 y le dio la vuelta al marcador con los goles de Lukaku y Tielemans

Bélgica remonta ante Senegal y se clasifica a los octavos del Mundial 2026 con un penalti en el último minuto de la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo

Estados Unidos elimina a Bosnia y se cita con Bélgica en octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Con goles de Balogun y Tillman, el equipo de Pochettino superó la expulsión y cerró el pase en San Francisco, donde los balcánicos disputaron su primera fase eliminatoria mundialista

Estados Unidos elimina a Bosnia y se cita con Bélgica en octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Un exjugador del Real Madrid carga contra Vinícius Jr: “No es una estrella mundial”

El brasileño vive uno de sus mejores momentos de forma en este Mundial 2026

Un exjugador del Real Madrid carga contra Vinícius Jr: “No es una estrella mundial”

ÚLTIMAS NOTICIAS

Por qué el estrés cotidiano dispara la presión arterial y pone en jaque la salud del corazón

Por qué el estrés cotidiano dispara la presión arterial y pone en jaque la salud del corazón

Pasas de uva: los posibles beneficios para el corazón y cuál es la cantidad recomendada

Cuál es el té recomendado por expertos que ayuda a bajar la presión arterial

Olas de calor y salud cognitiva: cómo impactan en el cerebro las temperaturas extremas durante varios días

Cuáles son los mitos sobre el peso, la alimentación y el ejercicio que aún persisten en la salud femenina

INFOBAE AMÉRICA

Primer vistazo a ‘La resurrección de Cristo’ mientras Mel Gibson anuncia el regreso a cines de una nueva versión de ‘La pasión de Cristo’

Primer vistazo a ‘La resurrección de Cristo’ mientras Mel Gibson anuncia el regreso a cines de una nueva versión de ‘La pasión de Cristo’

“Los grandes directores crean un mundo y te guían si ven que algo no encaja”, afirmó Willem Dafoe sobre su trayectoria

De John Cena a Brian Urlacher: 10 famosos que se animaron a hablar del trasplante capilar

El creador de los Minions reveló cómo nació su voz: “Parte de la magia está en que no los entiendes”

“La noticia de la renovación llegó apenas unas semanas después del estreno”, afirmó Ayo Edebiri sobre la segunda temporada de The Bear

DEPORTES

Portugal-Croacia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Portugal-Croacia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Por qué Modric se convirtió en el motor de Croacia y buscará eliminar a la Portugal de Cristiano Ronaldo

El récord de Messi que nadie le cuenta: los hinchas que le regaló a la selección argentina en el Mundial

La conexión invisible entre Cabo Verde y la imagen que protege a la selección argentina durante el Mundial

La mala noticia que recibió Alpine y Franco Colapinto en la Fórmula 1: el dato reglamentario que lo afecta para el resto del año