Marius Borg, hijo de Mette-Marit de Noruega, trasladado a un antiguo campo de concentración con los presos más peligrosos del país

Marius Borg el hijo mayor de la princesa de Noruega

El traslado de Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, a la prisión de Ila ha generado gran repercusión en el país nórdico y en la prensa internacional. Borg, de 29 años, fue trasladado desde el centro penitenciario de Oslo Fengsel el 15 de junio, coincidiendo con la lectura de su sentencia y el inicio de una ambiciosa reforma en el sistema penitenciario de la capital noruega. Esta reubicación ha puesto de relieve tanto la gravedad de la condena como el destino elegido: Ila, un penal conocido por haber sido campo de concentración nazi y por albergar actualmente a los delincuentes más peligrosos del país.

El penal de Ila se encuentra en Bærum, a 12 kilómetros de Oslo, y es considerado uno de los centros con mayor seguridad de Noruega. Históricamente, Ila fue utilizado como campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y, tras la liberación, se reconvirtió en prisión de máxima seguridad. Su historia y el perfil de sus internos, condenados por delitos sexuales y violencia extrema, lo han transformado en un lugar simbólico y temido dentro del sistema penitenciario noruego. El traslado de Marius Borg se produjo en un contexto personal complejo, ya que su madre, la princesa heredera, fue sometida a un trasplante de pulmón casi en simultáneo.

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En la actualidad, Borg permanece en régimen preventivo en Ila, bajo estrictas condiciones de seguridad y en un entorno donde la reinserción social es la prioridad del sistema, aunque en su caso la notoriedad y la gravedad de los delitos agravan su aislamiento. El joven, que solo ha recibido visitas de sus abogados, enfrenta una situación judicial aún abierta y un futuro inmediato marcado por recursos judiciales y el seguimiento mediático.

Acusaciones, condena y recurso de Marius Borg

El pasado 15 de junio, el Tribunal de Oslo condenó a Marius Borg a cuatro años de prisión tras considerarlo culpable de 34 delitos, entre ellos dos violaciones, varias agresiones sexuales, maltrato, amenazas, tráfico de drogas y conducción temeraria. Las víctimas incluyeron a su expareja Nora Haukland y a otra mujer cuya identidad permanece protegida. El tribunal consideró especialmente graves los hechos probados, como el uso de la fuerza y la incapacidad de las víctimas para consentir, apoyando su decisión en pruebas como grabaciones y testimonios directos.

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Marius Borg vive en un antiguo campo de concentración. (Europa Press)

La sentencia también obligó a Borg a indemnizar a las víctimas: 200.000 y 170.000 coronas noruegas por los delitos sexuales, y 110.000 coronas (10.000 euros) a la víctima de violencia, junto con una orden de alejamiento de dos años. Las pruebas determinaron la existencia de episodios reiterados de violencia y agresión, así como amenazas directas contra las víctimas. La condena fue dictada poco antes de la delicada operación de trasplante de pulmón de su madre, lo que añadió presión y exposición mediática al entorno familiar.

Aunque el plazo para recurrir la sentencia vencía a finales de junio, la defensa de Borg presentó el recurso el 24 de junio ante el tribunal correspondiente, centrando la apelación en los delitos de violación y violencia doméstica. El recurso no implica su salida inmediata de prisión, ya que la Fiscalía decidirá el 13 de julio si solicita una prórroga de la prisión preventiva o no se opone a la libertad provisional mientras la condena no sea firme. La resolución final podría alargarse hasta 2027, cuando el tribunal de Borgarting resuelva el recurso presentado por los abogados de Borg.

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La vida de Borg en la prisión de Ila

La vida diaria de los internos en Ila responde al modelo noruego de rehabilitación y reinserción, aunque la seguridad y el control adquieren especial protagonismo en los casos de alto perfil y delitos graves. Según El Español, cada recluso dispone de una celda individual equipada con cama y escritorio, en un entorno que busca asemejarse a una residencia universitaria más que a una prisión convencional. El penal cuenta con gimnasio, biblioteca, sala de música, talleres de costura, carpintería y mecánica, así como una tienda interna donde los internos pueden adquirir productos con una tarjeta bancaria propia.

Marius Borg recurre la sentencia por delitos sexuales. (REUTERS)

Los servicios médicos en Ila son completos e incluyen médicos, enfermeros, dentista y fisioterapeuta, equiparando la atención sanitaria a la recibida fuera del penal. Los internos pueden participar en hasta diez programas formativos y laborales, además de actividades religiosas semanales en la capilla. El régimen de visitas es estricto y solo permite dos encuentros por semana, sin posibilidad de llevar alimentos ni objetos personales; cualquier pertenencia debe enviarse por correo.

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El pasado de Ila como campo de concentración, donde llegaron a estar recluidas hasta 5.000 personas durante la ocupación nazi, sigue formando parte de la memoria del penal. Tras la guerra, el centro fue reconvertido en prisión ordinaria, pero su reputación se mantiene ligada a la custodia de los internos más peligrosos del país. Actualmente, mientras se desarrolla la apelación de Borg y su madre sigue en recuperación tras su trasplante, la rutina diaria en Ila combina el rigor de la máxima seguridad con el objetivo de preparar a los internos para una vida fuera de la delincuencia.