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Un fallo en un espectáculo de fuegos artificiales en Castell de l’Olla de Altea (Alicante) deja 27 heridos

De los afectados, 14 fueron trasladados al Hospital IMED y 11 fueron derivados posteriormente a la Unidad de Quemados del Hospital General Universitario de Alicante, según informó ‘Ahora Marina Baixa’

Capturas de pantalla de un vídeo compartido en Tiktok por la cuenta de Fredy Rilo.
Capturas de pantalla de un vídeo compartido en Tiktok por la cuenta de Fredy Rilo.
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Pánico Castell de l’Olla de Altea, en Alicante. Un accidente durante el espectáculo pirotécnico más célebre de la Costa Blanca ha dejado esta madrugada 27 personas heridas, 14 fueron trasladadas al Hospital IMED y 11 fueron derivadas a la Unidad de Quemados del Hospital General Universitario de Alicante, según informó Ahora Marina Baixa, el medio local que adelantó la noticia. Las 13 personas restantes recibieron atención en el Centro de Salud de Altea y obtuvieron el alta médica.

El incidente ocurrió durante el desarrollo del espectáculo, organizado por la Cofradía del Castell de l’Olla, que ha confirmado los hechos en un comunicado y ha precisado que los equipos de emergencia actuaron con rapidez.

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@fredyrilo 🚨 CAOS EN EL CASTELL DE L’OLLA: LOS FUEGOS IMPACTAN SOBRE LA PLAYA Y COMIENZA UNA ESTAMPIDA Lo que tenía que ser una noche de fiesta terminó en momentos de auténtico pánico. Los fuegos llegaron directamente hasta la zona donde estábamos en la playa y la gente comenzó a correr. 🚑 Ambulancias y servicios de emergencia acudieron al lugar. Se habla de numerosos heridos. 📍 Castell de l’Olla, Altea #Altea #castelldelolla2026 #castelldelolla ♬ sonido original - Fredy Rilo

La Cofradía ha indicado que permanece a la espera de los partes médicos oficiales para determinar el alcance y la naturaleza exacta de las lesiones. La organización ha lamentado el suceso y ha agradecido la intervención de los cuerpos de emergencia. Ahora Marina Baixa señaló que los servicios de seguridad y sanitarios respondieron de forma inmediata al incidente.

Fotograma de un vídeo compartido en X por @camiletjusti del momento en el que se produjo el fallo.
Fotograma de un vídeo compartido en X por @camiletjusti del momento en el que se produjo el fallo.

El Castell de l’Olla es uno de los espectáculos pirotécnicos más reconocidos del litoral mediterráneo español, celebrado anualmente en Altea, municipio de la provincia de Alicante, en el marco de las fiestas patronales de la localidad.

Sobre el espectáculo

El Castell de l’Olla nació hace cuatro décadas como un homenaje al pirotécnico local Blas Aznar, conocido popularmente como “el tio Blai, el coheter”. Aquel primer disparo especial en su honor, impulsado por la Comisión de Fiestas de Sant Llorenç, fue el germen de lo que hoy es una cita ineludible del calendario festivo alteano.

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Con el paso de los años, el crecimiento del evento obligó a trasladar el lanzamiento desde la orilla hasta plataformas flotantes instaladas frente a la Illeta de l’Olla, una transformación que definiría para siempre su sello distintivo: los fuegos nacen del mar. Cada explosión se refleja sobre la superficie del Mediterráneo, generando la sensación de dos cielos iluminados al mismo tiempo.

Tres grandes explosiones de fuegos artificiales rojos, azules y blancos sobre un cuerpo de agua con una ciudad iluminada en el horizonte.
Tres explosiones de fuegos artificiales de colores rojos, azules y blancos iluminan el cielo oscuro sobre un cuerpo de agua y la silueta de una ciudad con sus luces encendidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Celebrado cada año el sábado más próximo a la festividad de Sant Llorenç, el espectáculo convoca a más de 50.000 personas en la playa alicantina, y la bahía se llena de cientos de embarcaciones que fondean para seguirlo en primera fila. La edición de 2026 era además la del 40 aniversario, la más ambiciosa de su historia: más de 1.600 kilos de pólvora, dos nuevas posiciones de disparo y un frente pirotécnico ampliado a cargo de la empresa Pirotecnia Vulcano.

El espectáculo, de entre 15 y 20 minutos de duración, proyecta sus efectos sobre una pantalla natural de unos 500 metros de anchura y cerca de 150 metros de altura. En 1999 recibió el Premio al Mérito Turístico en categoría de Oro del Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca, y en 2007 fue declarado Fiesta de Interés Turístico de la Comunitat Valenciana por la Generalitat.

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