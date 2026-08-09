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La reflexión de Arturo Perez-Reverte sobre el poder: “No son los tiranos los que hacen esclavos, sino los esclavos los que hacen tiranos”

El escritor y miembro de la RAE desde 2003 escribió esta cita en un tuit en 2014 y un año después formó parte de una de sus novelas

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Arturo Pérez-Reverte (Cartagena, 1951) es un hombre de palabras y de polémicas. El escritor es uno de los autores más leídos en España gracias a sagas como Las aventuras del capitán Alatriste o Falcó, pero también en una de las voces más controvertidas del panorama cultural. Entre sus últimas polémicas figuran su choque con el escritor David Uclés por el ciclo sobre la Guerra Civil que iba a tener lugar en Sevilla en febrero o la tribuna que publicó enEl Mundo contra la Real Academia Española, institución de la que forma parte desde 2003. En ella aseguró que la RAE hoy “ni fija, ni limpia, ni da esplendor”, en alusión al lema de la institución. “Trescientos trece años después de su fundación, para un buen número de hablantes, lingüistas, escritores y lectores, esa promesa ya no se cumple. No porque el español esté en decadencia (...), sino porque crece la impresión de que la RAE ha dejado de ejercer”, escribió.

Del mismo modo, el novelista, que pasó más de dos décadas recorriendo el mundo como reportero de guerra, ha dejado a lo largo de su trayectoria numerosas reflexiones sobre la historia, la guerra, la política o la naturaleza humana. Una de las más conocidas es la que publicó en 2014 y que, un año después, incorporó a una de sus novelas.

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El escritor formuló por primera vez esta idea el 26 de julio de 2014 en una publicación en X, entonces Twitter. “Probado durante siglos: no son los tiranos los que hacen esclavos, sino los esclavos los que hacen tiranos”, tuiteó. Un año después recuperó esa misma reflexión en Hombres buenos (Alfaguara, 2015), cita que puede encontrarse en la página 254 de la obra:

Portada de 'Hombres buenos', novela de Arturo Pérez-Reverte. (Alfaguara)
Portada de 'Hombres buenos', novela de Arturo Pérez-Reverte. (Alfaguara)

—Ahí les tienen —ríe Bringas, cáustico—: resignados a lo poco que tienen, se arrodillan, rezan y besan la mano de curas y príncipes porque sus padres, tan idiotas como ellos, les enseñaron a hacerlo... No son los tiranos los que hacen esclavos. Son los esclavos los que hacen a los tiranos.

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El origen de la cita

La cita aparece durante un diálogo entre Abate Bringas y el almirante don Pedro Zárate, dos de los protagonistas de Hombres buenos. La novela, basada en hechos y personajes reales, traslada al lector a la España ilustrada de finales del siglo XVIII. La trama sigue la misión encomendada a dos miembros de la Real Academia Española, enviados a París para introducir de forma clandestina los 28 volúmenes de la Encyclopédie de Diderot y D’Alembert, una obra prohibida entonces en España por formar parte del Índice de libros prohibidos de laIglesia católica en 1759.

Más de cuatro décadas después de publicar su novela debut, El húsar (1986), Pérez-Reverte continúa ampliando una de las bibliografías más prolíficas de la literatura española contemporánea. Este 2026 ha recuperado su faceta de corresponsal con Enviado especial, un volumen que reúne las crónicas escritas durante sus años cubriendo conflictos armados, acompañado por el libro Arturo Pérez-Reverte. Fotografías de guerra 1974-1985, que recopila las imágenes tomadas por él en distintos frentes. Además, el próximo 20 de octubre publicará su nueva novela La hipótesis más peligrosa.

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