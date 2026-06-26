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Las verduras que puedes plantar en interior y crecen con facilidad hasta en espacios pequeños

Cultivar alimentos en casa no requiere un gran jardín ni experiencia previa. En espacios reducidos, desde un alféizar hasta un balcón, es posible producir hierbas y verduras frescas, según horticultores

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Las verduras que puedes plantar en interior y crecen con facilidad hasta en espacios pequeños (VisualesIA Scribnews)
Las verduras que puedes plantar en interior y crecen con facilidad hasta en espacios pequeños (VisualesIA Scribnews)

Cultivar comida en casa no es solo para quien tiene jardín. Incluso viviendo en un piso pequeño y sin mucho espacio, se pueden sacar adelante plantas comestibles. Según el horticultor Justin Calverley, entrevistado por el Sydney Morning Herald, cualquier hueco, sea un alféizar, una mesa cerca de la ventana o un balcón pequeño, puede ser suficiente para plantar hierbas y verduras y ver resultados que animan a seguir.

De lechugas a guisantes: plantas que cultivar en espacios reducidos

Calverley, que trabaja en Melbourne (Australia), lo tiene claro: si una planta tiene luz, agua y algo de alimento, podrá sobrevivir. “En un alféizar, si lo haces sencillo, puedes plantar lechugas, porque tienen raíces pequeñas y caben hasta en una lata vacía”, explica. Entre las opciones fáciles para quien empieza, recomienda pak choy, bok choy, cilantro, perejil rizado y eneldo. Con un poco más de espacio, como un balcón, se abren más posibilidades. Calverley dice que en macetas se pueden poner espinacas, kale, guisantes, brócoli y coliflor.

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La experiencia de Wendy Siu-Chew Lee, que lleva años cultivando en espacios reducidos en Sídney, demuestra que esto funciona. Según contó a The Age, durante casi una década tuvo un huerto en el balcón de su azotea en St Ives (Inglaterra) antes de mudarse. Para quien está empezando, recomienda centrarse en las verduras de hoja y hierbas, porque crecen rápido y no dan problemas. Lo más práctico, explica, es el método de “corta y vuelve a crecer”. Así, se plantan una o dos lechugas y se van cogiendo hojas según apetece, y la planta sigue dando. “Se cortan solo las hojas de fuera, sin tocar las nuevas ni las raíces, y la planta aguanta”, resume.

Expertos esperan que los precios de las frutas y verduras frescas suban debido a la creciente guerra comercial.

La profesora Xiaoqi Feng, de la Universidad de Nueva Gales del Sur, explica en el Sydney Morning Herald que cuidar plantas en casa puede contribuir a mejorar el ánimo: “Cuidar unas hierbas en el alféizar ya tiene efecto positivo en la salud mental y física”, asegura, además de ser una práctica de consumo sostenible: “Cuando cultivas lo tuyo, solo coges lo necesario y la planta sigue produciendo”, explica Feng. Además, se ahorra en envases de plástico. “Es una pequeña aportación para conseguir una ciudad más verde y saludable”.

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Quien cultiva a su manera, como Chew Lee, opta por hacerlo sin productos químicos y así sabe todo lo que se echa a la boca. “No uso productos químicos y tengo claro que lo que cultivo es limpio, lleno de nutrientes y sabe mejor”, dice.

Para estirar al máximo el ahorro, Chew Lee recomienda reutilizar envases y conseguir macetas de viveros que ya no se usan, así como utilizar plantones, que suelen ser más fáciles de cuidar que las semillas. En Australia, además, están en auge las bibliotecas de semillas, como cuenta Katherine O’Neill, coordinadora de la Biblioteca Newcomb. El último año se prestaron casi 19.000 paquetes de semillas en la zona de Geelong. “Es completamente gratis, cualquiera puede pedirlas, sea socio de la biblioteca o no”, explica. El sistema es que, tras la cosecha, se devuelven semillas nuevas para que otros sigan plantando. El objetivo es crear comunidad y mejorar la vida y la alimentación del barrio. “La seguridad alimentaria es clave en nuestra planificación porque la comida saludable y el bienestar son importantes para todos”, señala O’Neill.

Chew Lee recomienda pensar bien qué se quiere comer teniendo en cuenta el espacio disponible y los gustos personales. “No tiene sentido plantar berenjenas si no tienes paciencia o ni te gustan”, avisa. Calverley añade que muchos se lían intentando plantar demasiado desde el principio, se despistan con el riego o no cogen rutina. “Con la jardinería hay que estar atento y mirar, por ejemplo, si hace calor, ver si las plantas están sedientas”, comenta. Según Calverley, lo importante es ir aprendiendo a base de observar. “Se trata de pillar el truco a las plantas y entender cómo funcionan”.

Para quien esté empezando, Calverley aconseja centrarse solo en dos verduras por temporada. “Mucha parte de la jardinería de alimentos está en la cabeza. Y hay que alegrarse con los pequeños logros”, resume.

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