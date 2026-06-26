España

Sale a la luz el sueldo que gana David Broncano por programa en ‘La Revuelta’: las cifras tras su renovación con RTVE

El presentador seguirá al frente del exitoso formato de La 1 hasta 2028 y los datos conocidos sobre el reparto del presupuesto revelan cuánto cobraría por entrega

Guardar
Google icon
David Broncano, pesentador de 'La Revuelta'. (RTVE)
David Broncano, pesentador de 'La Revuelta'. (RTVE)

David Broncano continuará siendo uno de los rostros más importantes de RTVE durante los próximos años. La cadena pública renovó hace unos meses el contrato de La Revuelta hasta junio de 2028, asegurando así la continuidad del formato producido por El Terrat y Encofrados Encofrasa. Sin embargo, la renovación no solo ha llamado la atención por su duración, sino también por el incremento del presupuesto y por las cifras económicas que ahora han trascendido.

El nuevo acuerdo eleva la inversión destinada al programa hasta los 31,5 millones de euros para las dos próximas temporadas, una cantidad superior a los 28 millones contemplados en el contrato inicial. Desde RTVE justificaron este aumento por la actualización de costes de producción y de los salarios de los profesionales que hacen posible el espacio.

PUBLICIDAD

Durante una comparecencia en el Congreso, el presidente de RTVE, José Pablo López, defendió la decisión asegurando que “hemos actualizado el precio que se paga por las cosas y el sueldo de los trabajadores”, recordando además que detrás del éxito de La Revuelta existe un amplio equipo más allá de su presentador.

Berto Romero y David Broncano en 'La Revuelta'
Berto Romero y David Broncano en 'La Revuelta'. (RTVE)

Precisamente esa distribución del presupuesto era uno de los grandes interrogantes que rodeaban al programa. Aunque las cuentas globales eran públicas, no se conocía con detalle cuánto percibían sus principales integrantes por cada emisión. Ahora, una información publicada por El Mundo ha puesto cifras sobre la mesa.

PUBLICIDAD

Según esos datos, los cinco rostros principales del formato —David Broncano, Ricardo Castella, Jorge Ponce, Grison y Sergio Bezos— se repartirán 35.806 euros por programa, una cifra que supone un incremento cercano al 20% respecto a las primeras temporadas del espacio.

Dentro de ese reparto, Broncano sería el principal beneficiado. Tomando como referencia la estructura salarial conocida de octubre de 2024, el presentador llegó a percibir hasta 21.111 euros por programa, muy por encima del resto de sus compañeros. Jorge Ponce recibía alrededor de 2.500 euros por entrega; Ricardo Castella, 1.944 euros; Grison, 1.472 euros; y Sergio Bezos, 444 euros.

RTVE presenta en Vitoria-Gasteiz 'La Revuelta', el nuevo programa de David Broncano
Ricardo Castella, David Broncano y Grison en Vitoria-Gasteiz (Europa Press)

Además, si se aplica al presentador el incremento presupuestario previsto para esta nueva etapa del programa, las estimaciones apuntan a que la retribución de David podría situarse en torno a los 26.000 euros por emisión. No obstante, se trata de una proyección basada en la evolución del contrato y la cantidad definitiva dependerá de las liquidaciones correspondientes a cada periodo.

Un presupuesto que también alcanza al resto del equipo

Más allá de los salarios de sus caras más conocidas, el presupuesto de La Revuelta también contempla la remuneración de decenas de profesionales que trabajan en el programa. Los colaboradores secundarios cuentan con pagos específicos por intervención, mientras que la figuración, los especialistas y el público también reciben una compensación económica por su participación en las grabaciones.

En el caso del público asistente, las cifras conocidas reflejan una remuneración máxima de 25 euros por jornada, mientras que otros perfiles como la figuración especial o los especialistas cuentan con cantidades pactadas según el número de sesiones o programas en los que participan.

La Revuelta es un programa de entrevistas y humor presentado por David Broncano en La 1 de RTVE. Emitido en directo desde el Teatro Príncipe Gran Vía, combina improvisación, actualidad y entrevistas sorpresa. Cuenta con colaboradores como Jorge Ponce y Grison, y busca atraer a una audiencia joven en la franja de access prime time.

La renovación del espacio supone, además, una importante apuesta para RTVE. El presupuesto previsto para 2027 supera los 15,6 millones de euros y el correspondiente a 2028 se acerca a los 15,9 millones, de los cuales una parte significativa se destina a los cinco integrantes principales del formato.

Con estas cifras sobre la mesa, La Revuelta se consolida como una de las grandes apuestas de la televisión pública española y David Broncano reafirma su posición como uno de los presentadores más cotizados del panorama nacional. La continuidad del programa hasta 2028 garantiza que seguirá siendo una de las piezas clave de la programación de La 1, al tiempo que las revelaciones sobre su presupuesto ofrecen una visión más detallada del coste que supone uno de los formatos de entretenimiento más exitosos de los últimos años.

Temas Relacionados

David BroncanoLa RevueltaRTVETVETelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-noticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Luis Arce, expresidente de Bolivia, niega haber tratado con Zapatero “ningún litigio judicial” con el Grupo Gloria y rechaza su implicación en “ningún tráfico de influencias ”

El expresidente boliviano, en prisión preventiva por desvío de fondos, ha emitido un comunicado emitido este viernes tras la difusión de un informe policial en España que atribuye a Zapatero la recepción de pagos para interceder por el Grupo Gloria ante las autoridades bolivianas

Luis Arce, expresidente de Bolivia, niega haber tratado con Zapatero “ningún litigio judicial” con el Grupo Gloria y rechaza su implicación en “ningún tráfico de influencias ”

El error que muchos cometemos al preparar tortitas en casa y que explica por qué la primera siempre sale mal

Este clásico del desayuno americano es muy fácil de preparar en casa, aunque su receta cuenta con algunos pequeños detalles que no debemos pasar por alto si queremos un resultado perfecto

El error que muchos cometemos al preparar tortitas en casa y que explica por qué la primera siempre sale mal

Marius Borg, hijo de Mette-Marit de Noruega, trasladado a un antiguo campo de concentración con los presos más peligrosos del país

El hijo de la princesa heredera vive en una cárcel con extrema seguridad y apela la sentencia contra la condena de prisión por delitos sexuales y episodios de violencia

Marius Borg, hijo de Mette-Marit de Noruega, trasladado a un antiguo campo de concentración con los presos más peligrosos del país

Las verduras que puedes plantar en interior y crecen con facilidad hasta en espacios pequeños

Cultivar alimentos en casa no requiere un gran jardín ni experiencia previa. En espacios reducidos, desde un alféizar hasta un balcón, es posible producir hierbas y verduras frescas, según horticultores

Las verduras que puedes plantar en interior y crecen con facilidad hasta en espacios pequeños

Enma López (PSOE) quiere ser alcaldesa de Madrid y disputará las primarias a Reyes Maroto, la candidata de Pedro Sánchez

La concejala (Vigo, 1986) lleva más de dos décadas en el partido y siete en el ayuntamiento de la capital

Enma López (PSOE) quiere ser alcaldesa de Madrid y disputará las primarias a Reyes Maroto, la candidata de Pedro Sánchez
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Luis Arce, expresidente de Bolivia, niega haber tratado con Zapatero “ningún litigio judicial” con el Grupo Gloria y rechaza su implicación en “ningún tráfico de influencias ”

Luis Arce, expresidente de Bolivia, niega haber tratado con Zapatero “ningún litigio judicial” con el Grupo Gloria y rechaza su implicación en “ningún tráfico de influencias ”

Enma López (PSOE) quiere ser alcaldesa de Madrid y disputará las primarias a Reyes Maroto, la candidata de Pedro Sánchez

Vídeo: La UME vuela hacia Venezuela y otros seis países europeos se unen a las ayudas para las labores de rescate tras los terremotos

El PP reconoce que “hoy el contexto en Cataluña es otro” y que “la amenaza no es el secesionismo”: “Lo que sucedió en el 2017 sucedió en 2017″

La polilla que procede de Guatemala y puede pudrir toda la patata española: el Gobierno prorroga el plan para erradicarla hasta 2030

ECONOMÍA

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

Llenar el depósito cuesta menos: el diésel y la gasolina caen a niveles previos a la guerra de Irán y siguen por debajo de la media europea

Quién está detrás del mayor fabricante de quesos de España que nutre a Mercadona: una empresa familiar que factura más de 665 millones

Navarra declara la guerra a la especulación sobre vivienda: las VPO no podrán venderse nunca y estrecha el cerco a grandes propietarios

Las rebajas llegan a la vivienda: los vendedores recortan hasta 70.000 euros el precio de sus casas para encontrar comprador

DEPORTES

Dónde ver el España-Uruguay si los “bares y restaurantes cierran a las dos”: “Solo podrán retransmitir el partido las discotecas y pubs”

Dónde ver el España-Uruguay si los “bares y restaurantes cierran a las dos”: “Solo podrán retransmitir el partido las discotecas y pubs”

Luis de la Fuente y el secreto para ganar a una Uruguay desesperada por pasar a la siguiente ronda del Mundial 2026

Países Bajos vence a Túnez y se cita con Marruecos en dieciseisavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Japón sella el pase a octavos como segundo del Grupo F tras empatar con Suecia y se enfrentará a Brasil: el resumen y los goles, en vídeo

Nicolas Pépé lidera el triunfo de Costa de Marfil ante Curazao para lograr la clasificación como segunda de grupo a la siguiente ronda del Mundial 2026