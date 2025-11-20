‘Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha’ ya tiene tráiler: quién es quién en las primeras imágenes de la nueva película de la exitosa saga literaria

‘Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha’ ya tiene tráiler. (Lions Gate)

El 20 de marzo de 2025, llegó a las librerías en España la nueva entrega de la saga de Los juegos del hambre, la exitosa serie de novelas escritas por Suzanne Collins. En este caso, Amanecer en la cosecha se centraba en el mundo de Panem 24 años antes de la saga de Katniss, donde un joven Haymitch Abernathy sale escogido en la mañana de la siega para participar en los 50º Juegos del Hambre.

Incluso antes de que llegara en formato de papel, sin embargo, Amanecer en la cosecha ya era un proyecto cinematográfico en ciernes. La adaptación de la novela se confirmó en junio de 2024, y desde entonces, poco a poco hemos ido conociendo datos sobre una película que este martes, justo un año antes de su esperado en cines, acaba de lanzar su primer tráiler.

'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha'. (Lions Gate Films)

Esto es lo que hemos podido ver en el tráiler

La trama de esta nueva precuela, sexta película de la saga en cines (Sinsajo se dividió en dos partes) discurre muchos años antes de las peripecias de Katniss Everdeen, centrando toda la atención en Haymitch Abernathy. El personaje, conocido por ser mentor en la saga original, aquí aparece como un adolescente que afronta su propio desafío en la arena, forjado en una edición especialmente brutal de los Juegos, la del Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

Esta vez, la competición obliga a que cada distrito envíe a dos tributos adicionales, doblando así la cifra de participantes y el nivel de angustia e imprevisibilidad. El tráiler desvela una etapa mucho más cruda y despiadada, revelando los orígenes de las alianzas y rivalidades que marcarían el futuro de Panem.

La productora de Lionsgate confió en el joven actor Joseph Zada para interpretar a Haymitch Abernathy, personaje que originalmente encarnó Woody Harrelson. (Créditos: Lionsgate)

Quién es quién en la nueva película

En el universo expandido de Los juegos del hambre, muchas caras conocidas de la franquicia aparecen ahora desde prismas distintos, con un elenco renovado que busca aportar matices inéditos. Joseph Zada da vida al joven Haymitch, enfrentando los horrores y dilemas morales de la arena, mientras que Whitney Peak encarna a Lenore Dove Baird, su nuevo interés amoroso (según adivinamos por el tráiler), con quien se entrelaza una narrativa de afectos y lealtades en mitad del caos.

El reparto ofrece una mezcla de veteranía y sangre nueva. Ralph Fiennes, célebre por sus interpretaciones de villanos, se suma a la saga para interpretar al presidente Coriolanus Snow en su versión más joven, heredando el rol que Donald Sutherland y Tom Blyth ya encarnaron en anteriores películas. Glenn Close, por su parte, se encarga de dar vida a Drusilla Sickle, mientras que Billy Porter interpreta al estilista Magno Stift. Elle Fanning se pone en la piel de una joven Effie Trinket, presentada aquí como universitaria recién graduada, y Kieran Culkin asume el carisma del presentador Caesar Flickerman.

Otros nombres relevantes completan el reparto: Jesse Plemons encarna a Plutarch Heavensbee, creador de los Juegos; Kelvin Harrison Jr. y Maya Hawke interpretan a los vencedores Beetee y Wiress, y Mckenna Grace es Maysilee Donner, recordada como la propietaria original del broche del sinsajo. Molly McCann será Louella McCoy, una de las tributos femeninas del Distrito 12 junto con Maysilee, mientras que Ben Wang asume el papel de Wyatt Callow, el otro tributo masculino del distrito.

Francis Lawrence dirige Amanecer en la Cosecha, precuela basada en la novela de Suzanne Collins centrada en los orígenes del mentor del Distrito 12

Cuándo podremos ver ‘Amanecer en la cosecha’

Esta nueva entrega de Los Juegos del Hambre profundiza en los orígenes de Panem y su régimen, situando la acción entre los eventos de Balada de pájaros cantores y serpientes y las hazañas de Katniss Everdeen. Así, la película se ubica cuarenta años después de la historia centrada en la juventud de Snow.

El estreno mundial de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha está programado para el 20 de noviembre de 2026. La expectación sigue creciendo y, con las primeras imágenes del tráiler ya disponibles, la franquicia reaviva el interés de una legión de seguidores que esperan descubrir cómo se forjó el carácter y la historia de uno de los personajes más enigmáticos de la saga.