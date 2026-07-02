España supera una eliminatoria en un Mundial 16 años después tras vencer a Austria

Los jugadores de la selección española celebrando un gol ante Austria (REUTERS/Matthew Childs)

España ya está en octavos de final. La selección española afrontaba el duelo de dieciseisavos ante Austria. Venía de varios partidos cuestionables, donde no acababa de convencer. Necesitaba encontrarse y encontrar ese estilo de juego que tan bien les ha funcionado en el pasado y que les llevó en el pasado a proclamarse campeones de la Eurocopa 2024. Sin embargo, cuando se trataba de Mundiales la eliminatoria después de la fase de grupos se les resistía. Hace 16 años que no pasaban de ronda, hasta ahora. Con la victoria ante la selección austríaca ponían fin a la maldición que arrastran desde el año 2010, edición en la que se alzaron con la Copa del Mundo.

La selección española se encalla en ronda. Hace años lo hizo con los cuartos de final. Pasaron muchas ediciones donde La Roja no era capaz de acceder a semifinales en una cita mundialista. Ese fantasma le acompañó incluso en 2010. En Sudáfrica, la Selección llegaba con la maleta de las eliminatorias de cuartos y de tapada. Ni favorita ni se le acercaba la etiqueta que portaban entonces. Sin embargo, aquel año, España demostró que era mucho más que un equipo que siempre caía en cuartos. Allí empezó su historia. Levantaron la copa tras derrotar en el camino a Alemania y Países Bajos entre otras.

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Tras aquella gesta histórica de siempre, La Roja pasó de la gloria al infierno. La generación de oro veía como se le apagaba la magia, en la fase de grupos. Cayó ante Países Bajos y Chile, y consiguió una victoria intrascendente ante Australia. Decía adiós de forma prematura a Maracaná, con una sensación amarga en la maleta de vuelta. La siguiente cita mundialista tampoco fue mejor.

Los jugadores de la selección española (REUTERS/Matthew Childs)

En Rusia 2018, la selección española arrancaba el torneo con el problema en el banquillo. Con Julen Lopetegui destituido antes de que pudiera disputar el primer partido. La Roja concluyó el primer duelo ante Portugal con un 3-3 en el marcador. El segundo encuentro lo disputaron ante Irán que se selló con la victoria española para después empatar con Marruecos y pasar a la siguiente ronda. En octavos llegó el batacazo, Rusia, anfitriona entonces del Mundial, llevó el partido a los penaltis y allí acabó con España y su aventura en la cita mundialista.

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Durante el torneo de Qatar 2022, la Selección quería desquitarse de las ediciones anteriores y avanzar más allá de la primera eliminatoria. No pudo ser. En fase de grupos comenzó goleando a Costa Rica, empató con Alemania y cayó ante Japón, pero consiguió avanzar a octavos de final. Allí de nuevo se disputó el pase a la siguiente ronda con Marruecos en los penaltis, después de no ser capaces de pasar del 0-0. Entonces, Bono se vistió de héroe para detener dos disparos españoles y eliminar a España.

16 años después, España se desquita

La Roja acudía al Mundial 2026 con esa carga en la maleta, igual que la tuvo en su día con los cuartos de final. Hacía 16 años que no eran capaces de superar la primera eliminatoria. Sin embargo, saltaron al terreno de juego sin etiquetas, ni la de favorita ni la de primera ronda. Solo con un objetivo en la mente: ganar a Austria. Lo hicieron. Mikel Oyarzabal fue el autor del primer tanto de España.

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Mundial 2026 - España 3 - Austria 0 - ES

Después llegó el de Pedro Porro ya en la segunda mitad para ampliar la ventaja española y en el 89, Oyarzabal volvía a aparecer para sentenciar el partido con un tercer tanto. Con esta victoria España se desquitaba de la maldición para encarar el resto de partidos sin etiquetas ni presión. Además, durante el duelo se reencontró con su mejor versión.