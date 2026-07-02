España - Austria, en directo: última hora del Mundial 2026 y de cómo la Selección afronta su primer ‘vida o muerte’ tras superar como líder la fase de grupos

Buenos días!! Ha llegado el primer vida o muerte para la Selección. Esta noche, España se juega contra Austria continuar en el Mundial en su encuentro de dieciseisavos. Muchos aficionados consideran que hoy empieza realmente la copa del Mundo. La Roja parte como favorita en todas las apuestas, aunque su juego en la fase de grupos, marcado por lesiones de varios jugadores, no ha sido tan alto como se esperaba. Austria ha firmado una fase de grupos solida que le ha permitido pasar como segunda, tras su empate en el último minuto ante Argelia.
El vestuario está confiado. Luis de la Fuente aseguró en rueda de prensa que “en una competición como esta hay que adaptarse e integrarse”. Los jugadores y cuerpo técnico son conscientes de que pueden dar un nivel más alto, pero, como dijo Lamine Yamal en Cope, “ahora viene el momento importante”. En los días previos al partido, la noticia más positiva ha sido que las lesiones de Nico Williams y Yeremy Pino han sido menos graves de lo esperado.
La selección española encara su duelo de dieciseisavos marcada por la incertidumbre. No ha sido capaz de convencer hasta el momento con su actuación en el Mundial 2026, a excepción de la primera parte del partido ante Arabia Saudí, donde La Roja lució su mejor versión. Esa que recuerda a antaño, cuando ganaron la Eurocopa sin que ningún país pudiera hacerles frente. De eso hace tan solo dos años, pero la sintonía no ha vuelto a ser la misma. Ahora, se medirán a Austria en un duelo a muerte. El todo o la nada. El pase a octavos de final o un amargo adiós en la cita mundialista.
La Selección confiará en las bandas, en principio con Lamine Yamal y Álex Baena, quienes han asumido el protagonismo ofensivo en los dos encuentros más recientes. Ambos han sido clave para activar el ataque de España. Todo apunta a que Rodri y Pedri se mantendrán como titulares en el centro del campo, mientras que Oyarzabal ocupará la posición de delantero, encargado de finalizar las acciones que generan los extremos. La pareja de centrales, Cubarsí y Laporte, también se ha consolidado como un eje fijo.