Los controles entre España e Italia en plena temporada alta podrían afectar al turismo: recibimos a 10 millones de viajeros del país al año

Dos turistas en el aeropuerto de Madrid. (RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS)

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España e Italia activaron este sábado 8 de agosto controles fronterizos recíprocos en aeropuertos y puertos, en una escalada diplomática entre dos socios de la Unión Europea (UE) que intercambian bienes y servicios por casi 71.000 millones de euros al año. La medida, que afecta a vuelos y rutas marítimas entre ambos países hasta el 7 de septiembre, llega en el pico de la temporada turística de verano, cuando los flujos de viajeros entre las dos economías alcanzan su máximo anual.

El conflicto comenzó con la decisión del gobierno de la primera ministra italiana Giorgia Meloni de suspender el 1 de agosto el régimen de libre circulación del Acuerdo de Schengen con España, tras la entrada masiva de unas 72.000 personas desde Marruecos a Ceuta el 30 y 31 de julio. Al menos 80 personas murieron en el intento, aunque organizaciones de derechos humanos elevan la cifra a 141. Ante la negativa de Roma a retirar los controles antes del plazo del 9 de agosto, el gobierno socialista del presidente Pedro Sánchez aplica medidas recíprocas desde la noche del viernes 7.

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El choque llega en el momento de mayor exposición económica posible. España es el primer destino internacional de los turistas italianos: según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y Turespaña, en 2024 viajaron a España 5,5 millones de turistas italianos, un 13,4% más que el año anterior, con un gasto total de 5.089 millones de euros (+10,9%). El gasto medio por turista italiano ascendió a 926 euros por estancia y 150 euros diarios, con una permanencia media de 6,2 noches. Italia ocupó ese año el cuarto puesto como mercado emisor hacia España por número de visitantes. En el acumulado del tercer trimestre de 2025, el mercado italiano registraba ya un crecimiento adicional del 4,5% en llegadas y del 7,1% en gasto nominal respecto a 2024, según el mismo organismo.

El turismo, el principal sector afectado

El Banco de España registró en 2024 más de 13.000 millones de euros en intercambio bilateral de servicios entre ambos países, de los cuales aproximadamente la mitad corresponde a servicios turísticos. España exportó más de 7.500 millones en servicios hacia Italia ese año, frente a 5.500 millones en sentido contrario.

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El potencial impacto sobre el tráfico aéreo también da cuenta de la magnitud del vínculo. En 2024 llegaron a España 10,3 millones de pasajeros procedentes de Italia, el mayor incremento entre los principales mercados emisores, con un alza del 15% respecto a 2023, de acuerdo con datos de Turespaña. Agosto concentra el pico de esos flujos, lo que convierte la fricción en los controles en un potencial freno directo sobre reservas, vuelos y pernoctaciones en ambos países.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha transmitido un mensaje de tranquilidad sobre el sector turístico, asegurando que el transporte aéreo, principal vía de llegada de visitantes, tiene garantizado el suministro energético y que las reservas de vuelos hacia España están en aumento.

El daño no es unidireccional. El exministro italiano y presidente de la Fundación UniVerde, Alfonso Pecoraro Scanio, alertó de que “la suspensión del Tratado de Schengen con España está causando un grave daño a la economía italiana, en particular al sector turístico”. “Mantener bloqueos y restricciones en las fronteras arriesga comprometer la reputación internacional del país”, advirtió Pecoraro Scanio, para quien los argumentos migratorios que justifican la medida “no encuentran respaldo en la realidad”.

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Flujos comerciales fuera del turismo

Más allá del turismo, la disputa pone en tensión una relación comercial de primer orden. Según el portal oficial italiano de mercados exteriores Infomercatiesteri, actualizado en julio de 2026, el intercambio bilateral de bienes entre Italia y España alcanzó en 2025 un récord histórico de casi 71.000 millones de euros, un 4,2% más que en 2024. Las exportaciones italianas hacia España crecieron un 10,6%, mientras que el saldo comercial resultó favorable a Italia con un superávit superior a los 5.000 millones de euros. España se consolida como el cuarto socio comercial de Italia a escala global y el tercero dentro de la UE.

Los sectores más expuestos a cualquier perturbación logística son la maquinaria y equipos (12,2% del total exportado por Italia), los productos farmacéuticos (11,7%), la electrónica (9,7%) y la automoción (9,3%). En sentido inverso, España exporta a Italia productos agroalimentarios (19,3% del total), vehículos (17,4%) y metales (13,6%). La integración productiva entre ambas industrias es profunda: componentes italianos se ensamblan en automóviles fabricados en España, mientras que polímeros plásticos y acero españoles alimentan manufacturas italianas de exportación mundial.

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