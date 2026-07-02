España - Austria, en directo: última hora del Mundial 2026 y de cómo la Selección afronta su primer ‘vida o muerte’ tras superar como líder la fase de grupos

Alex Baena celebra un gol para España en el partido contra Uruguay (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Buenos días!! Ha llegado el primer vida o muerte para la Selección. Esta noche, España se juega contra Austria continuar en el Mundial en su encuentro de dieciseisavos. Muchos aficionados consideran que hoy empieza realmente la copa del Mundo. La Roja parte como favorita en todas las apuestas, aunque su juego en la fase de grupos, marcado por lesiones de varios jugadores, no ha sido tan alto como se esperaba. Austria ha firmado una fase de grupos solida que le ha permitido pasar como segunda, tras su empate en el último minuto ante Argelia.

El vestuario está confiado. Luis de la Fuente aseguró en rueda de prensa que “en una competición como esta hay que adaptarse e integrarse”. Los jugadores y cuerpo técnico son conscientes de que pueden dar un nivel más alto, pero, como dijo Lamine Yamal en Cope, “ahora viene el momento importante”. En los días previos al partido, la noticia más positiva ha sido que las lesiones de Nico Williams y Yeremy Pino han sido menos graves de lo esperado.