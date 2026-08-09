La otra cara oscura del eclipse o por qué daña los ojos verlo sin gafas homologadas: “Produce quemaduras graves e irreversibles”

Espectadores con gafas protectoras especiales para observar un eclipse total de sol en Georgia, EEUU, a 8 de abril de 2024 (REUTERS/Mike Blake)

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La cuenta atrás para el evento astronómico del año ha comenzado. El próximo miércoles 12 de agosto millones de personas alzarán sus cabezas para observar un eclipse total de sol que convertirá el día en noche durante apenas 104 segundos. Este fenómeno se encuadra dentro del excepcional trienio astronómico que tendrá lugar en España y que no se repetirá hasta el año 2114.

El eclipse solo será visible en su totalidad en el centro y norte del país, lugares donde las reservas hoteleras se han disparado: un 260 % en A Coruña, un 170 % en León y un 120 % en Burgos, según Booking. Estas cifras se complementan con los cálculos del Gobierno, que apunta que serán más de diez millones los astroturistas extranjeros que lleguen a España para disfrutar del evento.

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Sin embargo, para observar bien el eclipse no solo es necesario elegir un buen lugar, sino también proteger nuestros ojos. Durante estos días, el Grupo Social ONCE está regalando dos millones de gafas certificadas que pueden conseguirse en más de 23.000 puntos de venta de cupones de toda España, a raíz de un convenio firmado con el Ministerio de Ciencia con el objetivo de prevenir riesgos oculares.

Imagen de archivo de un eclipse solar (Europa Press)

Por qué es peligroso mirar el eclipse sin gafas homologadas

Las autoridades sanitarias insisten en la importancia de disfrutar con precaución de este fenómeno astronómico histórico para España y el mundo. No se recomienda arriesgarse con ningún remedio casero y tampoco con unas gafas de sol convencionales, porque “no sirven”: “Es totalmente necesario usar gafas homologadas ISO 2312-2, incluso en eclipses parciales”, matiza en una entrevista con Infobae el doctor Francisco Cabrera, médico oftalmólogo miembro de la Sociedad Española de Oftalmología (SEO).

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Las recomendaciones, como las de este especialista, son claras: no mirar el eclipse sin las gafas homologadas con el estándar ISO 12312-2, certificadas y con la marca CE. Pero, ¿por qué hacerlo sin ellas puede tener “consecuencias nefastas” para nuestra salud ocular? La explicación es sencilla: la radiación ultravioleta y una falsa sensación de seguridad.

“La radiación solar, especialmente la radiación ultravioleta, produce quemaduras graves e irreversibles en la retina mediante un efecto fotoquímico, de forma imperceptible inicialmente ya que no produce molestias ni dolor, lo que lo hace aun más peligrosa”, cuenta el oftalmólogo a este medio.

Esta retinopatía solar de la que alerta la propia Sociedad Española Oftalmología es una lesión que puede manifestarse con una disminución de la agudeza visual, la aparición de manchas oscuras en el centro del campo visual, distorsión de las imágenes y una mayor sensibilidad a la luz, síntomas que pueden dificultar actividades cotidianas como leer, conducir o reconocer rostros. Además, según explica el experto, “la radiación infrarroja también genera calor, por lo que agrava los efectos nocivos sobre la retina”.

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La otra clave que explica el riesgo que entraña esta práctica se debe a una peligrosa sensación de seguridad en el observador producida por el descenso de luminosidad. A pesar de ese descenso, la radiación sigue siendo igual de nociva. Además, con la oscuridad las pupilas se dilatan, “haciendo más vulnerable la retina al permitir una mayor entrada de radiación”.

El próximo 12 de agosto, España vivirá un evento histórico: el primer eclipse solar total visible en la Península Ibérica en más de un siglo. Descubre cuáles son los mejores lugares para observarlo y qué condiciones se necesitan para disfrutar de este espectáculo.

Cómo disfrutar del eclipse de forma segura

Uno de los aspectos más preocupantes de la retinopatía solar es que el daño puede producirse sin causar dolor, ya que la retina carece de terminaciones nerviosas para percibirlo. Como consecuencia, muchas personas no son conscientes de la lesión hasta varias horas o incluso días después de la exposición, cuando comienzan a notar alteraciones en su visión.

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La primera y más importante de todas las recomendaciones para prevenir esta patología es usar, única y exclusivamente, unas gafas homologadas con el estándar ISO 12312- 2, certificadas y con la marca CE, asegurándonos de que se encuentren en buen estado, “sin arañazos ni perforaciones que puedan haber dañado los filtros”. Solo con este tipo de gafas podremos bloquear casi al 100 % la radiación ultravioleta y el 97 % de la infrarroja.

El doctor Cabrera señala que, incluso con la protección adecuada, nunca debemos mirar el eclipse durante un tiempo prolongado: “No más de tres minutos seguidos y realizando pausas de 20 segundos de descanso entre cada observación”. Además, recuerda que “hay que colocarse las gafas siempre antes de mirar al sol y no quitárselas hasta haber apartado completamente la vista”.

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