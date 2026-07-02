España

Un tribunal de A Coruña obliga a un padre separado a pagar la pensión alimentaria de sus hijos tras haber alegado problemas de salud y falta de ingresos: mentía

Las pruebas bancarias y testimonios desmontaron la versión del padre, que desviaba dinero a cuentas de hijos mayores mientras alegaba insolvencia para evitar el pago íntegro de la pensión alimentaria

Guardar
Google icon
Tres miembros de mesa recuperan su libertad después de investigación por presunta manipulación de cédulaoto: abogados de familia Colombia
Un tribunal de A Coruña obliga a un padre separado a pagar la pensión alimentaria de sus hijos tras haber alegado problemas de salud y falta de ingresos.

La vida de una mujer gallega y sus hijos ha estado marcada por la incertidumbre económica desde que compró con su pareja, y también padre de los menores, quien alegó durante años tener problemas de salud y ausencia de ingresos para justificar el impago o la reducción de la pensión alimentaria que debía abonar. Ahora, la Audiencia Provincial de A Coruña ha confirmado que el padre mentía sobre su situación económica y le obliga a pagar una pensión de 175 euros mensuales para cada hijo.

La decisión judicial supone un alivio para la familia, que hasta ahora recibía una cantidad muy inferior a la fijada por el tribunal. La sentencia desmonta la versión del padre, que trató de convencer al juzgado de que no podía trabajar por motivos médicos y que carecía de recursos. Pero las pruebas han demostrado que realizaba actividades económicas como lavado de vehículos y venta de madera, y que además desviaba ingresos a cuentas de otros hijos mayores para simular insolvencia. La resolución judicial reconoce así el derecho de los menores a recibir una pensión digna y ajustada a las verdaderas posibilidades económicas del progenitor.

PUBLICIDAD

El tribunal destapa la simulación de precariedad del padre y eleva la pensión

Durante años, el padre cumplió con una pensión mínima de 84,70 euros mensuales por cada hijo, cantidad que era insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los menores. Ante la falta de respuesta voluntaria para mejorar esa prestación, la madre inició un procedimiento de modificación de medidas, solicitando que la pensión se elevara a 250 euros mensuales por hijo. Además, el conflicto se agravó cuando el padre presentó informes médicos y declaró que sus problemas de salud y la falta de ingresos le impedían contribuir más allá de la cantidad inicial.

El divorcio de un matrimonio acarrea la pensión alimentaria por parte del pago a la hija de ambos. / Freepick
El divorcio de un matrimonio acarrea la pensión alimentaria por parte del pago a la hija de ambos. / Freepick

El proceso judicial reveló otra realidad. Los informes aportados por la parte demandante y el análisis de las cuentas bancarias han demostrado que el padre mantenía actividad económica, gestionando el lavado de vehículos y la comercialización de madera, además de desviar ciertos fondos a cuentas de sus hijos mayores para simular una situación de insolvencia. El juzgado de primera instancia ha reconocido solo parcialmente la petición de incremento, fijando la pensión en 175 euros mensuales por cada menor, pero ha dejado claro que la verdadera capacidad económica del progenitor no coincidía con la imagen de precariedad defendida por él.

PUBLICIDAD

Ambas partes recurrieron la sentencia. La madre insistió en la insuficiencia de la cuantía fijada, mientras que el padre pidió rebaja o exoneración total. El caso llegó hasta la Audiencia Provincial de A Coruña, que el 8 de mayo de 2026 ratificó la decisión inicial y desestimó los recursos de ambas partes. El tribunal subrayó la obligación del padre de asumir la prestación en favor de sus hijos menores, y recordó que solo cabría recurso de casación ante el Tribunal Supremo si alguna de las partes acredita interés casacional, en un plazo de veinte días desde la notificación.

El Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), responsable de la publicación de la jurisprudencia española, altera los nombres reales en las sentencias para proteger la privacidad, en aplicación del Reglamento 5/1995 de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, aprobado por resolución del Consejo General del Poder Judicial en 1997.

Temas Relacionados

JuiciosSentenciasJusticiaTribunalesAudiencia ProvincialEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

España - Austria, en directo, en los dieciseisavos del Mundial 2026: Luis de la Fuente repite el mismo once que utilizó ante Arabia Saudí

El vestuario está confiado. Luis de la Fuente aseguró en rueda de prensa que “en una competición como esta hay que adaptarse e integrarse”

España - Austria, en directo, en los dieciseisavos del Mundial 2026: Luis de la Fuente repite el mismo once que utilizó ante Arabia Saudí

El filósofo José Carlos Ruiz alerta de un nuevo analfabetismo: “Por primera vez en la historia, el ser humano está empezando a usar la narrativa de la IA”

El uso de la inteligencia artificial podría estar modificando los hábitos de aprendizaje y el razonamiento cotidiano

El filósofo José Carlos Ruiz alerta de un nuevo analfabetismo: “Por primera vez en la historia, el ser humano está empezando a usar la narrativa de la IA”

El pueblo de Álava que es el refugio de Unai Simón: se crió entre montañas y es la puerta de acceso al mayor parque natural del País Vasco

El portero de la selección española, que es uno de los fijos para Luis de la Fuente en el Mundial, pasó su infancia en una pequeña villa que destaca por su origen medieval y por estar rodeado de naturaleza

El pueblo de Álava que es el refugio de Unai Simón: se crió entre montañas y es la puerta de acceso al mayor parque natural del País Vasco

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de los actores Pepa Rus, Marcial Álvarez y Pepe Ocio a la presentadora Maya Pixelskaya

Los cuatro invitados acompañarán a los concursantes desde este jueves 2 de julio y hasta el próximo lunes

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de los actores Pepa Rus, Marcial Álvarez y Pepe Ocio a la presentadora Maya Pixelskaya

Ni pesticida ni suciedad ni moho: la capa blanca que recubre los arándanos se llama pruina y tiene una función fundamental

Lavar esta fruta al llegar a casa puede afectar su capa natural protectora y reducir su vida útil

Ni pesticida ni suciedad ni moho: la capa blanca que recubre los arándanos se llama pruina y tiene una función fundamental
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juanma Moreno revalida la presidencia de la Junta gracias al apoyo de Vox y abre una nueva etapa de gobierno de coalición en Andalucía

Juanma Moreno revalida la presidencia de la Junta gracias al apoyo de Vox y abre una nueva etapa de gobierno de coalición en Andalucía

La Audiencia Nacional condena a Francisco Granados a dos años y medio de cárcel por amañar contratos públicos en favor de una empresa de festejos del ‘caso Púnica’

El acuerdo del PP y Vox en Andalucía para investir a Juanma Moreno como presidente: una consejería, una vicepresidencia, prioridad nacional o prohibición del burka

La Justicia francesa absuelve al exetarra Josu Ternera en su última causa pendiente y allana el camino para su entrega a España

Guardias civiles exigen la dimisión “inmediata” de su directora y el cese del DAO tras sus imputaciones en el caso Leire Díez

ECONOMÍA

La industria de chips europea está en manos de EEUU y China: los conflictos internacionales afectan al mercado de semiconductores de la UE

La industria de chips europea está en manos de EEUU y China: los conflictos internacionales afectan al mercado de semiconductores de la UE

La construcción alerta de la falta de albañiles: sin más “mujeres, inmigrantes y jóvenes” no habrá viviendas suficientes en España

Lola, empleada en una gasolinera de Madrid, asegura que no sirve para nada ponerle al coche gasolina de marca blanca: “A la larga no ahorras”

El mercado de la vivienda pisa el freno: las compraventas caerán más del 3% y el alquiler un 7% en el segundo semestre de 2026

Ley de Propiedad Horizontal: ¿puede una comunidad de vecinos embargarte la vivienda?

DEPORTES

España - Austria, en directo, en los dieciseisavos del Mundial 2026: Luis de la Fuente repite el mismo once que utilizó ante Arabia Saudí

España - Austria, en directo, en los dieciseisavos del Mundial 2026: Luis de la Fuente repite el mismo once que utilizó ante Arabia Saudí

Sabitzer, de una familia de futbolistas a ser el timón de Austria y la principal amenaza de España en el Mundial 2026

Ralf Rangnick introduce cambios en la alineación de Austria para afrontar el duelo ante España en el Mundial

Así fue el último partido entre España y Austria: una ‘manita’ de La Roja en la época dorada de Vicente del Bosque

Luis de la Fuente introduce dos cambios en la alineación para enfrentarse a Austria: este es el once de España