Las primeras reacciones sobre ‘Toy Story 5′ son entusiastas: “A la altura de las tres primeras. Otra posible película clásica de Pixar”

Toy Story 5 llegará a los cines el próximo 19 de junio

La prensa y los primeros asistentes al estreno mundial ya han podido ver Toy Story 5 y su recepción ha sido de lo más favorable: la nueva película de Pixar sitúa a Jessie en el centro del relato y, según las primeras reacciones, convierte el choque entre juguetes y tecnología en uno de los ejes de una secuela que llegará a los cines el 19 de junio.

La película se ha estrenado en primicia en el El Capitan Theatre de Los Ángeles el martes por la noche, y Disney/Pixar ha permitido a los invitados publicar impresiones breves en redes sociales antes del levantamiento del embargo de críticas fijado para el 16 de junio.

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El consenso inicial se repite en varios mensajes: la quinta entrega mantiene el tono emocional de la saga, da más peso dramático a Jessie y aborda la relación de los niños con las ‘tablets’. Esas primeras valoraciones se resumirían así: una mezcla de humor, emoción y calidez, así como otra posible obra “clásica” de Pixar.

'Toy Story 5' (Disney/Pixar)

Scott Menzel ha escrito en X, que la película “está a la altura de las tres primeras” y ofrece “una combinación perfecta de humor, corazón y esa magia característica de Pixar”. En la misma línea, Daniel Baptista, presentador de The Movie Podcast, la ha definido en X, como una “experiencia definitoria para una generación”.

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Muñecos contra tecnología

La trama reúne de nuevo a Woody, Buzz Lightyear y el resto del grupo tras el final de Toy Story 4. Aquella película terminaba con Woody alejándose del grupo para unirse a Bo Peep y ayudar a juguetes abandonados a encontrar nuevos dueños, mientras Buzz y Jessie quedaban al frente del cuarto de la pequeña Bonnie.

La nueva historia arranca cuando Bonnie, ahora con ocho años, recibe una ‘tablet’ de aspecto anfibio llamada Lilypad que absorbe toda su atención. Ese dispositivo obliga a los juguetes a reagruparse para una nueva aventura en torno al tiempo de juego y la irrupción de la tecnología en la vida cotidiana de la niña.

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El reparto recupera a Tom Hanks, Tim Allen y Joan Cusack, y suma nuevas voces como Greta Lee y Conan O’Brien. Pero el reparto es de lo más amplio e incluye a Tony Hale, Craig Robinson, Bonnie Hunt, Kristen Schaal, Ernie Hudson, Bad Bunny, Keanu Reeves, Ally Maki y Alan Cumming.

Lilypad en 'Toy Story 5'

Andrew Stanton dirige por primera vez una película de Toy Story después de haber trabajado en las historias y guiones de las cuatro anteriores, mientras McKenna Harris ha codirigido y ‘coescrito’ la película junto a Stanton, a partir de una historia firmada por este último.

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En una entrevista con Variety, Stanton ha explicado el papel de Lilypad dentro del conflicto central de la película: “Para los juguetes es una villana porque, como es lógico, les intimida, pero en realidad solo representa la siguiente fase en la vida de Bonnie”. El director ha añadido: “Lilypad está construida como un juguete en el sentido de que quiere ayudar a la niña a seguir adelante, pero tiene habilidades muy distintas y experiencia cero, mientras que Jessie no tiene otra cosa que experiencia y probablemente no está preparada para saber qué hacer”.

Primeras reacciones entusiastas

Buena parte de las primeras reacciones coincide en que la película no plantea un enfrentamiento plano entre juguetes y dispositivos. Una de las impresiones recogidas por los medios estadounidenses sostiene que el conflicto entre juguetes y tecnología es “mucho más matizado de lo esperado” y que la película adopta una posición clara a favor de la conexión humana directa como elemento clave para los niños.

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Meredith Loftus, editora de Collider, ha escrito en X, que explorar “la división entre tecnología y juguetes a través de Jessie” da como resultado una historia “profundamente honda” y emotiva, hasta el punto de situarla junto a Toy Story 2 y Toy Story 3. Otra reacción recogida apunta que la película ofrece una mirada “actual y sorprendentemente afilada” sobre la relación con la tecnología.

La protagonista de la película será Jessie

Las valoraciones también insisten en que Jessie concentra el peso narrativo que otras entregas habían repartido entre varios personajes. Jazz Tangcay, editora sénior en Variety, ha escrito en X: “Jessie por fin tiene la historia que merecía”. Otra de las reacciones recogidas por The Hollywood Reporter resume esa idea con una frase aún más directa: “Es la película de Jessie”.

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Entre los elementos nuevos, varios mensajes destacan a Smarty Pants, el personaje interpretado por Conan O’Brien, como uno de los focos cómicos de la cinta. También aparece mencionada una canción de Taylor Swift en varias de las primeras impresiones publicadas tras el estreno.

Toy Story 5 (Cortesía: Disney/Pixar)

No todas las reacciones han sido idénticas en el detalle. Una de las publicadas señala que el arranque resulta “un poco inconexo” porque levanta varias líneas argumentales a la vez, aunque remata esa observación asegurando que todas acaban encajando en un tercer acto “fenomenal”.

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La impresión dominante, en cualquier caso, es la de una secuela que vuelve a justificar la continuidad de una saga con 30 años de recorrido. Así, las primeras reacciones coinciden en presentar Toy Story 5 como una entrega especialmente emocional, muy centrada en Jessie y construida alrededor de Bonnie, Lilypad y la tensión entre el juego tradicional y los dispositivos digitales.