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Confirmada la duración oficial de ‘La Odisea’: será la película más larga de Christopher Nolan solo por detrás de ‘Oppenheimer’

La esperada película con Matt Damon, Tom Holland o Zendaya será una épica aventura, y como tal tendrá un amplio metraje

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La Odisea
Imagen de 'La Odisea' (Universal Pictures)

La nueva adaptación de Christopher Nolan sobre el clásico griego, La Odisea, llegará a salas el 17 de julio de 2026 con una duración confirmada de 2 horas y 53 minutos. La información fue publicada por las cadenas IMAX y AMC Theatres, aunque posteriormente ambas retiraron el detalle de sus sitios web. Este metraje convierte a La Odisea en la segunda película más extensa de la carrera de Nolan, quedando apenas por debajo de Oppenheimer, que alcanza las tres horas exactas.

El dato sobre la duración fue visible durante unas horas en los portales de preventa antes de ser eliminado, posiblemente por haberse adelantado a la apertura oficial de la venta de entradas. Según se informó, el filme tuvo una preventa limitada en julio del año anterior, permitiendo a los espectadores reservar funciones en formato 70mm IMAX antes incluso del lanzamiento del primer tráiler. Se prevé que en las próximas semanas se habiliten más funciones, tanto en IMAX estándar como en salas convencionales. La Odisea se suma a la tendencia de Nolan de explorar los límites del formato IMAX. El propio director ha manifestado en ocasiones anteriores su interés por no sobrepasar las tres horas, ya que los carretes físicos utilizados por IMAX tienen una capacidad limitada. Para Oppenheimer, el equipo debió ampliar levemente los platillos de proyección para acomodar el metraje. En el caso de La Odisea, la película rozará nuevamente ese límite técnico, aunque no se ha confirmado si el director debió realizar cortes adicionales para ajustar la duración final.

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Con este metraje, la nueva obra de Nolan supera a títulos como Interstellar (2 horas y 49 minutos) y El caballero oscuro: la leyenda renace (2 horas y 45 minutos), consolidando su preferencia por narrativas extensas y complejas. Según los datos disponibles, los créditos podrían ocupar entre cinco y diez minutos del total, pero la mayor parte del tiempo estará dedicada a desarrollar la adaptación del extenso poema homérico. La confirmación de la duración establece a La Odisea como una de las apuestas cinematográficas de mayor envergadura del verano, en un calendario que incluirá estrenos como Disclosure Day de Steven Spielberg, Spider-Man: Brand New Day y Supergirl.

Christopher Nolan en el rodaje de 'La Odisea'
Christopher Nolan en el rodaje de 'La Odisea'

Controversias por el reparto y las licencias históricas

La expectativa generada por el estreno de La Odisea se ha visto acompañada por diversos debates en redes sociales y medios especializados. Una de las principales polémicas involucra la elección de Lupita Nyong’o como Helena de Troya y como su hermana Clitemnestra. Algunos sectores criticaron la selección de la actriz, a lo que Nyong’o respondió señalando que se siente honrada por el papel, pero que no dedicará tiempo a defender su participación: “La crítica existirá participe o no”, afirmó la actriz. El filme también ha recibido objeciones por supuestas “inexactitudes históricas”. Parte del público cuestionó el uso de determinados términos en los diálogos, en especial la palabra “daddy”, pronunciada por el personaje de Robert Pattinson (Antínoo) para burlarse de Tom Holland (Telémaco). Esto generó un hilo de discusiones sobre la pertinencia de adaptar el lenguaje antiguo para una audiencia moderna.

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Otra crítica frecuente se centra en el diseño de la armadura utilizada por los actores, que según algunos observadores resulta más teatral que históricamente fiel. Nolan defendió en una entrevista a Time que su propuesta es “factible” y que cada decisión fue tomada con especial atención al contexto del filme: “Tuvimos científicos que se quejaron de Interstellar. Pero no quieres que piensen que lo tomaste a la ligera”, declaró el director. El elenco de La Odisea está compuesto por figuras como Matt Damon (Odiseo), Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya, Anne Hathaway, Jon Bernthal, Benny Safdie y Charlize Theron. La presencia de estos intérpretes ha contribuido a aumentar la expectación, reforzando la percepción de que se trata de uno de los lanzamientos más ambiciosos del año.

La película ha sido objeto de un intenso seguimiento desde la primera preventa de entradas, mucho antes de la difusión de cualquier material promocional. La anticipación se refleja tanto en la cobertura mediática como en el volumen de comentarios en redes sociales, donde las discusiones sobre casting, acentos y fidelidad histórica han sido persistentes. A pesar de las controversias, la producción de Nolan se perfila como uno de los grandes acontecimientos cinematográficos del verano de 2026, con la promesa de ofrecer una versión audaz y extensa del mito griego. Fans y detractores coinciden en que La Odisea será, al menos, uno de los temas principales de conversación en la temporada de estrenos.

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