El importante elemento que le faltaría a la canción de Taylor Swift en ‘Toy Story 5’ para ganar el Oscar

Esta es la primera vez que la canción, escrita para la película 'Toy Story 5', es interpretada en directo. (Video: Pixar)

Todavía queda mucho para los Oscar, pero ya comienza a decirse que Taylor Swift partiría como favorita para la estatuilla a mejor canción original de 2027 gracias al tirón comercial de Toy Story 5 y al número uno de I Knew It, I Knew You, pero le falta el elemento que más valora la rama musical de la Academia: una integración decisiva dentro del relato de la película, según ha analizado IndieWire.

Por el momento, Toy Story 5 encabeza la taquilla con el mejor estreno del año y la canción de Swift lidera la Billboard Hot 100. Ese doble dominio sitúa el tema en cabeza de la carrera de premios, aunque su uso en la película se limita a los títulos de crédito finales y no acompaña ninguna escena central.

PUBLICIDAD

El medio sostiene que ese detalle puede pesar más de lo que parece en una categoría donde los votantes suelen premiar canciones incrustadas en la narración. La elegibilidad del tema no preocupa, según personas implicadas en la campaña de premios de la película con las que ha hablado la publicación, pero la discusión no está ahí.

La canción no está ligada a un momento emocional

La clave está en cómo la saga ha utilizado antes la música para fijar momentos emocionales. El artículo recuerda que, aunque You’ve Got a Friend in Me, de Randy Newman, ha sido la base musical de la franquicia, la unión más recordada entre imagen y canción en Toy Story sigue siendo el montaje de Jessie en Toy Story 2 con When She Loved Me, escrita también por Newman e interpretada por Sarah McLachlan.

PUBLICIDAD

En Toy Story 5, la expectativa de un eco de aquella secuencia era alta porque la historia vuelve a situar a Jessie en el centro de la trama. La vaquera, con la voz de Joan Cusack, regresa a la casa de su dueña original, de quien creía haber sido abandonada, y descubre que esa dueña llamó Jessie a su hija.

Esta imagen publicada por Pixar muestra al personaje de Jessie, con la voz de Joan Cusack, en una escena de "Toy Story 5". (Pixar-Disney via AP)

Para IndieWire, esa escena ofrecía el lugar natural para que I Knew It, I Knew You quedara ligada al corazón dramático de la película. La canción, sin embargo, no suena ahí ni en ningún otro momento de la acción: aparece únicamente sobre los créditos finales.

PUBLICIDAD

Ese uso la deja en una zona delicada ante una rama de la Academia que, según el medio, premia con frecuencia temas que no solo acompañan una película, sino que ayudan a contarla. La publicación cita tres ejemplos recientes de ese patrón: Golden, en Las guerreras K-pop, sella finalmente el Honmoon; la primera actuación en directo de Shallow define el nacimiento de Ha nacido una estrella; y What Was I Made For? formula la pregunta que Barbie resuelve en su clímax emocional.

El artículo subraya que Swift sí ha demostrado antes que sabe escribir canciones con una función narrativa más explícita en cine. Menciona You’ll Always Find Your Way Back Home, el tema final de Hannah Montana: La película, interpretado en concierto por Miley Cyrus como el personaje ficticio, como un cierre que remata lo que el espectador acaba de ver.

PUBLICIDAD

Taylor Swift en 'Hannah Montana: La película'

La autora estadounidense también cuenta con experiencia previa en la categoría. Como intérprete, su primera incursión en música para cine fue Safe and Sound, junto a The Civil Wars, para Los juegos del hambre, y en 2022 entró en la ‘short list’ del Oscar con Carolina, escrita para La chica salvaje.

Aquella candidatura frustrada tuvo una consecuencia institucional: al año siguiente recibió la invitación para entrar en la rama musical de la Academia. Aun así, la publicación advierte de que el peso estelar de Swift no basta por sí solo para doblegar las inercias internas de ese grupo de votación.

PUBLICIDAD

Otras posibles candidatas

La comparación con otros nombres conocidos refuerza ese argumento. Según el medio, ni las dos canciones integradas en la trama de El diablo viste de Prada 2 por Lady Gaga han entrado siquiera en el Top 40, mientras la banda sonora de Cumbres borrascosas de Charli XCX se está diluyendo ante la llegada de su próximo.

"El diablo viste a la moda 2", secuela del exitoso filme de 2006 (Créditos: 20th Century Studios)

El panorama de lo que queda de año tampoco ofrece, por ahora, muchos musicales originales de gran escala que alteren la competición. La publicación sí apunta a Jesse Eisenberg, impulsado por su película ganadora del Oscar A Real Pain, como alguien con opciones de colocar una canción de su nuevo proyecto, The Debut, en la conversación.

PUBLICIDAD

Con seis meses todavía por delante en 2026, el análisis concluye que aún hay margen para que aparezca otra colaboración entre artista y director con una inserción más orgánica en una película. La posición de Swift como favorita se apoya hoy en que no ha surgido otra canción original para cine con un impacto comparable, pero esa ventaja sigue sin convertir la carrera en un trámite.